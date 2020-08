Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hét Celsius-fokkal lehetett hidegebb a Föld az utolsó jégkorszakban, mint most – a jégkorszaki legalacsonyabb hőmérsékletet planktonfosszíliák és klímamodellek segítségével kalkulálták amerikai kutatók. Hét Celsius-fokkal lehetett hidegebb a Föld az utolsó jégkorszakban, mint most – a jégkorszaki legalacsonyabb hőmérsékletet planktonfosszíliák és klímamodellek segítségével kalkulálták amerikai kutatók.
2020. augusztus. 28. 16:15
Kiszámolták a tudósok, hány fok volt az utolsó jégkorszakban

A csütörtök hajnalban partot ért hurrikánnak egy 14 éves kislány az első halálos áldozata.
A csütörtök hajnalban partot ért hurrikánnak egy 14 éves kislány az első halálos áldozata.
2020. augusztus. 27. 21:40
Csökkent valamit a Laura ereje, de ezután is katasztrófát okozhat

Az emberek egészségére is potenciális veszélyt jelent, ha szennyezettek a tengeri élőlények.
Az emberek egészségére is potenciális veszélyt jelent, ha szennyezettek a tengeri élőlények.
2020. augusztus. 29. 09:41
Kórokozókat és tápszert is találtak a kagylókban

Miután az Apple lehetővé tette az iOS 14-ben, hogy a fejlesztők kép a képben módot készítsenek az alkalmazásaikhoz, a YouTube úgy döntött, él a lehetőséggel.
Miután az Apple lehetővé tette az iOS 14-ben, hogy a fejlesztők kép a képben módot készítsenek az alkalmazásaikhoz, a YouTube úgy döntött, él a lehetőséggel.
2020. augusztus. 28. 18:03
Az iPhone-osok is megkaphatják a YouTube egyik legjobb funkcióját

A Louise Michel hajó túlzsúfolt, egyelőre nem számíthat segítségre.
A Louise Michel hajó túlzsúfolt, egyelőre nem számíthat segítségre.
2020. augusztus. 29. 14:58
A Földközi-tengeren rekedt Banksy menekültmentő hajója

Egyes európai országokban már megkezdődött a koronavírus-járvány második hulláma, és Magyarországra is hasonló sors vár. Az egészségügyet azonban nem igazán sikerült felkészíteni.
Egyes európai országokban már megkezdődött a koronavírus-járvány második hulláma, és Magyarországra is hasonló sors vár. Az egészségügyet azonban nem igazán sikerült felkészíteni.
2020. augusztus. 28. 15:00
Nyakunkon a második hullám, de felkészült erre a magyar egészségügy?

Szeptembertől elsejétől 30-áig csak reggel nyolc és délután négy óra között lehet tartózkodni a megjelölt erdőrészeken.
Szeptembertől elsejétől 30-áig csak reggel nyolc és délután négy óra között lehet tartózkodni a megjelölt erdőrészeken.
2020. augusztus. 29. 12:12
Megkezdődik a szarvasbőgés, több magyar erdő látogatását korlátozzák

Az államtitkárság – mint írják – meg is erősítette a PDSZ-nek, hogy az ígért jutalom tulajdonképpen az EFOP-3.1.11-19 kódszámú pályázat.
Az államtitkárság – mint írják – meg is erősítette a PDSZ-nek, hogy az ígért jutalom tulajdonképpen az EFOP-3.1.11-19 kódszámú pályázat.
2020. augusztus. 28. 20:29
PDSZ: Nem támogatás az 500 ezer forint, pályázniuk kell érte a pedagógusoknak