[{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már csak egy hétig lehet jelentkezni a bértámogatási konstrukcióra.","shortLead":"Már csak egy hétig lehet jelentkezni a bértámogatási konstrukcióra.","id":"20200824_Bertamogatas_allas_munkaeropiac_kepzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8915869-2ae0-417d-b768-d5b2dc4a5dfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_Bertamogatas_allas_munkaeropiac_kepzes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:20","title":"Több mint 900 ezer magyar kaphat munkaerőpiaci vagy képzési támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e4c7fa-f441-42af-a325-645c3e403b25","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Egy 400 milliós beruházást blokkol az ellenzékbe került Fidesz Jászberényben úgy, hogy vezetőként még akarták azt. A képviselő-testületben az ügyben patthelyzet van, miközben az óra ketyeg. A kétharmaddal győző polgármester, Budai Lóránt előrehozott választást emleget és azt mondja, ennyi támogatásról nem kellene lemondania a településnek.","shortLead":"Egy 400 milliós beruházást blokkol az ellenzékbe került Fidesz Jászberényben úgy, hogy vezetőként még akarták azt...","id":"20200824_ellenzek_jaszbereny_fidesz_jobbik_budai_lorant_elorehozott_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3e4c7fa-f441-42af-a325-645c3e403b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991290dd-1b10-4d0c-b18a-77a325f89c81","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_ellenzek_jaszbereny_fidesz_jobbik_budai_lorant_elorehozott_valasztas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:05","title":"Az ellenzék és a Fidesz is beleállna az előrehozott választásba Jászberényben, de a másikra várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a93c7a-ac29-483a-9091-40422dc73a87","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az euró árfolyama 353 forintra emelkedett.","shortLead":"Az euró árfolyama 353 forintra emelkedett.","id":"20200826_Gyengult_a_forint_szerda_reggelre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a93c7a-ac29-483a-9091-40422dc73a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2621d4-ee88-4a73-8afe-d2ed5a8acffa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Gyengult_a_forint_szerda_reggelre","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:31","title":"Gyengült a forint szerda reggelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e714d61f-90d9-43a7-a9a8-53c3216fa898","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Öthónapos zárvatartás után pénteken újranyit az intézmény.","shortLead":"Öthónapos zárvatartás után pénteken újranyit az intézmény.","id":"20200825_Kotelezo_maszkhordassal_nyit_a_Mupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e714d61f-90d9-43a7-a9a8-53c3216fa898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf5bed6-40f3-42d6-8f11-04f677ee6456","keywords":null,"link":"/kultura/20200825_Kotelezo_maszkhordassal_nyit_a_Mupa","timestamp":"2020. augusztus. 25. 09:51","title":"Kötelező maszkhordással nyit a Müpa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d401f39-1672-4b75-b44e-8935e25fa871","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az egyebek mellett több száz ember csontjait is rejtő középkori sekrestyét tárták fel a westminsteri apátság eddigi legnagyobb régészeti projektje során találták meg.","shortLead":"Az egyebek mellett több száz ember csontjait is rejtő középkori sekrestyét tárták fel a westminsteri apátság eddigi...","id":"20200826_westminsteri_apatsag_emberi_csontok_regeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d401f39-1672-4b75-b44e-8935e25fa871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca0f42d-c3c8-46c2-a660-c9f447700f17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_westminsteri_apatsag_emberi_csontok_regeszet","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:33","title":"Több száz ember csontjaira bukkantak a westminsteri apátságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vélhetően a koncertek elmaradása miatt kieső bevételét akarja pótolni hitelező cégével a rapper, ami kifejezetten kiszolgáltatottabb ügyfeleket céloz meg.","shortLead":"Vélhetően a koncertek elmaradása miatt kieső bevételét akarja pótolni hitelező cégével a rapper, ami kifejezetten...","id":"20200825_Dopeman_hitelezo_cege_kiszolgaltatott_ugyfeleket_celoz_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8e57bd-d427-4d3b-b964-ff8b2654fdda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_Dopeman_hitelezo_cege_kiszolgaltatott_ugyfeleket_celoz_meg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:50","title":"Dopeman hitelező cége nagyon úgy tűnik, kiszolgáltatott ügyfeleket céloz meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hosszú hétvégén zajlott akció során 67 szabálytalankodó autóst büntettek meg a rendőrök.\r

","shortLead":"A hosszú hétvégén zajlott akció során 67 szabálytalankodó autóst büntettek meg a rendőrök.\r

","id":"20200825_m7_es_autopalya_leallosav_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b94180e-ef84-41da-9369-2ad343120853","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_m7_es_autopalya_leallosav_birsag","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:26","title":"Összesen 7 millió forint bírságot osztott ki a rendőrség az M7-es leállósávját használó autósokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates Jay Leno és a Rolling Stones oldalán 1995-ben mutatta be a Windows 95-öt, amiért úgy álltak sorba a vásárlók, mint néhány éve az iPhone-okért.","shortLead":"Bill Gates Jay Leno és a Rolling Stones oldalán 1995-ben mutatta be a Windows 95-öt, amiért úgy álltak sorba...","id":"20200824_microsoft_windows_95_25_eves_evfordulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ffbc1b-ab99-4211-8416-8d4cef5339ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_microsoft_windows_95_25_eves_evfordulo","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:03","title":"Szerette vagy gyűlölte? 25 éves a Windows 95","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]