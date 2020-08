Nem sok olyan ország van Európában, ahonnan nehéz lenne a koronavírus-járvány közepette Magyarországra jutni. Piros, vagy sárga jelzésű országból érkezve ahhoz, hogy valaki elkerülje a karantént, két darab, öt napnál nem régebbi negatív teszteredményt kell tudni felmutatnia, mindezt úgy, hogy „a két teszt között legalább 48 órának el kell telnie” - a Nemzeti Népegészségügyi Központ oldalán közölt tájékoztatás szerint. Ha valaki nem tud az országba való belépéskor papírt felmutatni a tesztekről, annak a már a korábbról is ismert piros karanténpapírt kell az ajtajára kihelyeznie, és két hétig otthon kell maradnia hatósági házi karanténban.

A szigorú rendszert azonban ki lehet játszani, elég a Svédországi magyarokat megnézni ehhez. „Koppenhágából jöttem haza” – árulta el lapunk kérdésére egy neve elhallgatását kérő forrásunk – „oda a svéd útlevelemmel mentem, ők beengedik a svédeket is. Onnan pedig Magyarországra repülővel, hiszen Dánia a magyar szabályok szerint zöld országnak számít.”

Forrásunknak nem a saját ötlete volt, hogy így jöjjön haza: szinte minden olyan országban, ahol számottevő magyar diaszpóra található, kialakulnak közösségek, ezeknek pedig csoportjaik a közösségi médiában. A Svédországban élő magyaroknak több csoportjuk is van, ezek összesen több mint tízezer tagot számlálnak, itt pedig többen rukkolnak elő olyan trükkökkel, amivel az amúgy szigorúnak tűnő magyar rendszer is kijátszható.

Sokan bevállalják azt, hogy autóval jönnek haza, sőt van olyan Magyarországon bejegyzett cég is, ami vállalja, hogy mikrobuszokkal utaztatja a magyarokat. Az útvonaluk eltérő: vannak, akik a Lengyelországon keresztül vezető útra esküsznek, de olyan is akad, aki Németországon, Csehországon és Szlovákián keresztül érkezik Magyarországra. Tesztek híján hivatalosan így is kötelező lenne a két hetes karantén – hiszen a magyar állam a kiindulási ország színkódját veszi figyelembe –, de nehéz ellenőrizni, hogy igazat mond-e a határt átlépő, amikor azt mondja, hogy ő az amúgy zöld Lengyelországból jön. (Korábban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy a beutazó állításának ellenőrzésére akár a mobiltelefonos cellainformációkat is figyelembe vehetik, nagy kérdés, hogy alkalmazták-e ezt bárkinél eddig,)

Többen repülővel érkeznek, ugyanazt a trükköt kihasználva, amit autós-mikrobuszos társaik is: a kiindulási országnak nem Svédországot tüntetik fel. A csel egyszerű: olyan országból kell Magyarországra érkezni, ami zöldnek számít. A repülőt választók között így népszerű kiindulási pont például a dániai Koppenhága. A célpontok között vannak eltérések: van, aki Budapestet még így sem meri megkockáztatni és mivel Ausztria is a zöld országok között van, Bécsig vesz jegyet, onnan pedig autóval, vagy vonattal folytatja az útját. Koppenhágáig a svéd útlevelükkel mennek, utána viszont már a magyar kerül elő, hiszen – a csoport egyik tagja szerint – a bécsi reptéren már elkülönítik a svéd útlevéllel érkezőket. A magyar útlevéllel nincs gond, főleg, hogy Dániát jelölik meg kiindulási országként, elég egy űrlapot kitölteniük (személyes adatok, úti cél), és már mehetnek is tovább.

Volt, aki külön felhívta arra a figyelmünket, hogy azok számára sincs minden veszve, akiknek csak svéd okmányaik vannak: több olyan határátkelőhely is van – jellemzően nem főútvonalakon –, amelyeket nem figyel senki, így ott is be lehet jutni az országba várakozás, illetve a lehetséges karantén kockázata nélkül.

Az Operatív Törzset is megkérdeztük arról, hogy tudnak-e a kiskapuk ilyen kijátszásáról, és tervezik-e szankcionálni. A válaszuk szerint „A beutazási korlátozások célja, hogy a vírus behurcolását és a járvány hazai fellángolását elkerüljük. A jogszabály egyértelmű és betartása mindannyiunk érdeke. Ha valaki a hatóságokat hamis információval téveszti meg, az amellett, hogy jogszabálysértést követ el, mások egészségét és a védekezés eredményességét is veszélyezteti.”