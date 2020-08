Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e65bddf2-97e5-4c9c-b561-06ab76045e33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben senki nem sérült meg.","shortLead":"A balesetben senki nem sérült meg.","id":"20200817_bkv_busz_metropotlo_kobanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e65bddf2-97e5-4c9c-b561-06ab76045e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dc6d6b-4418-488d-800a-c2ffc2f95343","keywords":null,"link":"/cegauto/20200817_bkv_busz_metropotlo_kobanya","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:07","title":"Rosszul lett az egyik metrópótló sofőrje, összeütközött egy másik busszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2f6d7f-8b95-4e48-bead-3ce81961fdf8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Süddeutsche Zeitungnak nyilatkozott egy ismert fehérorosz író, az országa helyzetéről és a tüntetéshullám lehetséges kimeneteléről. Szerinte sok dolguk van még, akkor is, ha Lukasenko távozik. ","shortLead":"A Süddeutsche Zeitungnak nyilatkozott egy ismert fehérorosz író, az országa helyzetéről és a tüntetéshullám lehetséges...","id":"20200818_Belarusz_ellenzeki_a_mostani_helyzetrol_meg_barmi_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c2f6d7f-8b95-4e48-bead-3ce81961fdf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17a0c11-3c0b-473d-8269-80a608179216","keywords":null,"link":"/360/20200818_Belarusz_ellenzeki_a_mostani_helyzetrol_meg_barmi_lehet","timestamp":"2020. augusztus. 18. 07:30","title":"Belarusz ellenzéki: Újabb erőszakhullám vagy új elnök jöhet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e766661c-486a-4315-aa84-72ae543af7dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nem embernek való hőmérsékleti értéket az amerikai meteorológiai szolgálat is hitelesnek minősítette.","shortLead":"A nem embernek való hőmérsékleti értéket az amerikai meteorológiai szolgálat is hitelesnek minősítette.","id":"20200818_halal_volgy_hohullam_kalifornia_hoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e766661c-486a-4315-aa84-72ae543af7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce3461f-fab8-470b-9ea5-d7aed7457642","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_halal_volgy_hohullam_kalifornia_hoseg","timestamp":"2020. augusztus. 18. 08:38","title":"54,4 fokot mértek a hétvégén a kaliforniai Halál-völgyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9bd6c1a-bcad-4347-9e9d-31475cad605b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lukasz Szumowski kifejezetten népszerű volt, a jövőben orvosként folytatja.","shortLead":"Lukasz Szumowski kifejezetten népszerű volt, a jövőben orvosként folytatja.","id":"20200818_Lemond_a_lengyel_egeszsegugyi_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9bd6c1a-bcad-4347-9e9d-31475cad605b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939de23b-483b-4e24-9f21-06bca9e9f048","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_Lemond_a_lengyel_egeszsegugyi_miniszter","timestamp":"2020. augusztus. 18. 16:49","title":"Lemond a lengyel egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A belarusz állami hírügynökség korábban azt állította a 33 férfiról: feladatuk, hogy destabilizálják a helyzetet az augusztus 9-i elnökválasztás előtt.","shortLead":"A belarusz állami hírügynökség korábban azt állította a 33 férfiról: feladatuk, hogy destabilizálják a helyzetet...","id":"20200817_orosz_zsoldosok_feheroroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27416c6d-c6b3-4b22-b49c-302bf58b8cd7","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_orosz_zsoldosok_feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 17. 19:26","title":"Elengedték a Minszkben elfogott orosz zsoldosokat, de állítólag előbb még összeverték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7026c2a6-8895-4349-a0a1-fb0231e1eb1f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már 200 ezer évvel ezelőtt is szerettek ágyban aludni az emberek – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló kutatócsoport, amely alváshoz és munkához használt \"fűágyak\" nyomait fedezte fel a Dél-afrikai Köztársaságban lévő KwaZulu-Natal tartománybeli Border barlangban.","shortLead":"Már 200 ezer évvel ezelőtt is szerettek ágyban aludni az emberek – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló...","id":"20200817_alvas_fuagy_hamu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7026c2a6-8895-4349-a0a1-fb0231e1eb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed7db54-0d40-4e21-985d-375f3ce5b8d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_alvas_fuagy_hamu","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:03","title":"Előkerült egy 200 000 éves ágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8b4872-b641-404a-ad99-3358dca2b48e","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A tudománytörténet egyik legnagyobb blöffjével kezdődött a gyógyszer pályafutása – véli a fogamzásgátló tabletta történetírója, az amerikai Jonathan Eig. A kipróbálás pedig mai szemmel nézve etikátlan kísérletekkel, tájékozatlan nők bevonásával zajlott és mindössze egy gyártási hibának köszönhető, hogy jobb lett a pirula összetétele. Ha egy feminista özvegy nem örököl dollármilliókat, meg sem kezdődik a fejlesztés. Kezdetben nem is vállalták hivatalosan, mire való a gyógyszer, hanem a nőgyógyászok összekacsintottak pácienseikkel, úgy írták föl.","shortLead":"A tudománytörténet egyik legnagyobb blöffjével kezdődött a gyógyszer pályafutása – véli a fogamzásgátló tabletta...","id":"20200818_60_eves_a_fogamzasgatlo_enovid_antibebi_tabletta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc8b4872-b641-404a-ad99-3358dca2b48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b49727d-dbbf-4159-9d1b-4c370c157bde","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_60_eves_a_fogamzasgatlo_enovid_antibebi_tabletta","timestamp":"2020. augusztus. 18. 20:00","title":"Nők találták ki, férfiak találták fel: 60 éves a fogamzásgátló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"19 megyéből 18-ban kevesebbet visznek haza az országos átlagkeresetnél. A leszakadás a munkanélküliségben is meglátszik.","shortLead":"19 megyéből 18-ban kevesebbet visznek haza az országos átlagkeresetnél. A leszakadás a munkanélküliségben is meglátszik.","id":"20200817_atlagkereset_kulonbseg_megyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e729e25-04c7-4e38-9178-253a503ca2f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200817_atlagkereset_kulonbseg_megyek","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:25","title":"Soha nem volt akkora az átlagos bérek közti szakadék az ország keleti és nyugati széle között, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]