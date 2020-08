Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc érdekeltsége útbontáson és vízitelep-fejlesztésen is dolgozhat.","shortLead":"Mészáros Lőrinc érdekeltsége útbontáson és vízitelep-fejlesztésen is dolgozhat.","id":"20200817_meszaros_lorinc_tender_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733c94a7-db68-4593-b0a9-cd67497ecc3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200817_meszaros_lorinc_tender_kozbeszerzes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:50","title":"11 milliárd forintnyi közbeszerzést nyertek el Mészárosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a3479c-cd24-494c-ae13-f37e872c5898","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre alaposan megvizsgálják a mohácsi csatához kapcsolódó tömegsírok egyikét a sátorhelyi emlékhelyen. A feltárás közben is látogatható a komplexum, ráadásul régészek adnak tájékoztatást az érdeklődőknek.","shortLead":"Végre alaposan megvizsgálják a mohácsi csatához kapcsolódó tömegsírok egyikét a sátorhelyi emlékhelyen. A feltárás...","id":"20200817_tomegsir_mohacsi_csata_satorhely_regeszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78a3479c-cd24-494c-ae13-f37e872c5898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867fd8ee-f7bd-442f-90ce-5ffc6e5f63cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_tomegsir_mohacsi_csata_satorhely_regeszet","timestamp":"2020. augusztus. 17. 16:59","title":"Kibontják a mohácsi csata emlékhelyének egy tömegsírját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf8b154a-c458-4ad5-b159-a46a2aebd8b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó hamarosan felvarrja a 3 éve debütált középkategóriás SUV ráncait.","shortLead":"A bajor gyártó hamarosan felvarrja a 3 éve debütált középkategóriás SUV ráncait.","id":"20200817_ilyen_lehet_az_erkezoben_levo_megujult_bmw_x3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf8b154a-c458-4ad5-b159-a46a2aebd8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c49e503-bf18-4c7b-abfa-0e7358966ba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200817_ilyen_lehet_az_erkezoben_levo_megujult_bmw_x3","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:21","title":"Ilyen lehet az érkezőben lévő megújult BMW X3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerkezetet működtető cégek közt a 4iG is ott van. A műhold kormányzati és tudományos kutatási feladatokra is alkalmas lesz – közölték.","shortLead":"A szerkezetet működtető cégek közt a 4iG is ott van. A műhold kormányzati és tudományos kutatási feladatokra is...","id":"20200817_4ig_kereskedelmi_muhold_carpathiasat_antenna_hungaria_zrt_magyar_kormany_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f2d0d2-7674-4e32-8ff0-c8af72a916e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_4ig_kereskedelmi_muhold_carpathiasat_antenna_hungaria_zrt_magyar_kormany_urkutatas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:39","title":"2024-ben pályára állítják az első magyar kereskedelmi műholdat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38b7255-3a77-4fca-95d6-d6c9547fa2f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megyében felhőszakadásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Több megyében felhőszakadásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","id":"20200818_idojaras_felhoszakadas_eso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e38b7255-3a77-4fca-95d6-d6c9547fa2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1470e285-b214-416b-9f2a-76c84dca50b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_idojaras_felhoszakadas_eso","timestamp":"2020. augusztus. 18. 06:13","title":"Ma is jó sok eső várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz elnök nem szeretné, ha más kezébe kerülne a hatalom.","shortLead":"A fehérorosz elnök nem szeretné, ha más kezébe kerülne a hatalom.","id":"20200817_aljakszandr_lukasenka_feheroroszorszag_valasztas_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f69b97-ebe4-4415-b357-47586ba149c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_aljakszandr_lukasenka_feheroroszorszag_valasztas_tuntetes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:50","title":"Lukasenka: Amíg engem meg nem ölnek, nem lesz új választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"19 megyéből 18-ban kevesebbet visznek haza az országos átlagkeresetnél. A leszakadás a munkanélküliségben is meglátszik.","shortLead":"19 megyéből 18-ban kevesebbet visznek haza az országos átlagkeresetnél. A leszakadás a munkanélküliségben is meglátszik.","id":"20200817_atlagkereset_kulonbseg_megyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e729e25-04c7-4e38-9178-253a503ca2f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200817_atlagkereset_kulonbseg_megyek","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:25","title":"Soha nem volt akkora az átlagos bérek közti szakadék az ország keleti és nyugati széle között, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ilja Skurin addig nem hajlandó játszani a nemzeti csapatban, amíg az ország elnöke, Aljakszandr Lukasenka le nem mond tisztségéről.","shortLead":"Ilja Skurin addig nem hajlandó játszani a nemzeti csapatban, amíg az ország elnöke, Aljakszandr Lukasenka le nem mond...","id":"20200816_A_CSZKA_Moszkva_feherorosz_labdarugoja_addig_nem_lep_palyara_amig_Lukasenka_az_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34afeeaf-65b2-44c4-88f4-d708789de194","keywords":null,"link":"/sport/20200816_A_CSZKA_Moszkva_feherorosz_labdarugoja_addig_nem_lep_palyara_amig_Lukasenka_az_elnok","timestamp":"2020. augusztus. 16. 15:55","title":"A CSZKA Moszkva fehérorosz labdarúgója addig nem lép pályára a válogatottban, amíg Lukasenka az elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]