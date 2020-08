Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62a93c7a-ac29-483a-9091-40422dc73a87","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az euró árfolyama 353 forintra emelkedett.","shortLead":"Az euró árfolyama 353 forintra emelkedett.","id":"20200826_Gyengult_a_forint_szerda_reggelre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a93c7a-ac29-483a-9091-40422dc73a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2621d4-ee88-4a73-8afe-d2ed5a8acffa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Gyengult_a_forint_szerda_reggelre","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:31","title":"Gyengült a forint szerda reggelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazatérésük után négy hallgatónak lett pozitív a tesztje. ","shortLead":"Hazatérésük után négy hallgatónak lett pozitív a tesztje. ","id":"20200826_Corvinus_golyatabor_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85dd007-f4be-4d4f-a0aa-b2f9b1c49310","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Corvinus_golyatabor_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:05","title":"A Corvinus gólyatáborában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tavaly még 1 milliárdot, 2020-ban már 2,3 milliárd forintnyi támogatást utalt át a Magyar Divat & Design Ügynökségnek a Magyar Turisztikai Ügynökség.","shortLead":"Tavaly még 1 milliárdot, 2020-ban már 2,3 milliárd forintnyi támogatást utalt át a Magyar Divat & Design Ügynökségnek...","id":"20200825_A_tavalyi_1_milliard_utan_iden_mar_23_milliardot_kapott_az_Orban_Rahelkozeli_divatugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9bbd08a-95fc-44cf-a90e-08749456d4e1","keywords":null,"link":"/360/20200825_A_tavalyi_1_milliard_utan_iden_mar_23_milliardot_kapott_az_Orban_Rahelkozeli_divatugynokseg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:00","title":"Két és félszer több közpénzt kap idén az Orbán Ráhel-közeli divatügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a2e819-e94f-471f-b78f-d4fcb57cf8b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság jelentősen többe kerül, mint az elődje, cserébe viszont többet is tud.","shortLead":"Az újdonság jelentősen többe kerül, mint az elődje, cserébe viszont többet is tud.","id":"20200826_kiderult_a_zold_rendszamos_uj_vw_golf_gte_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9a2e819-e94f-471f-b78f-d4fcb57cf8b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab23c8c3-a258-4e04-a156-cd2c93eafdef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_kiderult_a_zold_rendszamos_uj_vw_golf_gte_ara","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:59","title":"Kiderült a zöld rendszámos új VW Golf GTE ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Se a maszkviselés, se a lázmérés nem lesz kötelező, szűrni csak akkor fognak, ha valahol felüti a fejét a fertőzés.","shortLead":"Se a maszkviselés, se a lázmérés nem lesz kötelező, szűrni csak akkor fognak, ha valahol felüti a fejét a fertőzés.","id":"20200825_tanevkezdes_maszk_tavolsagtartas_fertotlenites_oktatas_pedagogusok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc19c18f-c96e-4208-8f09-eeca7d48d3da","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_tanevkezdes_maszk_tavolsagtartas_fertotlenites_oktatas_pedagogusok_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:25","title":"Még készül a protokoll arra az esetre, ha gócponttá válna egy iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0599a9a-7356-4a08-a91b-8c55305699cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 1850 előtt nyomtatott térképek a könyvtáralapító Széchényi Ferenc gyűjteményéből származnak.","shortLead":"Az 1850 előtt nyomtatott térképek a könyvtáralapító Széchényi Ferenc gyűjteményéből származnak.","id":"20200826_terkepek_terkep_orszagos_szechenyi_konyvtar_oszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0599a9a-7356-4a08-a91b-8c55305699cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea27b49-dc60-4468-941c-18e67869cc60","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_terkepek_terkep_orszagos_szechenyi_konyvtar_oszk","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:03","title":"Töriőrültek, ide: közel 1000 régi térképet tett ingyen böngészhetővé az Országos Széchényi Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106d097d-ea69-48f3-95e0-aaca670b5b89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rendkívül sikeres az állami közbeszerzéseken a Mészáros-közeli 4iG, amely az űrt is megcélozza. ","shortLead":"Rendkívül sikeres az állami közbeszerzéseken a Mészáros-közeli 4iG, amely az űrt is megcélozza. ","id":"20200826_orban_4ig_tavkozles_antenna_hungaria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=106d097d-ea69-48f3-95e0-aaca670b5b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba93c965-1727-4769-883c-1494c65117f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_orban_4ig_tavkozles_antenna_hungaria","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:33","title":"Újabb lépéssel került közelebb Orbán Viktor az egyik álmához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d97c813-1744-47e3-926e-fc4d3acdfaab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Victor Lindelöf utolérte és feltartóztatta a biciklist, amíg a rendőrök a helyszínre értek.","shortLead":"Victor Lindelöf utolérte és feltartóztatta a biciklist, amíg a rendőrök a helyszínre értek.","id":"20200825_Idos_not_kifoszto_rablot_allitott_meg_a_Manchester_United_focistaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d97c813-1744-47e3-926e-fc4d3acdfaab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7cfaec-d51a-44ac-ad21-0253b7279880","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Idos_not_kifoszto_rablot_allitott_meg_a_Manchester_United_focistaja","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:21","title":"Idős nőt kifosztó rablót állított meg a Manchester United focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]