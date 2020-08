Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49266c17-566f-4ed0-9bb7-a1a2e25b528d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan az eredetileg tervezett összeg háromszorosába kerül, pedig még el sem kezdték építeni.","shortLead":"Lassan az eredetileg tervezett összeg háromszorosába kerül, pedig még el sem kezdték építeni.","id":"20200829_uj_nemzeti_galeria_varosliget_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49266c17-566f-4ed0-9bb7-a1a2e25b528d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8af4f17-482a-4cf0-a4af-3a87a1c1fcb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_uj_nemzeti_galeria_varosliget_dragulas","timestamp":"2020. augusztus. 29. 22:26","title":"Összesen már 47 milliárd forinttal drágult az épülő Nemzeti Galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e64040-66ca-4a06-8a25-040e3b171ec6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia és fejlett technológiai eszközök, minden eddiginél hatékonyabb megoldások állhatnak rendelkezésre ahhoz, hogy a szakemberek felvegyék a harcot az erdőirtókkal – hívja fel a figyelmet a küzdelemhez nagyteljesítményű számítógépekkel hozzájáruló Lenovo.","shortLead":"A mesterséges intelligencia és fejlett technológiai eszközök, minden eddiginél hatékonyabb megoldások állhatnak...","id":"20200831_erdoirtas_dronok_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57e64040-66ca-4a06-8a25-040e3b171ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b470e8cb-adf0-4a3c-afa1-24f7c460e823","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_erdoirtas_dronok_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:33","title":"Drónokat küldenek az erdőirtásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54963f91-5c23-49a8-8053-0eda1950251d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség újabb videóösszeállítást adott ki, amelyben kerékpáros szabálytalanságok láthatók.","shortLead":"A rendőrség újabb videóösszeállítást adott ki, amelyben kerékpáros szabálytalanságok láthatók.","id":"20200831_A_budapesti_bringasokat_is_lecsaptak_a_kameras_civil_autok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54963f91-5c23-49a8-8053-0eda1950251d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e12812-0b3c-41dd-ba0e-93d91337e1bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_A_budapesti_bringasokat_is_lecsaptak_a_kameras_civil_autok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:15","title":"A budapesti bringásokra is lecsaptak a kamerás civil rendőrautókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddce155d-d773-401a-b730-1e85f881fce9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy év és három és fél hónapig a Boden-tó mélyén fekvő fehérbort emeltek ki szombaton a Németország, Svájc és Ausztria határán fekvő tóból. A Mélységi mámorra keresztelt nedű limitált kiadásban kapható.","shortLead":"Egy év és három és fél hónapig a Boden-tó mélyén fekvő fehérbort emeltek ki szombaton a Németország, Svájc és Ausztria...","id":"20200830_A_Bodento_melyen_erlelt_bort_hoztak_a_felszinre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddce155d-d773-401a-b730-1e85f881fce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f5b37c-7410-4052-bc2a-e9ebab1848d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_A_Bodento_melyen_erlelt_bort_hoztak_a_felszinre","timestamp":"2020. augusztus. 30. 19:01","title":"A Boden-tó mélyén érlelt bort hoztak a felszínre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Naivitás lenne azt hinni, hogy az e-autók teljes körű megoldást hoznak a klímaproblémákra, mivel egyszerűen nem lehet belőlük eleget gyártani – állítják kutatók.","shortLead":"Naivitás lenne azt hinni, hogy az e-autók teljes körű megoldást hoznak a klímaproblémákra, mivel egyszerűen nem lehet...","id":"202035__akkumulatorhiany__elemi_kerdesek__piszkos_aram__atszallo_agban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d678c9-72a0-4e81-82ba-0b7aef9d886c","keywords":null,"link":"/360/202035__akkumulatorhiany__elemi_kerdesek__piszkos_aram__atszallo_agban","timestamp":"2020. augusztus. 30. 08:15","title":"Megmentjük-e a Földet, ha holnap mindannyian elektromos autóba szállunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A nyár második felében iparkodtak behozni a kiesést a turisztikai szolgáltatók, ám ez sokak számára a kormány külföldellenes propagandája és szigorításai mellett is reménytelen.","shortLead":"A nyár második felében iparkodtak behozni a kiesést a turisztikai szolgáltatók, ám ez sokak számára a kormány...","id":"202035__belfoldi_vakacio__arak_azegben__maszkos_lovasok__tulelo_turizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6537bea-bbcf-4529-9e5d-b604c5d0659a","keywords":null,"link":"/360/202035__belfoldi_vakacio__arak_azegben__maszkos_lovasok__tulelo_turizmus","timestamp":"2020. augusztus. 31. 07:00","title":"Elszálló magyar árak és határzár: mennyire lett „kampó” a turistaszezonnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autópályahíreink következnek az Útinform oldaláról.","shortLead":"Autópályahíreink következnek az Útinform oldaláról.","id":"20200830_Lassan_lehet_haladni_az_M7esen_de_az_M1esen_is_gondok_vannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708c063f-6fad-4ffb-a7ee-332d3fa4c382","keywords":null,"link":"/cegauto/20200830_Lassan_lehet_haladni_az_M7esen_de_az_M1esen_is_gondok_vannak","timestamp":"2020. augusztus. 30. 18:29","title":"Lassan lehet haladni az M7-esen, de az M1-esen is gondok vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napi esetszámokról hírt adó koronavirus.gov.hu-nak is lesz mobilos változata.","shortLead":"A napi esetszámokról hírt adó koronavirus.gov.hu-nak is lesz mobilos változata.","id":"20200831_koronavirus_alkalmazas_kontaktkovetes_jarvanyugy_adatok_fertozes_virusradar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff5dabc-6e88-4c31-a146-8fdb89596f54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_koronavirus_alkalmazas_kontaktkovetes_jarvanyugy_adatok_fertozes_virusradar","timestamp":"2020. augusztus. 31. 18:36","title":"Jön egy újabb koronavírus-alkalmazás a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]