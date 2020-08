Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a8aac8e-bf66-4bee-b7e7-34d69bab9b84","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Méretes követ dobot a közéleti pocsolyába száznegyvenezres nézettséget generáló videójával, amiben az Index körüli helyzetet elemzi és közli, hogy a ő maga a \"csicskasorsot választotta\". De miért választotta a csicskaságot és hogy érzi magát benne? - erről faggatja M. Kiss Csaba a Totalcar főszerkesztőjét, Winkler Róbertet. ","shortLead":"Méretes követ dobot a közéleti pocsolyába száznegyvenezres nézettséget generáló videójával, amiben az Index körüli...","id":"20200820_Winkler_Robert_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a8aac8e-bf66-4bee-b7e7-34d69bab9b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d316183-01ae-4123-b3a1-77d8dfa9ab77","keywords":null,"link":"/360/20200820_Winkler_Robert_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 20. 19:00","title":"\"Nem pörgök 0-24-ben azon, hogy Viktor megint ellopott 3 megyét\" - Winkler Róbert a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e95652-706c-4bd6-9179-b4f5599f7b36","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Augusztus 26-áig, a Tenet magyar bemutatójáig még bele lehet feledkezni az egyesek által korszakos zseninek tartott, mások szerint fontoskodó szemfényvesztőként tevékenykedő Christopher Nolan nyáron 10 éves szuperprodukciójába, ott, ahol a legszebben forog a pörgettyű: egy moziban. Jelen sorok írójaként mindenkit bátorítanék erre, és meg sem próbálom leplezni elfogultságomat. De hát, hogy is lehetne elfogulatlanul írni egy olyan filmről, amely olyasmit hozott ki a multiplexek népéből, melyre hollywoodi kortárs alkotó ma alig-alig képes?","shortLead":"Augusztus 26-áig, a Tenet magyar bemutatójáig még bele lehet feledkezni az egyesek által korszakos zseninek tartott...","id":"20200820_Christopher_Nolan_Eredet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4e95652-706c-4bd6-9179-b4f5599f7b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3d8b21-8712-4211-84e1-caa607087dcb","keywords":null,"link":"/kultura/20200820_Christopher_Nolan_Eredet","timestamp":"2020. augusztus. 20. 20:00","title":"Christopher Nolan Eredetén tíz év után is lehetetlenség elaludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d79a4b-7011-4408-bab2-a5332c6ed9f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétéves tervet rendelt Orbán a gazdasági szakemberektől a növekedés beindítására.","shortLead":"Kétéves tervet rendelt Orbán a gazdasági szakemberektől a növekedés beindítására.","id":"20200821_orban_interju_kossuth_radio_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0d79a4b-7011-4408-bab2-a5332c6ed9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c22873-fd0f-49f9-85a6-47e631c2b548","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_orban_interju_kossuth_radio_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 21. 09:26","title":"Orbán: Szeptembertől \"satu közeli\" szigor lesz a határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Berögzült viselkedésünket nehéz megváltoztatni, akármennyire nemesek is a szándékaink. De a helyes módszer elsajátításával könnyebben elhatározásunk mellett maradhatunk.","shortLead":"Berögzült viselkedésünket nehéz megváltoztatni, akármennyire nemesek is a szándékaink. De a helyes módszer...","id":"20200819_Hogyan_alakitsunk_ki_uj_szokasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fec766-a538-4878-8fb0-971d53884949","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200819_Hogyan_alakitsunk_ki_uj_szokasokat","timestamp":"2020. augusztus. 19. 19:15","title":"Hogyan alakítsunk ki új szokásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa406e8c-ff47-4bbc-946a-5a70a2e3d4c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekig tartó próbálkozás után sikerült eltalálni az LRO nevű holdszonda egyik tükrét, amelyhez lézerfényt használt a NASA. Az eredmény azért fontos, mert ezzel még több adat érkezhet a Holdról.","shortLead":"Évekig tartó próbálkozás után sikerült eltalálni az LRO nevű holdszonda egyik tükrét, amelyhez lézerfényt használt...","id":"20200820_nasa_hold_lezer_lro_urszonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa406e8c-ff47-4bbc-946a-5a70a2e3d4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c181a297-6f24-41e2-868c-15c541de1013","keywords":null,"link":"/tudomany/20200820_nasa_hold_lezer_lro_urszonda","timestamp":"2020. augusztus. 20. 08:03","title":"10 éve lövöldözik lézerrel a Hold felé a NASA, az egyik jel váratlanul visszajött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban arról keringtek a hírek, hogy a vezérigazgató lehet a portál főszerkesztője.","shortLead":"Korábban arról keringtek a hírek, hogy a vezérigazgató lehet a portál főszerkesztője.","id":"20200820_Eltunt_Szombathy_Pal_neve_az_Index_impresszumabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33842eb0-bd70-4803-ac56-ffdce222f80a","keywords":null,"link":"/kultura/20200820_Eltunt_Szombathy_Pal_neve_az_Index_impresszumabol","timestamp":"2020. augusztus. 20. 10:24","title":"Eltűnt Szombathy Pál neve az Index impresszumából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elterjedtségét nézve vitathatatlan az Android elsősége a mobil operációs rendszerek piacán, azonban sok országban mégsem androidos a legkelendőbb okostelefon.","shortLead":"Bár elterjedtségét nézve vitathatatlan az Android elsősége a mobil operációs rendszerek piacán, azonban sok országban...","id":"20200821_counterpoint_statisztika_a_vilag_legkedveltebb_okostelefonjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4680e192-b37a-47fc-8e10-27d70c2b4319","keywords":null,"link":"/tudomany/20200821_counterpoint_statisztika_a_vilag_legkedveltebb_okostelefonjai","timestamp":"2020. augusztus. 21. 08:03","title":"Vitán felül: a világ több fontos piacán is ez a legkelendőbb telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b852973-b375-4e52-9310-6b09c1f4c5c8","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mindenki fejében kirajzolódik a kép arról, milyen szülővé szeretne válni. A kisbaba megszületése után előfordulhat azonban, hogy nehéz elérni a kiegyensúlyozott kapcsolódást a babához. Mitől függ, és hogyan formálódhat a szülői oldala ennek a különleges viszonynak, amely megalapozza a létezésünket a világban?","shortLead":"Mindenki fejében kirajzolódik a kép arról, milyen szülővé szeretne válni. A kisbaba megszületése után előfordulhat...","id":"20200820_Ha_nehez_oromtelien_kapcsolodni_a_babahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b852973-b375-4e52-9310-6b09c1f4c5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"995d0392-3d29-4cfb-8924-89e0da5bd18c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200820_Ha_nehez_oromtelien_kapcsolodni_a_babahoz","timestamp":"2020. augusztus. 20. 13:15","title":"Ha nehéz örömtelien kapcsolódni a babához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]