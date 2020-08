Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5b71c0f-762a-4cde-b178-8bb64c038c22","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legkésőbb csütörtök reggel Svédországba kellene repülnie egy játékra alkalmas csapatnak, de többen is koronavírusosak. Még az is lehet, hogy a tartalékjaikkal mennek. Ha nem tudnak egy csapatot kiállítani, az UEFA nem lesz elnéző.","shortLead":"Legkésőbb csütörtök reggel Svédországba kellene repülnie egy játékra alkalmas csapatnak, de többen is koronavírusosak...","id":"20200825_puskas_akademia_felcsut_koronavirus_europa_liga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5b71c0f-762a-4cde-b178-8bb64c038c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3d20ad-85f0-41a1-8c02-dcbd44c73408","keywords":null,"link":"/sport/20200825_puskas_akademia_felcsut_koronavirus_europa_liga","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:46","title":"Bizonytalan a Felcsút szereplése az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1f1c8e-7776-4fce-b135-b164aa34f4b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mozaik utcában és a Vas Gereben utcában, ahol ezeket a vizsgákat csinálják, átálltak az online regisztrációra.","shortLead":"A Mozaik utcában és a Vas Gereben utcában, ahol ezeket a vizsgákat csinálják, átálltak az online regisztrációra.","id":"20200825_Mostantol_csak_online_lehet_vizsgara_jelenteni_a_behozott_autokat_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b1f1c8e-7776-4fce-b135-b164aa34f4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf1ba14-641d-4256-9979-e446ebf21d94","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_Mostantol_csak_online_lehet_vizsgara_jelenteni_a_behozott_autokat_Budapesten","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:36","title":"Mostantól csak online lehet vizsgára jelenteni a behozott autókat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80d8373-8800-4351-a956-2ba8ca98fc04","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azt gyanítják, hogy szalmonellával szennyezett diót használtak fel hozzá.\r

","shortLead":"Azt gyanítják, hogy szalmonellával szennyezett diót használtak fel hozzá.\r

","id":"20200824_Visszahivott_egy_muzliszeletet_a_Nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b80d8373-8800-4351-a956-2ba8ca98fc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4dd453-40b5-429f-b0a6-33ddc3f04ecd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_Visszahivott_egy_muzliszeletet_a_Nebih","timestamp":"2020. augusztus. 24. 21:07","title":"Visszahívott egy müzliszeletet a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2d8eef-6978-4e26-abc9-a5b1393d49e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szíjj László luxusjachtján kikapcsolták a helyzetjelzőt, miután észrevették az Átlátszó fotósát. Hétfőn már visszakapcsolták.","shortLead":"Szíjj László luxusjachtján kikapcsolták a helyzetjelzőt, miután észrevették az Átlátszó fotósát. Hétfőn már...","id":"20200826_Lady_Mrd_helyzetjelzo_Szijjarto_jacht","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef2d8eef-6978-4e26-abc9-a5b1393d49e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cbbc80-379c-4880-89f6-2e64c0a02067","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Lady_Mrd_helyzetjelzo_Szijjarto_jacht","timestamp":"2020. augusztus. 26. 18:29","title":"Visszakapcsolták a Lady Mrd helyzetjelzőjét, de Szijjártó akkor már nem volt a jachton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34e1fae-4653-4b4f-957a-1e5d2f805208","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyílt levélben tiltakoztak az énekes hétvégi koncertjei ellen. A szexuális zaklatással vádolt operaénekes a Veronai Arénában lépne fel. ","shortLead":"Nyílt levélben tiltakoztak az énekes hétvégi koncertjei ellen. A szexuális zaklatással vádolt operaénekes a Veronai...","id":"20200826_Placido_Domingot_nem_akarjak_szinpadon_latni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a34e1fae-4653-4b4f-957a-1e5d2f805208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d11a6a-2234-4fc7-8c27-98510744a28b","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Placido_Domingot_nem_akarjak_szinpadon_latni","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:59","title":"Plácido Domingót nem akarják színpadon látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d97c813-1744-47e3-926e-fc4d3acdfaab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Victor Lindelöf utolérte és feltartóztatta a biciklist, amíg a rendőrök a helyszínre értek.","shortLead":"Victor Lindelöf utolérte és feltartóztatta a biciklist, amíg a rendőrök a helyszínre értek.","id":"20200825_Idos_not_kifoszto_rablot_allitott_meg_a_Manchester_United_focistaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d97c813-1744-47e3-926e-fc4d3acdfaab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7cfaec-d51a-44ac-ad21-0253b7279880","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Idos_not_kifoszto_rablot_allitott_meg_a_Manchester_United_focistaja","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:21","title":"Idős nőt kifosztó rablót állított meg a Manchester United focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78352cf5-8972-49b1-8c6a-9977c3fe1692","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt főpolgármester júliusban tett feljelentést azokban az ügyekben, amelyek az új városvezetés szerint az ő hivatali ideje alatt voltak korrupciógyanúsak, de bűncselekmény hiányában nincs nyomozás.","shortLead":"A volt főpolgármester júliusban tett feljelentést azokban az ügyekben, amelyek az új városvezetés szerint az ő hivatali...","id":"20200826_rendorseg_korrupcio_tarlos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78352cf5-8972-49b1-8c6a-9977c3fe1692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e536367c-9e47-4b7e-bb94-ffdd4597daf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_rendorseg_korrupcio_tarlos","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:48","title":"Nem nyomoz a rendőrség Tarlós István ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Senki nem fog lámpavason lógni, ha az ellenzék nyer a Momentum elnöke szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Senki nem fog lámpavason lógni, ha az ellenzék nyer a Momentum elnöke szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200826_Radar360_Ujrafertozodes_es_iskolabezarasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795abfd2-b542-4e61-a384-41d9c3b0a128","keywords":null,"link":"/360/20200826_Radar360_Ujrafertozodes_es_iskolabezarasok","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:55","title":"Radar360: Újrafertőződés és iskolabezárások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]