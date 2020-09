Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59c66ed9-e055-49ae-be55-8c53c0dcfd4a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már a mesterséges intelligencia minőségét is ellenőrzik. Az Európai Unió kidolgozta, miként lehet a minőségirányítás szabványait bevezetni, például az önvezető autók döntéseinél.","shortLead":"Már a mesterséges intelligencia minőségét is ellenőrzik. Az Európai Unió kidolgozta, miként lehet a minőségirányítás...","id":"202035__mesterseges_intelligencia__minoseg__kutya_farkas_vagy_husky__gepi_agykontroll","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59c66ed9-e055-49ae-be55-8c53c0dcfd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a86ed22-9d6c-43b6-b25d-4c7062ce72a0","keywords":null,"link":"/360/202035__mesterseges_intelligencia__minoseg__kutya_farkas_vagy_husky__gepi_agykontroll","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:00","title":"Virágzik a mesterséges intelligencia, de van még mit dolgozni a részleteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2588a521-ce3f-4cf9-9ed9-e40f327e24e1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A természeti katasztrófák lelki vámot szednek.



","shortLead":"A természeti katasztrófák lelki vámot szednek.



","id":"20200901_A_klimavaltozas_psziches_kovetkezmenyeit_is_a_kozosseg_enyhitheti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2588a521-ce3f-4cf9-9ed9-e40f327e24e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33bcf84-1743-469f-b63d-d56a479cf17c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200901_A_klimavaltozas_psziches_kovetkezmenyeit_is_a_kozosseg_enyhitheti","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:30","title":"A klímaváltozás pszichés következményeit is a közösség enyhítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2704a5b6-96fe-47d5-b81b-2034a60ba008","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az improvizálás szó a latin improvisusból ered, amelynek jelentése: „idő előtt nem látott”. Az improvizáció azonban nem csupán annyiból áll, hogy valaki a helyszínen talál ki mindent.","shortLead":"Az improvizálás szó a latin improvisusból ered, amelynek jelentése: „idő előtt nem látott”. Az improvizáció azonban nem...","id":"20200902_Miert_fontos_az_improvizacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2704a5b6-96fe-47d5-b81b-2034a60ba008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56f0357-48f1-405f-8195-63d00ae4b09b","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200902_Miert_fontos_az_improvizacio","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:15","title":"Miért fontos és miben segíthet az improvizáció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A H1N1 vírussal végzett tesztek során már jól vizsgázott egy új módszer, amellyel fejlesztői szerint gyorsan és pontosan lehet észlelni a levegőben terjedő vírusokat.","shortLead":"A H1N1 vírussal végzett tesztek során már jól vizsgázott egy új módszer, amellyel fejlesztői szerint gyorsan és...","id":"20200901_koronavirus_virus_del_korea_eszleles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa55ab9-c61d-4f52-9708-13db7e190253","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_koronavirus_virus_del_korea_eszleles","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:05","title":"Gyorsan kimutatja a levegőben terjedő vírusokat egy új találmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d41983-693d-4984-a1d6-f881e8d1ce80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába az Apple többkörös védelme, egy alkalmazásnak sikerült minden jóváhagyást megszereznie, így Mac számítógépek millióin lehetett volna futtatni mindenféle veszélyjelzés nélkül.","shortLead":"Hiába az Apple többkörös védelme, egy alkalmazásnak sikerült minden jóváhagyást megszereznie, így Mac számítógépek...","id":"20200902_apple_alkalmazas_shlayer_virus_gatekeeper","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78d41983-693d-4984-a1d6-f881e8d1ce80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7156c156-7a11-4bb6-973f-9aa710279d64","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_apple_alkalmazas_shlayer_virus_gatekeeper","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:33","title":"Az Apple minden ellenőrzésén átcsúszott a program, amelyről kiderült, valójában vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Összesen 478 köznevelési és szakképzési intézményben teljesít szolgálatot iskolaőr szeptember 1-jével, 55 intézményben még nem töltötték be a pozíciót – derült ki a Köznevelési Államtitkárság, az ITM és az ORFK közös, szerdai sajtótájékoztatóján. A toborzás tovább zajlik, októberig pótolni szeretnék a hiányt. Az új iskolaőrök között van korábbi biztonsági őr, de kétdiplomás exnyomozó is. Ketten személyesen is bemutatkoztak.","shortLead":"Összesen 478 köznevelési és szakképzési intézményben teljesít szolgálatot iskolaőr szeptember 1-jével, 55 intézményben...","id":"20200902_iskolaorseg_iskolaorok_szolgalatba_alltak_oktatas_maruzsa_zoltan_poloskei_oktatasi_allamtitkarsag_orfk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f237d2f-d991-4e1a-958f-fa268be4bb79","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_iskolaorseg_iskolaorok_szolgalatba_alltak_oktatas_maruzsa_zoltan_poloskei_oktatasi_allamtitkarsag_orfk","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:00","title":"Nem jutott mindenhova iskolaőr, de októberig még pótolnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt héten egy biztonsági őrről már kiderült, hogy koronavírusos, de a mostani esetben egy \"üzemvitelen\" dolgozó kollégáról bizonyosodott be a fertőzöttség.","shortLead":"Múlt héten egy biztonsági őrről már kiderült, hogy koronavírusos, de a mostani esetben egy \"üzemvitelen\" dolgozó...","id":"20200901_Koronavirusos_a_Paksi_Atomeromu_egy_dolgozoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab256730-48f8-4e1c-b9d4-6714a2da15a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_Koronavirusos_a_Paksi_Atomeromu_egy_dolgozoja","timestamp":"2020. szeptember. 01. 20:05","title":"Koronavírusos a paksi atomerőmű egy dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b67d43-f690-4f66-a9ad-e383ef823fe9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig azért nem jelentették meg a rajzokat újra, mert nem volt rá okuk. Most viszont van: szerdán kezdődik a terrortámadás pere.","shortLead":"Eddig azért nem jelentették meg a rajzokat újra, mert nem volt rá okuk. Most viszont van: szerdán kezdődik...","id":"20200901_charlie_hebdo_ujra_kozli_a_karikaturakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3b67d43-f690-4f66-a9ad-e383ef823fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee22b84f-41c0-41fb-9869-3b56cd798ad4","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_charlie_hebdo_ujra_kozli_a_karikaturakat","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:14","title":"Újra közli a Mohamed-karikatúrákat a Charlie Hebdo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]