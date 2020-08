Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5fea1ab-8479-4887-9107-0d7cd729a291","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fizetési hajlandóság az X-generáció tagjainak körében a legnagyobb.","shortLead":"A fizetési hajlandóság az X-generáció tagjainak körében a legnagyobb.","id":"20200825_index_fizetos_online_ujsag_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5fea1ab-8479-4887-9107-0d7cd729a291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e98123b-dc57-4133-8172-95d6642478c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_index_fizetos_online_ujsag_felmeres","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:32","title":"A budapestiek majdnem fele egyáltalán nem fizetne online hírekért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694f75c8-18ea-4332-8c91-8812eaa26f1e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszezőt a szerb Filip Krajinovic búcsúztatta.","shortLead":"A magyar teniszezőt a szerb Filip Krajinovic búcsúztatta.","id":"20200826_Fucsovics_siman_kikapott_kiesett_New_Yorkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=694f75c8-18ea-4332-8c91-8812eaa26f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5413aab1-fb37-438e-a88f-545d2a69726d","keywords":null,"link":"/sport/20200826_Fucsovics_siman_kikapott_kiesett_New_Yorkban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 06:13","title":"Fucsovics simán kikapott, kiesett New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Neuralink nevű cég Elon Musk egyik kevéssé ismert, de annál futurisztikusabb érdekeltsége. 