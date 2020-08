Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"045bd912-60ea-43ef-8e4b-cfc0614d23e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanyarban veszélyes kikerülésre kényszerítő úthiba miatt a szeptemberi iskolakezdést követően jelentős dugók alakulhatnak ki.","shortLead":"A kanyarban veszélyes kikerülésre kényszerítő úthiba miatt a szeptemberi iskolakezdést követően jelentős dugók...","id":"20200831_solymari_uthiba_javitas_helyett_egymasra_mutogatas_es_dugok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=045bd912-60ea-43ef-8e4b-cfc0614d23e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a7a15b-325e-48c1-9609-1ee3f02e90cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_solymari_uthiba_javitas_helyett_egymasra_mutogatas_es_dugok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:41","title":"Solymári úthiba: javítás helyett egymásra mutogatás, balesetveszély és dugók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c725d4b9-7bd5-42db-af6a-207d91d5b37b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az év első felében nőtt a kínai nemzeti deviza, a renminbi (RMB), elterjedtebb nevén a jüan használata a külkereskedelmi forgalmi fizetések lebonyolításában a kínai bankszövetség jelentése alapján.","shortLead":"Az év első felében nőtt a kínai nemzeti deviza, a renminbi (RMB), elterjedtebb nevén a jüan használata...","id":"20200830_Nott_a_kinai_devizaban_bonyolitott_fizetesi_forgalom_az_ev_elso_feleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c725d4b9-7bd5-42db-af6a-207d91d5b37b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ffc204-cd68-44a2-99e6-20ecc3788179","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_Nott_a_kinai_devizaban_bonyolitott_fizetesi_forgalom_az_ev_elso_feleben","timestamp":"2020. augusztus. 30. 21:24","title":"Nőtt a kínai devizában bonyolított fizetési forgalom az év első felében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Augusztusban nemcsak a nyártól vagyunk kénytelenek búcsúzni, hanem a veszteségeinket is számba kellett vennünk. Azt tudtuk, hogy Sziget nélkül fogjuk zárni a hónapot, de megtudtuk azt is, hogy az Ünnepi Könyvhétről is lemondhatunk idén. Közben Vidnyányszky Attila a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tűzte ki a zászlóját, Novák Előd pedig a polgármesteri hivatalokról rángatta le a zászlókat. Ez volt az augusztus a Kult és az Élet+Stílus rovatban.","shortLead":"Augusztusban nemcsak a nyártól vagyunk kénytelenek búcsúzni, hanem a veszteségeinket is számba kellett vennünk. Azt...","id":"20200830_Ment_a_bagazsozas_es_zaszlorancigalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3233d03-791f-41ec-9fb1-96d0e4725036","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Ment_a_bagazsozas_es_zaszlorancigalas","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:52","title":"Ennyi üzenetet talán még sosem kapott Vidnyánszky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25422c5a-9ec9-4587-a672-550bb5484ffd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az emberek egészségére is potenciális veszélyt jelent, ha szennyezettek a tengeri élőlények.","shortLead":"Az emberek egészségére is potenciális veszélyt jelent, ha szennyezettek a tengeri élőlények.","id":"20200829_Mikromuanyag_korokozo_szennyezes_kagylo_osztriga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25422c5a-9ec9-4587-a672-550bb5484ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8420799-c14e-49be-aa05-1f94795a045b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200829_Mikromuanyag_korokozo_szennyezes_kagylo_osztriga","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:41","title":"Kórokozókat és tápszert is találtak a kagylókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főként az ország középső részén kell számítani viharokra.","shortLead":"Főként az ország középső részén kell számítani viharokra.","id":"20200831_hidegfront_zivatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79ca6f8-0c32-49e9-ad3c-4b8258881df4","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_hidegfront_zivatar","timestamp":"2020. augusztus. 31. 05:22","title":"Zivatarokkal érkezik a hidegfront, már a figyelmeztetést is kiadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre csak az egyik \"visel\" arcmaszkot, de a közlekedési társaság szerint hamarosan többet is \"megnevelnek\" majd.","shortLead":"Egyelőre csak az egyik \"visel\" arcmaszkot, de a közlekedési társaság szerint hamarosan többet is \"megnevelnek\" majd.","id":"20200829_arcmaszk_maszk_villamos_bkk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38fa3c1-63ac-4f79-bd3a-91fae416730f","keywords":null,"link":"/elet/20200829_arcmaszk_maszk_villamos_bkk","timestamp":"2020. augusztus. 29. 11:51","title":"Maszkokat tesznek a budapesti villamosokra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173d7482-c434-4078-b8e1-5d45223cf1b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevés alkalom adódik Orbán színelátására ebben az évben.","shortLead":"Kevés alkalom adódik Orbán színelátására ebben az évben.","id":"20200830_Nem_lesz_iden_kotcsei_piknik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=173d7482-c434-4078-b8e1-5d45223cf1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6835d3b-8252-4589-8f73-803dcfd4ffa9","keywords":null,"link":"/itthon/20200830_Nem_lesz_iden_kotcsei_piknik","timestamp":"2020. augusztus. 30. 14:18","title":"Nem lesz idén kötcsei piknik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma nem emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma nem emelkedett.","id":"20200829_Koronavirus_fertozott_jarvany_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd236bde-4e68-4eee-aca9-11c89f8eed30","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Koronavirus_fertozott_jarvany_Magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 29. 10:11","title":"158 új koronavírus-fertőzött van, ez a második legmagasabb szám a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]