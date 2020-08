Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vadászati kiállításról Semjén Zsolt azt mondta, 1 milliónál több látogatót vár a renezvényre.","shortLead":"A vadászati kiállításról Semjén Zsolt azt mondta, 1 milliónál több látogatót vár a renezvényre.","id":"20200825_kovacs_semjen_vadaszati_kiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e80aa41-b951-4a56-a01f-f9fc88b6ace5","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_kovacs_semjen_vadaszati_kiallitas","timestamp":"2020. augusztus. 25. 05:28","title":"Kovács Zoltán: tavaszra elkészül a Hungexpo 55 milliárdos felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A választási csalások ellen tiltakozókkal való durva leszámolást, vagy az orosz erők behívását próbálja meg előkészíteni Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, aki továbbra sem hajlandó szóba állni az ellenzékkel. 