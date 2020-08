Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfc5760c-9449-450a-8999-2204d4d3d7c9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Harsányi Levente és Lola marad, Mák Kata és Fehérvári Gábor Alfréd jön. Az évek óta házigazdaként dolgozó Kiss Orsolya, Kovács Áron és Marczali László viszont lekerül a képernyőről.



","shortLead":"Harsányi Levente és Lola marad, Mák Kata és Fehérvári Gábor Alfréd jön. Az évek óta házigazdaként dolgozó Kiss Orsolya...","id":"20200819_Lecsereli_Kovacs_Aronekat_a_kozteve_a_SzerencseSzombat_elerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfc5760c-9449-450a-8999-2204d4d3d7c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67ab148-f4af-4585-84b7-8853dd6a2bac","keywords":null,"link":"/kultura/20200819_Lecsereli_Kovacs_Aronekat_a_kozteve_a_SzerencseSzombat_elerol","timestamp":"2020. augusztus. 19. 10:34","title":"Lecseréli Kovács Áronékat a köztévé a SzerencseSzombat éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kisméretű jég is hullhat az égből.","shortLead":"Kisméretű jég is hullhat az égből.","id":"20200818_Szerdara_is_orszagszerte_adtak_ki_figyelmezteteseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9a78c2-6276-47de-888d-969f6579dc2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_Szerdara_is_orszagszerte_adtak_ki_figyelmezteteseket","timestamp":"2020. augusztus. 18. 20:33","title":"Szerdára is országszerte adtak ki figyelmeztetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyi államtitkár Szijjártó munkatempójára hívta fel a figyelmet annak kapcsán, hogy a külügyminisztert lefotózták a milliárdos Szíjj László jachtján az Adrián. A külügy is csak kitérő válaszokat adott a kérdéseinkre. ","shortLead":"A külügyi államtitkár Szijjártó munkatempójára hívta fel a figyelmet annak kapcsán, hogy a külügyminisztert lefotózták...","id":"20200818_meczer_szijjarto_jacht_adria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a511bdb2-aa7b-4683-9976-8c88ee863d3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_meczer_szijjarto_jacht_adria","timestamp":"2020. augusztus. 18. 14:22","title":"Államtitkára szerint a \"képmutatás csúcsa\" a Szíjj László jachtján pihenő Szijjártóról fotót készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465645ce-a51d-4c5f-8783-6f5daceced3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A heves esőzések hatására helyenként 5 méterrel emelkedett a folyó vízszintje.","shortLead":"A heves esőzések hatására helyenként 5 méterrel emelkedett a folyó vízszintje.","id":"20200819_jangce_aradas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=465645ce-a51d-4c5f-8783-6f5daceced3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4b84e3-aea4-40bb-8264-662aa76d7a39","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_jangce_aradas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:59","title":"100 ezer embert kellett kitelepíteni Kínában az áradó Jangce miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5ea595-f638-4397-aba8-3b42622dc3c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 61-es úton kezdtek a rendőrök üldözni egy gyorshajtót, majd kiderült, hogy sem a sofőr, sem az autója nem lehetett volna kint a forgalomban.","shortLead":"A 61-es úton kezdtek a rendőrök üldözni egy gyorshajtót, majd kiderült, hogy sem a sofőr, sem az autója nem lehetett...","id":"20200819_rendor_uldozes_gyorshajtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe5ea595-f638-4397-aba8-3b42622dc3c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a92f10-88df-40c8-90f9-2d7291ce0888","keywords":null,"link":"/cegauto/20200819_rendor_uldozes_gyorshajtas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:25","title":"Jogosítvány nélkül, forgalomból kivont autóval, 150-nel előztek rendőröket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501f62e2-587e-4328-b6c7-6901dcf86f05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pontos információiról ismert szivárogtató, Komiya rövid és tömör Twitter-bejegyzése alapján úgy tűnik, az Apple újabb változatot készíthet a 2016-ban bemutatott Touch Barból.","shortLead":"A pontos információiról ismert szivárogtató, Komiya rövid és tömör Twitter-bejegyzése alapján úgy tűnik, az Apple újabb...","id":"20200819_apple_macbook_touch_bar_erintosav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=501f62e2-587e-4328-b6c7-6901dcf86f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a3cc40-ee3e-4a7d-969c-9f594a858b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_apple_macbook_touch_bar_erintosav","timestamp":"2020. augusztus. 19. 18:03","title":"Frissítheti a Touch Bart az Apple, már dolgozhatnak az új verzión","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f31f5d-a854-491c-aecc-964ec70f287b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miniatűr Raspberry számítógépen alapuló rendszert hívtak segítségül a kutatók ahhoz, hogy az eddigieknél jobban megfigyelhessék az elefántok kommunikációját.","shortLead":"Miniatűr Raspberry számítógépen alapuló rendszert hívtak segítségül a kutatók ahhoz, hogy az eddigieknél jobban...","id":"20200819_elefant_kommunikacio_detektalasa_raspberry_pi_szamitogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90f31f5d-a854-491c-aecc-964ec70f287b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b406830-415d-4e4d-9956-b81706476802","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_elefant_kommunikacio_detektalasa_raspberry_pi_szamitogep","timestamp":"2020. augusztus. 19. 10:03","title":"Raspberry számítógéppel védenék az elefántokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfdab04-27b7-47bb-b81d-e95d6e73a47f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint a helyzet további eszkalációjához vezethet a beavatkozás. ","shortLead":"Az orosz elnök szerint a helyzet további eszkalációjához vezethet a beavatkozás. ","id":"20200818_putyin_merkel_feheroroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cfdab04-27b7-47bb-b81d-e95d6e73a47f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bea87c-17fe-4c06-813f-d3a3ac415525","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_putyin_merkel_feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 18. 15:32","title":"Merkelt és Macront is figyelmeztette Putyin: baj lesz, ha beavatkoznak Fehéroroszország ügyeibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]