Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti főpolgármester szerint az lenne a jó, ha a szeretet a politikai közhelyszótárból bekerülne a hétköznapjainkba.","shortLead":"A budapesti főpolgármester szerint az lenne a jó, ha a szeretet a politikai közhelyszótárból bekerülne...","id":"20200822_Karacsony_beszelt_a_Pride_megnyitojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e93c062-8bf9-4bcb-af0b-8f726c4b4a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Karacsony_beszelt_a_Pride_megnyitojan","timestamp":"2020. augusztus. 22. 17:55","title":"Karácsony Gergely beszélt a Pride sajtótájékoztatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc29aab6-0145-47e2-8071-4556ff1ea534","c_author":"Balla István - Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány felforgatta az esküvői szezont is, a tavaszi karanténidőszak és a bizonytalan nyári kilátások miatt sok pár halasztotta el a klasszikusnak tartott májusi-júniusi időpontról az esküvőjét, így viszont a nyár végén, ősz elején pörögnek fel az „igenek”. A kitartó párok, esküvőszervezők és hozzátartozók előtt szeretnénk tisztelegni mindazzal, amit a filmekből megtanultunk az esküvőkről.","shortLead":"A koronavírus-járvány felforgatta az esküvői szezont is, a tavaszi karanténidőszak és a bizonytalan nyári kilátások...","id":"20200821_Sok_boldogsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc29aab6-0145-47e2-8071-4556ff1ea534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3274794-fb40-469e-803b-a82082452c09","keywords":null,"link":"/elet/20200821_Sok_boldogsagot","timestamp":"2020. augusztus. 21. 20:00","title":"Majd pont egy esküvő hiányzik még ebből az őrült évből!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mostanra végeztek a feketedobozok adatainak elemzésével, így jutottak a pilótafülkében elhangzott beszélgetésekhez.","shortLead":"Mostanra végeztek a feketedobozok adatainak elemzésével, így jutottak a pilótafülkében elhangzott beszélgetésekhez.","id":"20200823_Az_elso_talalat_utan_meg_eletben_voltak_az_utasok_a_januarban_lelott_ukran_utasszalliton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6576ad5d-e04d-4799-9046-2ee61253077e","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Az_elso_talalat_utan_meg_eletben_voltak_az_utasok_a_januarban_lelott_ukran_utasszalliton","timestamp":"2020. augusztus. 23. 13:14","title":"Az első találat után még életben voltak az utasok a januárban lelőtt ukrán utasszállítón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fotó, kilenc szó - így üzent Kovács András Péter a szivárványos zászlókat lopkodó Novák Elődnek.","shortLead":"Egy fotó, kilenc szó - így üzent Kovács András Péter a szivárványos zászlókat lopkodó Novák Elődnek.","id":"20200823_Elod_hozd_a_letrat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df35acb-3fc0-4e0d-b5c4-fc00c146bb1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Elod_hozd_a_letrat","timestamp":"2020. augusztus. 23. 10:32","title":"\"Előd, hozd a létrát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előkerült a Pécs-felirat: egy körforgalom közepére állították fel az előző, kormánypárti városvezetés által szelfipontnak szánt 4 óriás betűt - számolt be a tábla sorásról az RTL Klub híradója.","shortLead":"Előkerült a Pécs-felirat: egy körforgalom közepére állították fel az előző, kormánypárti városvezetés által...","id":"20200821_Korforgalomba_szamuztek_a_balesetveszelyes_Pecstablat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4cbfc5-96c6-4e91-800e-d4dcf82c330d","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_Korforgalomba_szamuztek_a_balesetveszelyes_Pecstablat","timestamp":"2020. augusztus. 21. 18:57","title":"Körforgalomba száműzték a balesetveszélyes Pécs-táblát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea98a598-862d-400c-95e6-78823115b8f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőautóból kipakolták a táskáját.","shortLead":"A mentőautóból kipakolták a táskáját.","id":"20200823_Megloptak_egy_mentost_mikozben_beteget_latott_el_Revfulopon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea98a598-862d-400c-95e6-78823115b8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419c915d-623f-4f33-b3a8-e2264ab9b74d","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Megloptak_egy_mentost_mikozben_beteget_latott_el_Revfulopon","timestamp":"2020. augusztus. 23. 10:45","title":"Megloptak egy mentőst, miközben beteget látott el Révfülöpön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b","c_author":". Némethné Pál Katalin","category":"vilag","description":"Még minden nem tudni, mitől került életveszélyes állapotba a legismertebb orosz ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij. Az egyik omszki kórházban fekvő politikus panaszait állítólag a vércukor-szint vészes lecsökkenése okozta, ám Navalnij szövetségesei kételkednek. Már csak azért is, mert nem találkozhattak a szibériai városba érkezett német orvosokkal.","shortLead":"Még minden nem tudni, mitől került életveszélyes állapotba a legismertebb orosz ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij...","id":"20200821_Egyre_tobb_a_kerdojel_Navalnij_allitolagos_mergezese_korul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9849d34a-f792-4f31-b1f9-8f8736ff7340","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Egyre_tobb_a_kerdojel_Navalnij_allitolagos_mergezese_korul","timestamp":"2020. augusztus. 21. 15:41","title":"Egyre több a kérdőjel Navalnij állítólagos mérgezése körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken 35 újabb embernél igazolták a fertőzést. Az elhunytak száma nem változott.\r

","shortLead":"Pénteken 35 újabb embernél igazolták a fertőzést. Az elhunytak száma nem változott.\r

","id":"20200822_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f0cfd3-f263-45ca-954a-26e519404c28","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika","timestamp":"2020. augusztus. 22. 09:08","title":"Koronavírus: 830 aktív fertőzöttről tudni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]