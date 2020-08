Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Válaszd a hazait, üzeni – tegezve – a kormányfő.","shortLead":"Válaszd a hazait, üzeni – tegezve – a kormányfő.","id":"20200824_orban_viktor_hazai_termek_imazsfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9c20f2-3027-4bdf-aeb5-e6b82113dbc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_orban_viktor_hazai_termek_imazsfilm","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:09","title":"Orbán Viktor videóban kéri, ön is vegyen inkább hazai terméket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"155d9017-e00e-4723-be0c-fc19900b69c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a közel 600 lóerős német terepjáró minden körülmények között megvédi a benne ülők életét.","shortLead":"Ez a közel 600 lóerős német terepjáró minden körülmények között megvédi a benne ülők életét.","id":"20200824_6_meternel_is_hosszabb_lett_ez_az_uj_golyoallo_mercedes_gosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=155d9017-e00e-4723-be0c-fc19900b69c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73157318-d8e5-46eb-94c6-bc42b395ffd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200824_6_meternel_is_hosszabb_lett_ez_az_uj_golyoallo_mercedes_gosztaly","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:21","title":"6 méternél is hosszabb lett ez az új golyóálló Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén már nem fog visszatérni Londonba a brit uralkodó, legfeljebb csak néhány rendezvényre.","shortLead":"Idén már nem fog visszatérni Londonba a brit uralkodó, legfeljebb csak néhány rendezvényre.","id":"20200824_A_koronavirus_eluzte_Erzsebet_kiralynot_a_Buckinghampalotabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6965170-c1a8-4390-a981-270d84006e61","keywords":null,"link":"/elet/20200824_A_koronavirus_eluzte_Erzsebet_kiralynot_a_Buckinghampalotabol","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:20","title":"A koronavírus elűzte Erzsébet királynőt a Buckingham-palotából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e3184a9-30a5-4d6a-8284-3cace9342f79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolakezdés miatt augusztus végén érkezik a szeptemberi családi pótlék az arra jogosultaknak.","shortLead":"Az iskolakezdés miatt augusztus végén érkezik a szeptemberi családi pótlék az arra jogosultaknak.","id":"20200823_elorehozott_csaladi_potlek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e3184a9-30a5-4d6a-8284-3cace9342f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcce918a-445c-4797-8972-91041196f7fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_elorehozott_csaladi_potlek","timestamp":"2020. augusztus. 23. 20:04","title":"Hétfőn utalják az előrehozott családi pótlékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azt kértük olvasóinktól vasárnap, szavazzanak még a meccs előtt, milyen eredménnyel zárul a lisszaboni Bajnokok Ligája-döntő.","shortLead":"Azt kértük olvasóinktól vasárnap, szavazzanak még a meccs előtt, milyen eredménnyel zárul a lisszaboni Bajnokok...","id":"20200823_A_hvghu_olvasoi_Bayerngyozelmet_varva_ultek_le_BLdontot_nezni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e607ef5f-a152-4016-8174-b2120d0db3f9","keywords":null,"link":"/sport/20200823_A_hvghu_olvasoi_Bayerngyozelmet_varva_ultek_le_BLdontot_nezni","timestamp":"2020. augusztus. 23. 20:33","title":"A hvg.hu olvasói Bayern-győzelmet várva ültek le BL-döntőt nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vasárnap lett volna 42 éves a januárban helikopterbalesetben elhunyt kosárlabda-csillag, Kobe Bryant. A Nike a világ egyik leghíresebb rappere, Kendrick Lamar közreműködésével készített emlékfilmet a sztár, a mindekor a minél tökéletesebbre, a jobbá és jobbá válást hirdető Fekete Mamba tiszteletére. Tényleg beleborzongtunk, amikor megnéztük.","shortLead":"Vasárnap lett volna 42 éves a januárban helikopterbalesetben elhunyt kosárlabda-csillag, Kobe Bryant. A Nike a világ...","id":"20200823_Sokadjara_nezve_is_beleborzongunk_a_Nike_Kobe_Bryantemlekfilmjebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99688c3d-651a-4499-802f-2326519d4d46","keywords":null,"link":"/sport/20200823_Sokadjara_nezve_is_beleborzongunk_a_Nike_Kobe_Bryantemlekfilmjebe","timestamp":"2020. augusztus. 23. 17:55","title":"Sokadik megnézésre is beleborzongunk a Nike Kobe Bryant-emlékfilmjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f59952a-a0ee-4ae1-918e-adaab0fe258f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rosa Felipe még márciusban került kórházba, az életét megmentették, de lehet, hogy a kezét már nem tudják.","shortLead":"Rosa Felipe még márciusban került kórházba, az életét megmentették, de lehet, hogy a kezét már nem tudják.","id":"20200824_Elkapta_a_koronavirust_most_elveszitheti_a_kezet_egy_amerikai_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f59952a-a0ee-4ae1-918e-adaab0fe258f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352e60da-75d4-4a9e-ab38-719f53158777","keywords":null,"link":"/elet/20200824_Elkapta_a_koronavirust_most_elveszitheti_a_kezet_egy_amerikai_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:26","title":"Elkapta a koronavírust, most elveszítheti a kezét egy amerikai egészségügyi dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d856a3-b885-41b9-a9e1-b4522b638f38","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük pszichológus, pszichiáter, mi fogta meg őket a tudományterületben. Hevesi Krisztina szexuálpszichológus, egyetemi adjunktus

írását közöljük.

","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük...","id":"20200823_A_szerelmet_valasztottam_kabitoszeremnek_Kit_erdekel_a_csokolade","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22d856a3-b885-41b9-a9e1-b4522b638f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fdd81ad-bc07-45ef-9b7f-041f9171cc9e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200823_A_szerelmet_valasztottam_kabitoszeremnek_Kit_erdekel_a_csokolade","timestamp":"2020. augusztus. 23. 20:15","title":"A szerelmet választottam kábítószeremnek. Kit érdekel a csokoládé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]