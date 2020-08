Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71eee8ad-b4ec-4140-bd0b-e2e5d1026c89","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Közel jár Schumacher rekordjához.","shortLead":"Közel jár Schumacher rekordjához.","id":"20200816_Hamilton_rajtcel_gyozelmet_aratott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71eee8ad-b4ec-4140-bd0b-e2e5d1026c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce988607-0e32-4c96-8e24-6883f65260a1","keywords":null,"link":"/sport/20200816_Hamilton_rajtcel_gyozelmet_aratott","timestamp":"2020. augusztus. 16. 17:01","title":"Hamilton rajt-cél győzelmet aratott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b013afd0-8b88-4c4e-b577-891b6c7ca111","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A középkori európai pestisnek és egy történelmi véletlennek tulajdonítja két amerikai kutató, hogy Kelet-Európa és Nyugat-Európa között ilyen fejlettségi különbség alakult ki.","shortLead":"A középkori európai pestisnek és egy történelmi véletlennek tulajdonítja két amerikai kutató, hogy Kelet-Európa és...","id":"20200816_jobbagysag_Acemoglu_Robinson_pestis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b013afd0-8b88-4c4e-b577-891b6c7ca111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d04f0c-0575-4879-b54d-f152e6f15b62","keywords":null,"link":"/360/20200816_jobbagysag_Acemoglu_Robinson_pestis","timestamp":"2020. augusztus. 16. 16:00","title":"A magyar gazdaság egyszer már nagyon lemaradt a Nyugattól egy világjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5459cfbc-c0b8-420b-bd4a-ce17ac1f865f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az al-Shabaab iszlamista terrorszervezet vállalta magára a támadást.\r

\r

","shortLead":"Az al-Shabaab iszlamista terrorszervezet vállalta magára a támadást.\r

\r

","id":"20200817_Halalos_terroristatamadas_Szomaliaban_megoltek_az_osszes_tamadot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5459cfbc-c0b8-420b-bd4a-ce17ac1f865f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff88957-bfaf-49c4-a852-e85e85be8c0d","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_Halalos_terroristatamadas_Szomaliaban_megoltek_az_osszes_tamadot","timestamp":"2020. augusztus. 17. 05:59","title":"Halálos terroristatámadás Szomáliában: megölték az összes támadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vadai megüzente Fekete-Győrnek, hogy Gyurcsány marad. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vadai megüzente Fekete-Győrnek, hogy Gyurcsány marad. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200817_Radar360_Meszaros_elarulta_a_siker_titkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00925450-f251-4282-a3a5-3e043eee2421","keywords":null,"link":"/360/20200817_Radar360_Meszaros_elarulta_a_siker_titkat","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:48","title":"Radar360: Mészáros elárulta a siker titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613589e9-290b-4203-9ed0-259483a612d2","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Legyen a társadalom szoptatásbarát – e jelszóval éleszt fel korábbi, elhalt kezdeményezéseket az egészségügyért felelős tárca.","shortLead":"Legyen a társadalom szoptatásbarát – e jelszóval éleszt fel korábbi, elhalt kezdeményezéseket az egészségügyért felelős...","id":"202033__szoptatastamogatas__ujabb_bizottsag__elmenyszuleszet__tejforrasbovites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=613589e9-290b-4203-9ed0-259483a612d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c80ac3-80e4-47cf-9950-6115194ccb90","keywords":null,"link":"/360/202033__szoptatastamogatas__ujabb_bizottsag__elmenyszuleszet__tejforrasbovites","timestamp":"2020. augusztus. 16. 12:00","title":"Korábban is volt már szoptatástámogatás, és lett is eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579141fc-d9a8-4712-b4bb-a3d6219666ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Be2.hu és az Academicsingles.hu tisztességtelenül jártak el a fogyasztókkal szemben a hatóság szerint.","shortLead":"A Be2.hu és az Academicsingles.hu tisztességtelenül jártak el a fogyasztókkal szemben a hatóság szerint.","id":"20200817_tarskereso_gvh_versenyhivatal_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=579141fc-d9a8-4712-b4bb-a3d6219666ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689b4d77-ca25-4fe5-bb0f-d8177acc2b41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200817_tarskereso_gvh_versenyhivatal_birsag","timestamp":"2020. augusztus. 17. 13:20","title":"Társkereső oldalakkal foglalkozó céget bírságolt 1,6 milliárd forintra a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0514de-d22a-4c0c-8f8a-83dc9bfec807","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 12 méteres USV-n egyetlen ember sem tartózkodott, mégis remekül haladt a munkával. Távolról, az űrből irányították.","shortLead":"A 12 méteres USV-n egyetlen ember sem tartózkodott, mégis remekül haladt a munkával. Távolról, az űrből irányították.","id":"20200817_muhold_hajo_onvezeto_jarmu_atlanti_ocean_taviranyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c0514de-d22a-4c0c-8f8a-83dc9bfec807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0735d063-3968-438f-b26d-525d88b31f2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_muhold_hajo_onvezeto_jarmu_atlanti_ocean_taviranyitas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 13:40","title":"Műhold által irányított hajó fejezett be fontos küldetést az Atlanti-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Otthonról dolgozni jó, kivéve, ha a munkáltató folyamatosan azt fürkészi, vajon tényleg a munkával foglalkozik-e az alkalmazott. A túlzottan kíváncsi szemek elől viszont már el is lehet bújni.","shortLead":"Otthonról dolgozni jó, kivéve, ha a munkáltató folyamatosan azt fürkészi, vajon tényleg a munkával foglalkozik-e...","id":"20200817_tavmunka_otthoni_munkavegzes_dolgozo_munkavallalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8964d3b0-596f-4b36-b331-c4e7e88d8685","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_tavmunka_otthoni_munkavegzes_dolgozo_munkavallalo","timestamp":"2020. augusztus. 17. 18:03","title":"Visszavágnak az alkalmazottak a távmunkát megfigyelő főnökeiknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]