[{"available":true,"c_guid":"fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy stratégiai fórumon vesz részt hétfőn a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Egy stratégiai fórumon vesz részt hétfőn a magyar miniszterelnök.","id":"20200830_Orban_Viktor_Szloveniaba_utazik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfe42d6-9e11-4e15-b511-9ab1c8141c01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_Orban_Viktor_Szloveniaba_utazik","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:45","title":"Orbán Viktor Szlovéniába utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2339c046-c129-407c-849a-d70b2579a60f","c_author":"Argyelán József, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Szeptembertől indul az iskola, sokaknak most lesz elsős a gyermeke, vagy éppen új intézményben – középiskola, egyetem – kezdi meg tanulmányait. A Bankmonitor szakértői összegyűjtötték, miből lehet megfinanszírozni az iskolakezdéssel kapcsolatos kiadásokat, ha nem áll rendelkezésre elegendő megtakarítás.","shortLead":"Szeptembertől indul az iskola, sokaknak most lesz elsős a gyermeke, vagy éppen új intézményben – középiskola, egyetem –...","id":"20200831_gyerek_iskolakezdes_iskola_megtakaritas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2339c046-c129-407c-849a-d70b2579a60f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e06071-d1fc-4c16-85c8-e15b21f6f87d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_gyerek_iskolakezdes_iskola_megtakaritas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:16","title":"Miből finanszírozhatjuk a gyerek iskolakezdését, ha nincs elég megtakarításunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d82207-9950-4cd4-a673-693d5edd2152","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hete víz árasztotta el Veronát, most egy tornádó csapott le a városra.","shortLead":"Egy hete víz árasztotta el Veronát, most egy tornádó csapott le a városra.","id":"20200830_Egyszeruen_leemelte_egy_haz_tetejet_a_tornado_Veronaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05d82207-9950-4cd4-a673-693d5edd2152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e7a9c7-9fa1-40e8-9e31-4d4b43e5e648","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Egyszeruen_leemelte_egy_haz_tetejet_a_tornado_Veronaban","timestamp":"2020. augusztus. 30. 09:32","title":"Egyszerűen leemelte egy ház tetejét a tornádó Veronában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3fd2ad-fd95-4173-a321-14fd6e3c886e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Káosz az egészségügyben, három és fél jó év után rettenetes, de újra javuló gazdasági teljesítmény, rendőri rasszizmus - bármelyik lehetne ezek közül egy választási kampány fő témája, de az Egyesült Államok most egyszerre kapta meg mindhármat. Az elnökválasztási kampány utolsó három hónapjára készülve átnéztük, miben reménykedhet Donald Trump, és mivel válthatja le őt Joe Biden.","shortLead":"Káosz az egészségügyben, három és fél jó év után rettenetes, de újra javuló gazdasági teljesítmény, rendőri rasszizmus...","id":"20200830_trump_biden_usa_valasztas_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e3fd2ad-fd95-4173-a321-14fd6e3c886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1799439a-91c1-4df2-ad36-2acfd1234fcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_trump_biden_usa_valasztas_elnok","timestamp":"2020. augusztus. 30. 14:00","title":"Min dőlhet el, hogy Donald Trump elnök marad-e?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bf2e4e-3eaf-48cd-865c-711c4dec3648","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Mária írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20200830_Megfogadtam_hogy_soha_tobbe_nem_beszelek_negativan_a_kulsomrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60bf2e4e-3eaf-48cd-865c-711c4dec3648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41f162f-d374-4917-88b3-3d5e588257eb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200830_Megfogadtam_hogy_soha_tobbe_nem_beszelek_negativan_a_kulsomrol","timestamp":"2020. augusztus. 30. 20:15","title":"Megfogadtam, hogy soha többé nem beszélek negatívan a külsőmről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil környezetvédelmi minisztérium közölte, hogy korábbi közlésével ellentétben mégsem hagy fel az erdőirtások és az erdőtüzek elleni kormányzati akciókkal az amazonasi esőerdőkben. De a hadsereg bevetésének folytatása ellentmondásos.","shortLead":"A brazil környezetvédelmi minisztérium közölte, hogy korábbi közlésével ellentétben mégsem hagy fel az erdőirtások és...","id":"20200830_A_brazil_kormany_megsem_hagy_fel_az_Amazonas_vedelmevel__legalabbis_szavakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8586ef-0fe3-4049-9f1a-80894fc96a6b","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_A_brazil_kormany_megsem_hagy_fel_az_Amazonas_vedelmevel__legalabbis_szavakban","timestamp":"2020. augusztus. 30. 18:37","title":"A brazil kormány mégsem hagy fel az Amazonas védelmével – legalábbis szavakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BNV területén felállított ellátóhelyről elszállították az ágyakat.","shortLead":"A BNV területén felállított ellátóhelyről elszállították az ágyakat.","id":"20200831_koronavirus_korhazi_agy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfc0007-3b25-405e-a65d-1954dbd6f41f","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_koronavirus_korhazi_agy","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:39","title":"Koronavírus: a kórházi ágyak tizedét kell csak üresen tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270a0d88-0a4f-4288-8fe5-1483786bebea","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az igazán nagy alkotók jó része nem könnyű, megkerülhető, egydimenziós személyiség. Nem volt ez alól kivétel Szebeni András fotós sem. Íme, pályaképének rövid kivonata és néhány kép.","shortLead":"Az igazán nagy alkotók jó része nem könnyű, megkerülhető, egydimenziós személyiség. Nem volt ez alól kivétel Szebeni...","id":"202035_szebeni_andras_fotografus__testrol_testre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270a0d88-0a4f-4288-8fe5-1483786bebea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99b60147-d548-4649-ac7e-1d4a059c3f47","keywords":null,"link":"/360/202035_szebeni_andras_fotografus__testrol_testre","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:00","title":"Sárgaházaktól a Playboyig ívelt a „megbocsáthatóan hangsúlyos” fotóművész pályája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]