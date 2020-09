A visegrádi országok turistáinak adott engedmény is kölcsönös – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.

Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

Az egész világon újra berobbant a koronavírus-járvány, Magyarországot meg kell védeni – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kedden életbe lépett határzárral kapcsolatban közösségi oldalán. A konzuli szolgálat vörösnek minősítette a világ valamennyi országát, azaz most már nem ajánlott az utazás egyáltalán sehová a tárcavezető szerint.

Akik befizettek már külföldi utazásra, azok elállhatnak az utazási szerződéstől, és jogukban áll visszaigényelni a befizetett pénzt – magyarázta a határzár turistákat érintő részét Szijjártó. Kitért arra is, hogy a visegrádi országok kivételezett helyzete kölcsönös: Csehországba, Lengyelországba és Szlovákiába a magyarok is kiutazhatnak, ha már befizették az útjukat, visszafelé pedig nekik is elég egyetlen negatív teszt a karantén elkerüléséhez.

Az ingázás lehetősége sem veszik el a határzárral a miniszter közlése szerint.

A határátlépések időpontját a rendőrök rögzítik, és aki 24 órán belül visszatér az országba, annak nem kell karanténba vonulnia.

A megszokottnál ugyanakkor kevesebb határátkelő áll nyitva. Ezekről a rendőrség honlapján lehet tájékozódni.

Magyarországra szeptember elsejétől nem léphet be nem magyar állampolgár, kivéve, ha állandó, vagy 90 napon túli magyarországi tartózkodási engedélye van (ez esetben a családtagok is beléphetnek), ha itt dolgozó sportoló vagy sportszakember, ha szállítmányozó, aki teherforgalmat bonyolít, ha hivatalos látogatáson lévő személy, vagy mindazok, akik igazolni tudják, hogy az elmúlt fél évben elkapták a Covid-19 betegséget.

A határzár miatt levélben szólította fel az Európai Bizottság a magyar kormányt, hogy azonnali hatállyal vonja vissza a korlátozásokat, ha azok diszkriminálják az uniós állampolgárokat.