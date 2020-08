Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mást gondol a magyar egészségügy helyzetéről a magyar miniszterelnök, és mást mutat az MNB jelentése.","shortLead":"Mást gondol a magyar egészségügy helyzetéről a magyar miniszterelnök, és mást mutat az MNB jelentése.","id":"20200802_Orban_Matolcsy_magyar_egeszsegugy_MNB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5349de-92fc-4fef-82df-3697ab33294e","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_Orban_Matolcsy_magyar_egeszsegugy_MNB","timestamp":"2020. augusztus. 02. 20:43","title":"Orbán Viktor nem ért egyet Matolcsy Györggyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac01049-12c6-4daf-b9f2-381830121420","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":" Az ózon magas koncentrációja miatt tizenhat település levegője kifogásolt - olvasható a tisztifőorvosi Facebook-oldalon.","shortLead":" Az ózon magas koncentrációja miatt tizenhat település levegője kifogásolt - olvasható a tisztifőorvosi...","id":"20200801_Ismet_sok_telepulesen_rossz_a_levego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ac01049-12c6-4daf-b9f2-381830121420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1df5fa-752c-4cf1-8526-71675aef86b3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200801_Ismet_sok_telepulesen_rossz_a_levego","timestamp":"2020. augusztus. 01. 12:20","title":"Ismét sok településen rossz a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf91eede-734c-4927-8b93-e4225b4bd50f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szemlátomást nem vesz tudomást a járványügyi előírásokról Jair Bolsonaro brazil elnök, helyi hírportálok szerint járja az országot, néha védőmaszkot sem vesz fel, kezet ráz a híveivel az őt éltető tömegben, miközben alig egy hete gyógyult ki a koronavírus okozta betegségből, és jelenleg is antibiotikumot szed a tüdejét érintő gombás fertőzést miatt.","shortLead":"Szemlátomást nem vesz tudomást a járványügyi előírásokról Jair Bolsonaro brazil elnök, helyi hírportálok szerint járja...","id":"20200801_Hiaba_esett_at_a_fertozesen_a_brazil_elnok_tovabbra_sem_tudja_komolyan_venni_a_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf91eede-734c-4927-8b93-e4225b4bd50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4795e7ab-5430-42b8-8031-b0a9dd894b4c","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Hiaba_esett_at_a_fertozesen_a_brazil_elnok_tovabbra_sem_tudja_komolyan_venni_a_koronavirust","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:35","title":"Hiába esett át a fertőzésen, a brazil elnök továbbra sem tudja komolyan venni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e26924-7ea3-40a9-9e2d-022ba6aed61d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Élelmiszeripar, nagyüzemi állattartás, divat és klímaváltozás: összegyűjtöttük az elmúlt időszak legnagyobb hatású, fenntarthatósággal (vagy éppen fenntarthatatlansággal) kapcsolatos dokumentumfilmjeit és sorozatait. ","shortLead":"Élelmiszeripar, nagyüzemi állattartás, divat és klímaváltozás: összegyűjtöttük az elmúlt időszak legnagyobb hatású...","id":"20200801_fenntarthatosag_dokumentumfilmek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09e26924-7ea3-40a9-9e2d-022ba6aed61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1faacc7-f8e4-42a1-a045-b1b218e24e08","keywords":null,"link":"/zhvg/20200801_fenntarthatosag_dokumentumfilmek","timestamp":"2020. augusztus. 01. 09:00","title":"Ezeket a dokumentumfilmeket nézze meg, ha érdekli, mi mindennel pusztítjuk a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552380f1-62d9-4d3c-94a2-0562a8a82a54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kijevtől a Bajkál-tóig örökítette meg az 1990 utáni Oroszországot a hazai underground krónikásaként ismertté vált Szilágyi Lenke.","shortLead":"Kijevtől a Bajkál-tóig örökítette meg az 1990 utáni Oroszországot a hazai underground krónikásaként ismertté vált...","id":"202031_tarlat__posztszovjet_szilagyi_lenke_fotoi_19902002","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552380f1-62d9-4d3c-94a2-0562a8a82a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70b7a1c-0132-4b8c-9374-5e7b97843da7","keywords":null,"link":"/360/202031_tarlat__posztszovjet_szilagyi_lenke_fotoi_19902002","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:15","title":"Oroszország a '90-es években: hamis útlevél is kellett a magyar fotósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok azt kérik, még véletlenül se ültessék el a kéretlenül kapott magokat.","shortLead":"A hatóságok azt kérik, még véletlenül se ültessék el a kéretlenül kapott magokat.","id":"20200801_Gyanus_kinai_magok_erkeznek_az_amerikaiak_postaladaiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128bdf65-f806-4772-ab05-091ffe792751","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Gyanus_kinai_magok_erkeznek_az_amerikaiak_postaladaiba","timestamp":"2020. augusztus. 01. 10:28","title":"Gyanús kínai magok érkeznek az amerikaiak postaládáiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735eeee7-c681-4606-905c-cf846b10fe33","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírusos Sergio Pérez helyére kellett beugrania az utolsó pillanatban.","shortLead":"A koronavírusos Sergio Pérez helyére kellett beugrania az utolsó pillanatban.","id":"20200801_Elkepeszto_24_oraja_volt_Nico_Hulkenbergnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=735eeee7-c681-4606-905c-cf846b10fe33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0422a1-a8ba-405b-a605-1f8e4401f270","keywords":null,"link":"/sport/20200801_Elkepeszto_24_oraja_volt_Nico_Hulkenbergnek","timestamp":"2020. augusztus. 01. 10:05","title":"Elképesztő 24 órája volt Nico Hülkenbergnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98b9432-0eeb-4a85-aac4-25158e48947f","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Változás, válság vagy katasztrófa? Miért nem hiszünk a tudósoknak, és miért van már elegünk a témából? Pintér Dániel Gergő PR-stratéga és válságmenedzserrel, az Magyar Public Relations Szövetség Kríziskommunikációs Tagozatának elnökével beszélgettünk arról, hogyan is kellene hatékonyan beszélnünk a klímaváltozásról.","shortLead":"Változás, válság vagy katasztrófa? Miért nem hiszünk a tudósoknak, és miért van már elegünk a témából? Pintér Dániel...","id":"20200801_Ahogy_a_klimavaltozasrol_beszelunk_olyan_mintha_spammelnenk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e98b9432-0eeb-4a85-aac4-25158e48947f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4e5291-7bbf-46d2-814a-c23def05f530","keywords":null,"link":"/zhvg/20200801_Ahogy_a_klimavaltozasrol_beszelunk_olyan_mintha_spammelnenk","timestamp":"2020. augusztus. 01. 07:00","title":"Ahogy a klímaváltozásról beszélünk olyan, mintha spammelnénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]