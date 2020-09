Kelet felé elvonulnak az éjszakai viharok, de az ország Dunától kelet felé lévő részében még érvényben van az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú figyelmeztetése. A Zemplénben az északkeleti szélre érzékeny részeken időnként előfordulhatnak 70 km/h körüli széllökések, ott, valamint Győr-Moson-Sopron megyében elsőfokú szélriasztást adtak ki.

A nap első felében főként északkeleten, keleten várható még több helyen zivatar - közölte az OMSZ. Délután az Északi-középhegységben még nem kizárt egy-egy vihar. Kedd estére mindenütt jelentősen csökken a csapadékhajlam.

Reggel és kora délelőtt a középső országrészben, később másutt is szakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. A kiterjedtebb csapadékzóna a délelőtti, kora délutáni órákban az északkeleti, keleti határvidéket is elhagyja, de mögötte szórványosan előfordulhat záporeső, eső, helyenként zivatar is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 21, keletebbre 21 és 27 fok között alakul.