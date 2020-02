Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"361eb685-7357-4e46-a7d6-c6ea026c2729","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar játékos Thiago Monteirót legyőzve jutott a legjobb nyolc közé a Rio de Janeiró-i 1,9 millió dollár (576 millió forint) összdíjazású salakpályás férfi tenisztornán.","shortLead":"A magyar játékos Thiago Monteirót legyőzve jutott a legjobb nyolc közé a Rio de Janeiró-i 1,9 millió dollár (576 millió...","id":"20200220_balazs_attila_tenisz_rio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=361eb685-7357-4e46-a7d6-c6ea026c2729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa679d0-ff2b-484c-bb7e-b84468a0dcf1","keywords":null,"link":"/sport/20200220_balazs_attila_tenisz_rio","timestamp":"2020. február. 20. 05:43","title":"Pocsék kezdés után negyeddöntős Balázs Attila Rióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55366f17-697d-4dea-8e60-c35bc3f3e176","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő legendás humora mit sem változott. ","shortLead":"A színésznő legendás humora mit sem változott. ","id":"20200218_Vidnyanszky_Attila_meglatogatta_otthonaban_Torocsik_Marit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55366f17-697d-4dea-8e60-c35bc3f3e176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12be2dc5-2c19-457d-a1b6-51c3ed2165c7","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Vidnyanszky_Attila_meglatogatta_otthonaban_Torocsik_Marit","timestamp":"2020. február. 18. 18:38","title":"Vidnyánszky Attila meglátogatta otthonában Törőcsik Marit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak néhány napig tudta az MNB és a jó GDP-adat sikeresen erősíteni a forintot.","shortLead":"Csak néhány napig tudta az MNB és a jó GDP-adat sikeresen erősíteni a forintot.","id":"20200220_forint_arfolyam_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38039a-24c3-4e09-8795-201d335d2eec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_forint_arfolyam_euro","timestamp":"2020. február. 20. 12:16","title":"Eddig tartott a forint lendülete, újra 338-nál jár az euróárfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403c3bad-f16b-4224-b363-3bfbef30f073","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Még töri a kormány a fejét azon, hogyan szüntethetné meg a börtönök túlzsúfoltságát. Ötletként az is felmerült, hogy telepített konténerekbe helyezzék el a rabok egy részét. A megoldás nem lenne példa nélküli, azonban ezt csak ideiglenes megoldásként szokták bevetni.","shortLead":"Még töri a kormány a fejét azon, hogyan szüntethetné meg a börtönök túlzsúfoltságát. Ötletként az is felmerült...","id":"20200220_1865_embert_kell_varazsutesre_eltuntetnie_a_kormanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=403c3bad-f16b-4224-b363-3bfbef30f073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc5bda4-be17-471a-adeb-26b7b784b722","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_1865_embert_kell_varazsutesre_eltuntetnie_a_kormanynak","timestamp":"2020. február. 20. 12:05","title":"Hogyan lehet egyszerre 2 ezer rabot elköltöztetni? – Már a konténerbörtön ötlete is felmerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Túlsúly miatt órákig állt a kifutópályán a Ryanair Gran Canariára tartó járata, ám az utasok nem szállhattak ki, és még vizet sem kaptak. A Miniszterelnökség felháborítónak tartja, ahogy a légitársaság kezelte a helyzetet.","shortLead":"Túlsúly miatt órákig állt a kifutópályán a Ryanair Gran Canariára tartó járata, ám az utasok nem szállhattak ki, és még...","id":"20200218_vizsgalat_ferihegy_ryanair_miniszterlnokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68109cb1-8082-49fd-884f-09c5ec4994e7","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_vizsgalat_ferihegy_ryanair_miniszterlnokseg","timestamp":"2020. február. 18. 17:42","title":"Vizsgálatot indított a kormány a Ferihegyen veszteglő Ryanair-gép miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07faeb53-ac82-4bd5-aebb-240b15c4ab42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pethőné Nagy Csilla azért szólalt meg, mert egyetért Bulgakovval abban, hogy \"a legnagyobb bűn a gyávaság\".","shortLead":"Pethőné Nagy Csilla azért szólalt meg, mert egyetért Bulgakovval abban, hogy \"a legnagyobb bűn a gyávaság\".","id":"20200220_A_Nat_2020_az_irodalomtanitas_Mohacsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07faeb53-ac82-4bd5-aebb-240b15c4ab42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09edab03-e1b4-4e94-aa6b-7ba0bef617a4","keywords":null,"link":"/elet/20200220_A_Nat_2020_az_irodalomtanitas_Mohacsa","timestamp":"2020. február. 20. 09:40","title":"„A Nat 2020 az irodalomtanítás Mohácsa”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af123d1d-9cac-4213-aaf5-7cf3676dec5f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az őshonos erszényesek populációja Új-Dél-Wales államban 80-85 százalékkal csökkent a tüzek miatt.","shortLead":"Az őshonos erszényesek populációja Új-Dél-Wales államban 80-85 százalékkal csökkent a tüzek miatt.","id":"20200218_kipusztulas_ausztralia_koalak_bozottuzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af123d1d-9cac-4213-aaf5-7cf3676dec5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40608caf-52a6-48d7-bf1f-785109e0260d","keywords":null,"link":"/elet/20200218_kipusztulas_ausztralia_koalak_bozottuzek","timestamp":"2020. február. 18. 15:22","title":"Kipusztulás szélén ausztrál koalák egy része a bozóttüzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06170feb-3067-4a83-9726-6b984e377dbf","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Láthatóan alaposan kitalált szerződésekkel ütötték nyélbe azt a lakáscserét, aminek köszönhetően az innovációs miniszter a Vár szívében található önkormányzati bérlakásban élhet, csakhogy a hivatalos iratokban sok furcsa részletet találtunk. A hvg.hu kikérte a teljes dokumentációt, amiből kiderült, hogy egy győri panel-lakótelepen bérelt lakást dobott be Palkovics a Halászbástya szomszédságában fekvő műemlék lakásért cserébe, amiért máig mindössze havi 40 ezer forint lakbért fizet. Ráadásul már akkor a Budai Várban lakott, amikor ezt az ügyletet intézte, pedig azt állította, hogy csak anyósáék miatt költözött oda. Utólag külön pikáns, hogy még az azóta megbukott Borkai Zsolt hivatala készített környezettanulmányt arról, hogy Palkovics tényleg Győrben is lakik, méghozzá az egykori tanársegédjének lakásában.","shortLead":"Láthatóan alaposan kitalált szerződésekkel ütötték nyélbe azt a lakáscserét, aminek köszönhetően az innovációs...","id":"20200220_Egy_berelt_gyori_panelt_adott_a_varbeli_lakasaert_cserebe_Palkovics_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06170feb-3067-4a83-9726-6b984e377dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8a2b27-24ad-42c6-9691-3726ef12ebf5","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Egy_berelt_gyori_panelt_adott_a_varbeli_lakasaert_cserebe_Palkovics_Laszlo","timestamp":"2020. február. 20. 06:30","title":"Palkovics László egy győri panelt adott a várbeli lakásáért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]