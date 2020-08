Sajtótájékoztatást tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő pénteken délután, fél öt és hat óra között, a pénteki kormányülést követően.

A kormányinfó címe az lesz, hogy "Mit, miért tesz a kormány?"

A miniszter a múlt héten már belengette, hogy járványügyi szigorítások várhatók szeptember elejétől. Azt is kérte akkor, hogy szeptember elejére senki ne tervezzen külföldi üdülést, és azt is elmondta akkor, hogy a legnagyobb veszélyt most a járvány behurcolása jelenti, mivel a legtöbb esetben külföldről hozzák be a koronavírust Magyarország területére.

A sajtótájékoztatóra a pénteki kormányülést követően kerül sor.

Egy darabig kétséges volt mind a kormányülés, mind a szóvivői tájékoztató megtartása, mivel a kormányt és a kormánypárti frakciót is utolérte a koronavírus, vagy annak veszélye. Az Alapjogokért Központ nevű fideszes szatellitszervezet egy kúria kertjében partit rendezett a hétvégén. Előbb Hollik István kommunikációs igazgatónál mutatták ki a fertőzést, majd vele együtt hatósági házi karanténba került Gulyás Gergely, Orbán Balázs, Dömötör Csaba és Farkas Örs. Ezután Hende Csaba frakcióvezető-helyettes, és Nacsa Lőrinc KDNP-s frakciószóvivő is követte őket, mivel mind találkoztak Hollikkal.

Gulyás időközben közölte, hogy negatív lett az első tesztje, és mivel pénteken kiáll az újságírók elé, bizonyára a második is.

Varga Judit igazságügy-miniszter is találkozott egy fertőzöttel, ezért ő is karanténban van.