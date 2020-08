Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d0c13af-8693-4e33-abf6-6d5685778cf2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Akár húsz évbe is telhet a hálapénzrendszer kivezetése a magyar egészségügyből, de ha most nem lépnek a felelősök, soha nem szabadulunk meg tőle. Az évente zsebbe csúsztatott tízmilliárdoktól a betegek jobb ellátást remélnek, a valóságban azonban a rendszert torzítják és bebetonozzák az egyenlőtlenségeket. A Magyar Orvosi Kamara jelentős béremelést és szigorú büntetőjogi szankciókat javasol, amely csak kisebb ajándékok, például csokoládé és kávé elfogadását engedélyezné. A téma magyarországi kutatója szerint ez nem elég, konkrét szolgáltatásokat, például a szabad orvosválasztást kellene fizetőssé tenni.","shortLead":"Akár húsz évbe is telhet a hálapénzrendszer kivezetése a magyar egészségügyből, de ha most nem lépnek a felelősök, soha...","id":"20200827_halapenz_egeszsegugy_orvosi_kamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d0c13af-8693-4e33-abf6-6d5685778cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0361b70b-8a4f-4c3c-a739-f6a4d7149673","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_halapenz_egeszsegugy_orvosi_kamara","timestamp":"2020. augusztus. 27. 06:30","title":"Ez nem hála, hanem a félelem bére. Miért nem tudunk szabadulni a hálapénztől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb74811d-6da6-4d6c-b5c4-c5b94d371b71","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Öten közösen vettek részt egy rendezvényen, négyük tesztje pozitív eredményt hozott.\r

","shortLead":"Öten közösen vettek részt egy rendezvényen, négyük tesztje pozitív eredményt hozott.\r

","id":"20200828_koronavirusos_a_birkozovalogatott_negy_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb74811d-6da6-4d6c-b5c4-c5b94d371b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4757eb82-299e-460c-8e8a-88d295c07cd7","keywords":null,"link":"/sport/20200828_koronavirusos_a_birkozovalogatott_negy_tagja","timestamp":"2020. augusztus. 28. 05:27","title":"Koronavírusos a birkózóválogatott négy tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb11d56f-f0c0-4236-a5a2-df0c19484d6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump csodaszere újabb kutatáson bukott el. ","shortLead":"Donald Trump csodaszere újabb kutatáson bukott el. ","id":"20200827_hidroxiklorokin_hatastalan_bizonyitottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb11d56f-f0c0-4236-a5a2-df0c19484d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22b5fe0-6d17-45d6-9b5c-07d6801f8045","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_hidroxiklorokin_hatastalan_bizonyitottak","timestamp":"2020. augusztus. 27. 05:17","title":"Bizonyították, hogy koronavírus ellen hatástalan és veszélyes is lehet a hidroxiklorokin ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hátrányos helyzetű településen dolgozókat ismeri el a kormány.","shortLead":"A hátrányos helyzetű településen dolgozókat ismeri el a kormány.","id":"20200826_Kasler_Brutto_500_ezer_forintot_kap_tobb_mint_10_ezer_pedagogus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4bb0c9-7b56-4c92-81af-551c371a7b49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Kasler_Brutto_500_ezer_forintot_kap_tobb_mint_10_ezer_pedagogus","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:54","title":"Kásler: Bruttó 500 ezer forintot kap több mint 10 ezer pedagógus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0768b9-f5cb-446b-aabf-bfb797a9beae","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy kiképzőmerülés során bukkantak rájuk a tűzoltó búvárok.","shortLead":"Egy kiképzőmerülés során bukkantak rájuk a tűzoltó búvárok.","id":"20200828_Vilaghaborus_robbanotesteket_talaltak_a_Dunaban_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc0768b9-f5cb-446b-aabf-bfb797a9beae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998f03b5-769c-4129-95e9-30382ed5658c","keywords":null,"link":"/elet/20200828_Vilaghaborus_robbanotesteket_talaltak_a_Dunaban_Budapesten","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:13","title":"Világháborús robbanótesteket találtak a Dunában Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A leghamarabb a kőművesek érkeznek, utoljára pedig a villanyszerelők egy felmérés szerint.","shortLead":"A leghamarabb a kőművesek érkeznek, utoljára pedig a villanyszerelők egy felmérés szerint.","id":"20200827_szakemberhiany_varakozas_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80cbee7f-4d4f-4050-ad23-357fea806b66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_szakemberhiany_varakozas_felujitas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 05:36","title":"Hónapokat kell várni az építőipari szakemberekre, de a járvány óta javult a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester United középpályását azonnal kitették a francia válogatott keretéből.","shortLead":"A Manchester United középpályását azonnal kitették a francia válogatott keretéből.","id":"20200827_paul_pogba_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa411fef-ed71-4134-b9b9-167f0284f2b9","keywords":null,"link":"/sport/20200827_paul_pogba_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:26","title":"Pogba is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazatérésük után négy hallgatónak lett pozitív a tesztje. ","shortLead":"Hazatérésük után négy hallgatónak lett pozitív a tesztje. ","id":"20200826_Corvinus_golyatabor_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85dd007-f4be-4d4f-a0aa-b2f9b1c49310","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Corvinus_golyatabor_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:05","title":"A Corvinus gólyatáborában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]