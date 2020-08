Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A sajtóban elterjedt téves információval szemben az iskoláknak kiküldött protokoll szerint a tanórákon nem előírás a 1,5 méteres védőtávolság megtartása. Az egy osztályba járó gyermekek akkor is szoros kontaktusba kerülnek egymással, ha a padok között biztosított a nagyobb távolság - áll az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleményében. 2020. augusztus. 21. 17:00 A tanórákon nem kell tartani a 1.5 méteres távolságot

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke elhalasztotta szombatra kitűzött esküvőjét, hogy elkerülje a karantént - erősítette meg a belga sajtóban megjelent hírt az elnök szóvivője. 2020. augusztus. 21. 17:43 Elhalasztotta az esküvőjét a járvány miatt az Európai Tanács elnöke

A budapesti főpolgármester szerint az lenne a jó, ha a szeretet a politikai közhelyszótárból bekerülne a hétköznapjainkba. 2020. augusztus. 22. 17:55 Karácsony Gergely beszélt a Pride sajtótájékoztatóján

Az ismert orosz ellenzéki bloggert, Alekszej Navalnijt kezelő omszki kórház vezetése némi tanakodás után hozzájárult ahhoz, hogy a súlyos állapotban lévő politikust átszállítsák egy németországi klinikára. 2020. augusztus. 21. 18:19 Vihetik Navalnijt Németországba

Akiknek nincsenek anyagi gondjaik, azoknak az alvásuk is teljesebb – mondták ki amerikai kutatók egy pár évvel ezelőtt végzett felmérés eredményeit összegezve. 2020. augusztus. 21. 16:15 Hogy mennyire egészségesen alszik, az attól is függ, mennyi pénze van

Előkerült a Pécs-felirat: egy körforgalom közepére állították fel az előző, kormánypárti városvezetés által szelfipontnak szánt 4 óriás betűt - számolt be a tábla sorásról az RTL Klub híradója. 2020. augusztus. 21. 18:57 Körforgalomba száműzték a balesetveszélyes Pécs-táblát

Augusztus elején mutatta be a Samsung többek között legújabb okosóráját, a Galaxy Watch 3-at is, és nem meglepő, hogy a csúcseszközök szétkapására szakosodott iFixit ezt is darabjaira szedte. 2020. augusztus. 21. 16:03 Naná, hogy szétszedték a legújabb Samsung Galaxy okosórát is

Baleset történt. 2020. augusztus. 23. 08:11 Késésre kell számítani a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon