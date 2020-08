Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dec0797b-9308-4074-a591-28d1d25705b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mielőtt megtörténik a különleges Apple-szemüveg piaci bevezetése, a cég más módon is elkezdené hozzászoktatni az embereket az AR, vagyis a kiterjesztett valóság élményéhez – értesült a Bloomberg.","shortLead":"Mielőtt megtörténik a különleges Apple-szemüveg piaci bevezetése, a cég más módon is elkezdené hozzászoktatni...","id":"20200828_apple_tv_plus_kiterjesztett_valosag_sorozat_ar_szemuveg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dec0797b-9308-4074-a591-28d1d25705b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258544c7-5093-4399-b82a-0afd77f7501b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_apple_tv_plus_kiterjesztett_valosag_sorozat_ar_szemuveg","timestamp":"2020. augusztus. 28. 10:42","title":"Az Apple átírhatja a tévénézést, szó szerint megfoghatók lennének a műsorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7842ae7-a7ea-485e-b374-0558945c061a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kislány, és a Daisy Dove nevet kapta.","shortLead":"Kislány, és a Daisy Dove nevet kapta.","id":"20200827_Megszuletett_Katy_Perry_es_Orlando_Bloom_gyereke_itt_az_elso_foto_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7842ae7-a7ea-485e-b374-0558945c061a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82ab05a-4a56-4a89-b423-37dcf824b1b6","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Megszuletett_Katy_Perry_es_Orlando_Bloom_gyereke_itt_az_elso_foto_is","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:42","title":"Megszületett Katy Perry és Orlando Bloom gyereke, itt az első fotó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d252755a-4b18-43e7-ad88-f79f04cbbc5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem szabad hagyni, hogy egy tagállam megsértse a jogállamiságot, miközben EU-pénzt kap - írták az Európai Parlament többségét adó frakciók vezetői.","shortLead":"Nem szabad hagyni, hogy egy tagállam megsértse a jogállamiságot, miközben EU-pénzt kap - írták az Európai Parlament...","id":"20200826_Jogallamisagi_zaradek_EU_koltsegvetes_Europai_Parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d252755a-4b18-43e7-ad88-f79f04cbbc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300001b1-4881-49d3-a8b6-aaeae32c6a76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Jogallamisagi_zaradek_EU_koltsegvetes_Europai_Parlament","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:29","title":"Jogállamisági záradék nélkül nem fogadják el az EU-költségvetést - üzent az Európai Parlament négy frakciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8151c886-2b29-4d52-92d6-21c37f07f7e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megfertőződött egy ifivezető.","shortLead":"Megfertőződött egy ifivezető.","id":"20200828_koronavirus_jarvany_fertozes_gyermekvasut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8151c886-2b29-4d52-92d6-21c37f07f7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9030c7-78cd-46a9-9ea7-35736d4264d4","keywords":null,"link":"/elet/20200828_koronavirus_jarvany_fertozes_gyermekvasut","timestamp":"2020. augusztus. 28. 06:20","title":"Leáll a Gyermekvasút a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ea0c51-af71-49b0-9713-f0c81f7a4cc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négyes erősségű hurrikán miatt félmillió embernek kellett elhagyni az otthonát.","shortLead":"A négyes erősségű hurrikán miatt félmillió embernek kellett elhagyni az otthonát.","id":"20200827_Tulelhetetlen_aradasokkal_csapott_le_az_amerikai_partokra_a_Laura_hurrikan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5ea0c51-af71-49b0-9713-f0c81f7a4cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a67b38-b448-4ab9-bf19-c6cb3afd3eec","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Tulelhetetlen_aradasokkal_csapott_le_az_amerikai_partokra_a_Laura_hurrikan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:49","title":"„Túlélhetetlen” áradásokkal csapott le az amerikai partokra a Laura hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36744306-71a2-49e6-9740-a56b5f761a15","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kupagyőztes Budapest Honvéd hosszabbításban 2-1-re legyőzte finn vendégét, az Inter Turku együttesét a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában. A Fehérvár tizenegyesekkel ment tovább.","shortLead":"A kupagyőztes Budapest Honvéd hosszabbításban 2-1-re legyőzte finn vendégét, az Inter Turku együttesét a labdarúgó...","id":"20200828_foci_europa_liga_honved_fehervar_puskas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36744306-71a2-49e6-9740-a56b5f761a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687496d0-e661-49d6-8428-b11a9bb71152","keywords":null,"link":"/sport/20200828_foci_europa_liga_honved_fehervar_puskas","timestamp":"2020. augusztus. 28. 05:49","title":"Két magyar csapat továbbjutott az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f077fe-2e77-4eb7-8e6a-2e2089bfbef0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lecsapott a rendőrség a maszkot nem viselő polgárokra Németország legnépesebb tartományában, Észak-Rajna-Vesztfáliában.","shortLead":"Lecsapott a rendőrség a maszkot nem viselő polgárokra Németország legnépesebb tartományában, Észak-Rajna-Vesztfáliában.","id":"20200827_Megelegeltek_a_nemetek_a_maszkviseles_hianyat_repultek_az_50_ezer_forintos_birsagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0f077fe-2e77-4eb7-8e6a-2e2089bfbef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6d4ede-15f3-4810-a2ef-6c73de22e9fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_Megelegeltek_a_nemetek_a_maszkviseles_hianyat_repultek_az_50_ezer_forintos_birsagok","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:10","title":"Megelégelték a németek a maszkviselés hiányát, repültek az 50 ezer forintos bírságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a Puskás Arénán épp most találtak több kivitelezési hibát is, valószínűleg így is ők nyerik a meghívásos közbeszerzést.","shortLead":"Bár a Puskás Arénán épp most találtak több kivitelezési hibát is, valószínűleg így is ők nyerik a meghívásos...","id":"20200827_atletikai_vilagbajnoksag_meszaros_lorinc_stadion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de3a1032-f564-4b48-81d3-d811b1d7f344","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_atletikai_vilagbajnoksag_meszaros_lorinc_stadion","timestamp":"2020. augusztus. 27. 07:31","title":"Mészáros Lőrincék építhetik az atlétikai stadiont is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]