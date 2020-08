Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3363f8d-254c-404a-a678-161250723cc9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Részben Spielberg tervezte a GE-225-ös számítógépet, a fejlesztés tette lehetővé a BASIC programnyelv kidolgozását.","shortLead":"Részben Spielberg tervezte a GE-225-ös számítógépet, a fejlesztés tette lehetővé a BASIC programnyelv kidolgozását.","id":"20200827_meghalt_arnold_spielberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3363f8d-254c-404a-a678-161250723cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f14e51-d936-4314-8c85-5fc65a153de7","keywords":null,"link":"/elet/20200827_meghalt_arnold_spielberg","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:56","title":"Meghalt Arnold Spielberg, Steven Spielberg apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548d509f-f6f4-4303-a730-5dae17fb72bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fenntarthatóság kategória díjával ismerték el a Madárhatározó és a Farkaskölyökképző applikáció megalkotóit.","shortLead":"A fenntarthatóság kategória díjával ismerték el a Madárhatározó és a Farkaskölyökképző applikáció megalkotóit.","id":"20200826_Edisonplatform_dijat_nyert_a_Farkaskolyok_Ifjusagi_Egyesulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548d509f-f6f4-4303-a730-5dae17fb72bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50e7243-b51a-4f4c-8cd1-8ebc54e298c6","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Edisonplatform_dijat_nyert_a_Farkaskolyok_Ifjusagi_Egyesulet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:52","title":"Edisonplatform-díjat nyert a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79138ff3-b3be-435f-9f62-428df44c7ff0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200826_Marabu_Feknyuz_Szajkosar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79138ff3-b3be-435f-9f62-428df44c7ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b03957-1dd3-4197-99e4-28744705fe64","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Marabu_Feknyuz_Szajkosar","timestamp":"2020. augusztus. 26. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Szájkosár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki nem tartozik a Ferrari belső vásárlói körébe és gyorsan szeretne egy SF90 Stradalét, annak nagyon-nagyon mélyen a zsebébe kell nyúlnia. ","shortLead":"Ha valaki nem tartozik a Ferrari belső vásárlói körébe és gyorsan szeretne egy SF90 Stradalét, annak nagyon-nagyon...","id":"20200826_20xos_aron_kinalnak_eladasra_egy_meg_le_sem_gyartott_uj_ferrarit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b7f6cc-4d2d-455c-bd60-885fdfc73efc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_20xos_aron_kinalnak_eladasra_egy_meg_le_sem_gyartott_uj_ferrarit","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:21","title":"Hússzoros áron kínálnak eladásra egy még le sem gyártott új Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4379451d-5809-42c3-9af0-d1ed232d3094","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A V4-ek fővárosai egyszerre tisztelegtek a hetek óta tüntető belaruszok előtt. Karácsony Gergely kiemelte, Fehéroroszország jövőjéről a népnek kell döntenie.","shortLead":"A V4-ek fővárosai egyszerre tisztelegtek a hetek óta tüntető belaruszok előtt. Karácsony Gergely kiemelte...","id":"20200827_belarusz_budapest_varoshaza_karacsony_gergely_v4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4379451d-5809-42c3-9af0-d1ed232d3094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2f2330-5539-4b39-a022-ef42270ce0cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_belarusz_budapest_varoshaza_karacsony_gergely_v4","timestamp":"2020. augusztus. 27. 08:28","title":"Történelmi belarusz zászló került a budapesti városházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezer fölé emelkedett az aktív fertőzöttek száma, de nem halt meg senki.","shortLead":"Ezer fölé emelkedett az aktív fertőzöttek száma, de nem halt meg senki.","id":"20200827_koronavirus_jarvany_fertozes_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0578288f-56d7-4afb-89ca-9fd9b4cd461a","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_koronavirus_jarvany_fertozes_magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:17","title":"Újabb 91 új koronavírus-fertőzést regisztráltak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510b2349-3534-471f-a5df-aeaf09245c51","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Túl sötét és hűvös volt a nyár. A kiesést viszont részben kompenzálják az árak és az export is beindult.","shortLead":"Túl sötét és hűvös volt a nyár. A kiesést viszont részben kompenzálják az árak és az export is beindult.","id":"20200827_nem_termett_a_dinnye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=510b2349-3534-471f-a5df-aeaf09245c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9577f1b0-08bb-477a-a2cb-6a7681fd59c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_nem_termett_a_dinnye","timestamp":"2020. augusztus. 27. 06:11","title":"Nem termett a dinnye, nem zárnak jó évet a termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d401f39-1672-4b75-b44e-8935e25fa871","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az egyebek mellett több száz ember csontjait is rejtő középkori sekrestyét tárták fel a westminsteri apátság eddigi legnagyobb régészeti projektje során találták meg.","shortLead":"Az egyebek mellett több száz ember csontjait is rejtő középkori sekrestyét tárták fel a westminsteri apátság eddigi...","id":"20200826_westminsteri_apatsag_emberi_csontok_regeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d401f39-1672-4b75-b44e-8935e25fa871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca0f42d-c3c8-46c2-a660-c9f447700f17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_westminsteri_apatsag_emberi_csontok_regeszet","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:33","title":"Több száz ember csontjaira bukkantak a westminsteri apátságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]