Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5066bfc8-d03e-42ca-9bac-5c29f7845d8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halálos áldozata nem volt a koronavírusnak Magyarországon az elmúlt napon. ","shortLead":"Halálos áldozata nem volt a koronavírusnak Magyarországon az elmúlt napon. ","id":"20200828_fertozott_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5066bfc8-d03e-42ca-9bac-5c29f7845d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f590c1e9-3ff7-4bac-9e67-90c34d7df9dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_fertozott_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 28. 09:10","title":"132 új fertőzöttet találtak, április óta nem volt ilyen magas a számuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre csak a Fidesz kommunikációs vezetőjéről derült ki, hogy igazoltan fertőzött, a hétvégi rendezvény többi érintettjének első koronavírustesztje negatív lett.","shortLead":"Egyelőre csak a Fidesz kommunikációs vezetőjéről derült ki, hogy igazoltan fertőzött, a hétvégi rendezvény többi...","id":"20200828_hollik_istvan_koronavirus_karanten_gulyas_gergely_orban_balazs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6a51ef-9c3e-4c02-9d04-7021fabb83b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_hollik_istvan_koronavirus_karanten_gulyas_gergely_orban_balazs","timestamp":"2020. augusztus. 28. 09:31","title":"Kezet fogott Hollikkal Gulyás és a helyettese, azért kerültek karanténba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"El kell számolni azzal, hogy honnan van egy miniszternek pénze luxusjachtozásra, illetve hogy fogad-e el ajándékot a közbeszerzések egyik nagy nyertesétől. Az RTL alkotmányjogászt és korrupciós szakértőt is megszólaltatott Szijjártó Péter jachtozásáról és magyarázkodásáról.","shortLead":"El kell számolni azzal, hogy honnan van egy miniszternek pénze luxusjachtozásra, illetve hogy fogad-e el ajándékot...","id":"20200826_Alkotmanyjogasz_Szijjarto_nyaralas_maganugy_jacht","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ae7f5a-73f5-4f5f-b7e7-023d10fb8192","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Alkotmanyjogasz_Szijjarto_nyaralas_maganugy_jacht","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:45","title":"Alkotmányjogász: Nem menekülhet el Szijjártó a kérdések elől azzal, hogy a nyaralás magánügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismerőse szúrta mellkason.","shortLead":"Ismerőse szúrta mellkason.","id":"20200827_keseles_alvo_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329acbb1-0e44-4ed0-bd37-7be9e0ab3f26","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_keseles_alvo_ferfi","timestamp":"2020. augusztus. 27. 08:32","title":"Alvó férfit késeltek meg Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08166643-10e9-43ac-be11-cec9472b44f6","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Miközben a veszélyhelyzet miatt a templomok is bezártak, az Orbán-kormány a szokásosnál is lelkesebben szórta a közpénzt az általa kiválasztott egyházaknak. Jutott az állami milliárdokból újabb templomfelújításokra és a lelkészek jövedelemkiegészítésére, valamint számos ingatlan tulajdonjogát is megkaphatták a járvány alatti törvénykezésnek köszönhetően.

","shortLead":"Miközben a veszélyhelyzet miatt a templomok is bezártak, az Orbán-kormány a szokásosnál is lelkesebben szórta...","id":"202035__jarvanypenz_egyhazaknak__beteges_megoldas__kiszolgaltatva__kezratetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08166643-10e9-43ac-be11-cec9472b44f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58327a5b-c85a-4732-91c0-dcee50a546e3","keywords":null,"link":"/360/202035__jarvanypenz_egyhazaknak__beteges_megoldas__kiszolgaltatva__kezratetel","timestamp":"2020. augusztus. 28. 06:30","title":"Leleményes jogcímeken dőlt a pénz az egyházakhoz a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A leghamarabb a kőművesek érkeznek, utoljára pedig a villanyszerelők egy felmérés szerint.","shortLead":"A leghamarabb a kőművesek érkeznek, utoljára pedig a villanyszerelők egy felmérés szerint.","id":"20200827_szakemberhiany_varakozas_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80cbee7f-4d4f-4050-ad23-357fea806b66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_szakemberhiany_varakozas_felujitas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 05:36","title":"Hónapokat kell várni az építőipari szakemberekre, de a járvány óta javult a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3363f8d-254c-404a-a678-161250723cc9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Részben Spielberg tervezte a GE-225-ös számítógépet, a fejlesztés tette lehetővé a BASIC programnyelv kidolgozását.","shortLead":"Részben Spielberg tervezte a GE-225-ös számítógépet, a fejlesztés tette lehetővé a BASIC programnyelv kidolgozását.","id":"20200827_meghalt_arnold_spielberg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3363f8d-254c-404a-a678-161250723cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f14e51-d936-4314-8c85-5fc65a153de7","keywords":null,"link":"/elet/20200827_meghalt_arnold_spielberg","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:56","title":"Meghalt Arnold Spielberg, Steven Spielberg apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezer fölé emelkedett az aktív fertőzöttek száma, de nem halt meg senki.","shortLead":"Ezer fölé emelkedett az aktív fertőzöttek száma, de nem halt meg senki.","id":"20200827_koronavirus_jarvany_fertozes_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0578288f-56d7-4afb-89ca-9fd9b4cd461a","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_koronavirus_jarvany_fertozes_magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:17","title":"Újabb 91 új koronavírus-fertőzést regisztráltak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]