[{"available":true,"c_guid":"37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban arról keringtek a hírek, hogy a vezérigazgató lehet a portál főszerkesztője.","shortLead":"Korábban arról keringtek a hírek, hogy a vezérigazgató lehet a portál főszerkesztője.","id":"20200820_Eltunt_Szombathy_Pal_neve_az_Index_impresszumabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33842eb0-bd70-4803-ac56-ffdce222f80a","keywords":null,"link":"/kultura/20200820_Eltunt_Szombathy_Pal_neve_az_Index_impresszumabol","timestamp":"2020. augusztus. 20. 10:24","title":"Eltűnt Szombathy Pál neve az Index impresszumából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52487fe7-ffbb-4ae8-be67-98d94c3317f4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Csak akkor lehet belátni, ha szabad a toalett.","shortLead":"Csak akkor lehet belátni, ha szabad a toalett.","id":"20200819_Atlatszo_nyilvanos_veceket_allitottak_fel_Tokioban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52487fe7-ffbb-4ae8-be67-98d94c3317f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6542c70f-57ee-4361-91e3-80605a9566f3","keywords":null,"link":"/elet/20200819_Atlatszo_nyilvanos_veceket_allitottak_fel_Tokioban","timestamp":"2020. augusztus. 19. 20:46","title":"Átlátszó nyilvános vécéket állítottak fel Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump azt mondta \"már alig várjuk, hogy ne kelljen többé jelen lennünk\" Irakban.","shortLead":"Donald Trump azt mondta \"már alig várjuk, hogy ne kelljen többé jelen lennünk\" Irakban.","id":"20200820_Mar_alig_vannak_amerikai_katonak_Irakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c89fad-f46e-4b15-9b65-57bd3bbde7b6","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Mar_alig_vannak_amerikai_katonak_Irakban","timestamp":"2020. augusztus. 20. 21:22","title":"Már alig vannak amerikai katonák Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabe9039-c183-4f33-a3db-6751e2c73535","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékosok jól tudják, hogy minél nagyobb egy eszköz képfrissítési frekvenciája, annál élvezetesebb a képi látvány. Ha még ebben az évben nem is, de jövőre már egyre gyakoribbak lehetnek az efféle elvásároknak megfelelő, 240 Hz-es frissítést kínáló eszközök. A TCL-en, pontosabban a leányvállalatán nem fog múlni.","shortLead":"A játékosok jól tudják, hogy minél nagyobb egy eszköz képfrissítési frekvenciája, annál élvezetesebb a képi látvány. Ha...","id":"20200820_tcl_csot_display_kepernyo_240hzes_kepfrissitessel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aabe9039-c183-4f33-a3db-6751e2c73535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d29291-65d8-4f43-9519-08d6c17f998c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200820_tcl_csot_display_kepernyo_240hzes_kepfrissitessel","timestamp":"2020. augusztus. 20. 20:03","title":"Milyen képernyője van? 240 Hz-es képfrissítés már elég lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azok után, hogy a riválisnál kifejezetten örültek, hogy az FTC-t kapták a soroláson, azt gondolta, nagyobb játékerőt képvisel a svéd bajnok.","shortLead":"Azok után, hogy a riválisnál kifejezetten örültek, hogy az FTC-t kapták a soroláson, azt gondolta, nagyobb játékerőt...","id":"20200820_Orosz_Pal_tobb_kreativitast_vartam_a_svedektol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8985a267-0eec-4310-b12f-24733272ca24","keywords":null,"link":"/sport/20200820_Orosz_Pal_tobb_kreativitast_vartam_a_svedektol","timestamp":"2020. augusztus. 20. 19:44","title":"A Fradi-elnök több kreativitást várt a kiejtett svédektől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b43757-7e4a-4fba-9a5f-621c59959b47","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét betekintést nyerhetünk a kormányfő étkezési szokásaiba.","shortLead":"Ismét betekintést nyerhetünk a kormányfő étkezési szokásaiba.","id":"20200819_chili_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8b43757-7e4a-4fba-9a5f-621c59959b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b650c0-6a30-42d4-a01e-6c86fa0f652e","keywords":null,"link":"/elet/20200819_chili_orban_viktor","timestamp":"2020. augusztus. 19. 17:34","title":"Chilivel kísérte le az EU-csúcsot Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0437b461-2cb8-4b9b-9bb6-015ebb6e39f9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A síita militáns mozgalom, a Hezbollah egyik tagját nevezte meg az illetékes nemzetközi bíróság a 2005 februárjában megölt libanoni miniszterelnök, Rafik Hariri gyilkosának. A bíróság döntése tovább súlyosbíthatja az augusztus 4-ei hatalmas bejrúti robbanás által már egyébként is kiélezett belpolitikai feszültséget.

","shortLead":"A síita militáns mozgalom, a Hezbollah egyik tagját nevezte meg az illetékes nemzetközi bíróság a 2005 februárjában...","id":"20200819_Rosszkor_jott_Libanonnak_az_igazsagos_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0437b461-2cb8-4b9b-9bb6-015ebb6e39f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007e8125-2d57-4bab-a47a-fca4cf73aead","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_Rosszkor_jott_Libanonnak_az_igazsagos_itelet","timestamp":"2020. augusztus. 19. 15:00","title":"Ítélet után: Libanont most pusztító társadalmi robbanás fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus a tengerparti szórakozóhelyeken terjed leginkább.","shortLead":"A koronavírus a tengerparti szórakozóhelyeken terjed leginkább.","id":"20200819_horvatorszag_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74fe222-4c43-4b98-8721-81a97d91c945","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_horvatorszag_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 19. 21:40","title":"Horvátországban ismét rekordszámú új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]