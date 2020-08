Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hogyan kellene átalakulnia az otthonunknak, hogy napi 24 órában használhassuk egy újabb karantén esetén? Min kellene változtatni ahhoz, hogy hatékonyan oldhassuk meg a társadalmi elszigetelődést? És ha a metrócsempét a nyers húsok fogyasztásakor kapott betegségeknek, a nyolcvanas évek szőrös vécéülőkéit meg az antibiotikumoknak köszönhetjük, vajon mit hoz majd a koronavírus?
2020. augusztus. 23. 20:00
Az otthonunk az algoritmus, amely megvéd a koronavírus keserveitől

Nagy szélre, felhőszakadásra, jégesőre kell számítani.
2020. augusztus. 23. 08:29
A meteorológia figyelmeztetést adott ki, jön a vihar

Egy hete siklott ki egy tehervonat, az utasokat egy szakaszon pótlóbuszok vitték.
2020. augusztus. 23. 12:43
Vasárnap délutántól ismét teljes vonalon járnak a vonatok Budapest és Pécs között Min kellene...","id":"20200823_Az_otthonunk_az_algoritmus_ami_megved_a_koronavirus_keserveitol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=124f6e57-9d80-4e48-8998-8a13400147a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16e026a-3d5a-48c2-b05e-74178dab8677","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200823_Az_otthonunk_az_algoritmus_ami_megved_a_koronavirus_keserveitol","timestamp":"2020. augusztus. 23. 20:00","title":"Az otthonunk az algoritmus, amely megvéd a koronavírus keserveitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy szélre, felhőszakadásra, jégesőre kell számítani.","shortLead":"Nagy szélre, felhőszakadásra, jégesőre kell számítani.","id":"20200823_A_meteorologia_figyelmeztetest_adott_ki_jon_a_vihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3d0442-837d-4948-b353-13a4e54ca89b","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_A_meteorologia_figyelmeztetest_adott_ki_jon_a_vihar","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:29","title":"A meteorológia figyelmeztetést adott ki, jön a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hete siklott ki egy tehervonat, az utasokat egy szakaszon pótlóbuszok vitték.","shortLead":"Egy hete siklott ki egy tehervonat, az utasokat egy szakaszon pótlóbuszok vitték.","id":"20200823_Vasarnap_delutantol_ismet_teljes_vonalon_jarnak_a_vonatok_Budapest_es_Pecs_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4d7bcb-a579-4c3c-a86e-20096d1d3b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Vasarnap_delutantol_ismet_teljes_vonalon_jarnak_a_vonatok_Budapest_es_Pecs_kozott","timestamp":"2020. augusztus. 23. 12:43","title":"Vasárnap délutántól ismét teljes vonalon járnak a vonatok Budapest és Pécs között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25a6ef7-4263-410e-817f-5a12eeffd563","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ablaktörlő állítgatása is büntetendő lehet, mert ugyanúgy elvonhatja a vezető figyelmét, mint mondjuk az sms-ezés vagy a zeneszámok keresgélése. Lehet, hogy ez meglepően hangzik, de érthetőbb, ha tudjuk: az érintőképernyő van a háttérben. Az ablaktörlő állítgatása is büntetendő lehet, mert ugyanúgy elvonhatja a vezető figyelmét, mint mondjuk az sms-ezés vagy a zeneszámok keresgélése. Lehet, hogy ez meglepően hangzik, de érthetőbb, ha tudjuk: az érintőképernyő van a háttérben. A felismerés egy viszonylag szerencsés balesethez kötődik.
2020. augusztus. 23. 08:45
Egy Tesla balesete miatt regulázhatják meg a modern műszerfalakat Marsi Norbert, e-mobilitási szakértő, a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület alapítója és elnöke segít kiigazodni a tévhitek között. ","shortLead":"Számos tévhit övezi az elektromos autókat és persze az is kérdés, hogy mennyibe kerül ez nekünk. Marsi Norbert...","id":"20200822_Zold_autot_nem_zolden_tolteni_mennyire_zold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b5f169-8868-47ef-b3a7-a922407ab2ae","keywords":null,"link":"/zhvg/20200822_Zold_autot_nem_zolden_tolteni_mennyire_zold","timestamp":"2020. augusztus. 22. 17:00","title":"Előbb-utóbb elektromos autó kell, ha a belvárosban akarunk vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több sérült is van, teljes lezárás mellett helyszínelnek a rendőrök.","shortLead":"Több sérült is van, teljes lezárás mellett helyszínelnek a rendőrök.","id":"20200823_baleset_harom_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32fe151-886d-4fb1-881d-ab0b2b6600c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_baleset_harom_halott","timestamp":"2020. augusztus. 23. 21:55","title":"Hárman meghaltak, amikor három autó összeütközött Hajdúdorognál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ec7911-73e7-430e-9fd1-79c9333d8d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24 éves fiatalok szabadlábon védekeznek. ","shortLead":"A 24 éves fiatalok szabadlábon védekeznek. A 24 éves fiatalok szabadlábon védekeznek.
2020. augusztus. 22. 15:33
Dunába dobták a magyar zászlót, kihallgatta őket a rendőrség

A szlovákiai Gombos Norbertet verte két játszmában.
2020. augusztus. 23. 21:27
Fucsovics tovabbjutott New Yorkban