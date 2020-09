Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A büntetés időtartamát csökkentette a másodfokú bíróság, viszont fogház helyett börtönt ítélt meg a kőbányai futónő támadójának. Az ítélet jogerős. ","shortLead":"A büntetés időtartamát csökkentette a másodfokú bíróság, viszont fogház helyett börtönt ítélt meg a kőbányai futónő...","id":"20200903_kobanyai_futono_tamadas_buntetes_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b702dbb-16da-4a10-bb9a-2d8c7390cb97","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_kobanyai_futono_tamadas_buntetes_borton","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:53","title":"Egy évvel kevesebbet kapott, de börtönben kell ülnie a kőbányai futónő támadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5f5056-974b-48a2-8166-69b23d5b46b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A botrányos körülmények között megválasztott Csorbai Ferenc polgármester feljelentése szerint a város jegyzője olyan projektek körüli munkákat akart kifizettetni több önkormányzati dolgozónak, amik már rég lezárultak.","shortLead":"A botrányos körülmények között megválasztott Csorbai Ferenc polgármester feljelentése szerint a város jegyzője olyan...","id":"20200831_kovacs_mirella_hutlen_kezeles_mohacs_csorbai_ferenc_mszp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d5f5056-974b-48a2-8166-69b23d5b46b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec65b03d-21cd-42d1-b01d-0d4c431eaaa7","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_kovacs_mirella_hutlen_kezeles_mohacs_csorbai_ferenc_mszp","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:29","title":"Hűtlen kezelés miatt nyomoznak Mohács kirúgott jegyzőjének ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a946562a-1ec8-4bc4-ab48-64a060a29b39","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mindkét cég azt közölte, hogy a manipulatívnak ítélt fiókok és bejegyzések közzétevőinek az orosz kormányhoz van köze.","shortLead":"Mindkét cég azt közölte, hogy a manipulatívnak ítélt fiókok és bejegyzések közzétevőinek az orosz kormányhoz van köze.","id":"20200902_facebook_twitter_orosz_alhir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a946562a-1ec8-4bc4-ab48-64a060a29b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1cea8f6-69fb-4351-9712-9cfce6d71821","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_facebook_twitter_orosz_alhir","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:09","title":"Orosz álhírgyárat kapcsolt le a Facebook és a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc02963e-538f-49fe-992a-dfe9a037b755","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200902_Marabu_Feknyuz_Vidnyanszky_parbeszedre_keszult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc02963e-538f-49fe-992a-dfe9a037b755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab86708-c8bb-43f4-a3bf-0087932b1cc8","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Marabu_Feknyuz_Vidnyanszky_parbeszedre_keszult","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vidnyánszky párbeszédre készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86c25d-d1bc-4678-8d25-a52f00518ce5","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A kulturális hegemónia megteremtése a célja a kormányzatnak, az SZFE elfoglalása is ennek egy lépése. ","shortLead":"A kulturális hegemónia megteremtése a célja a kormányzatnak, az SZFE elfoglalása is ennek egy lépése. ","id":"20200902_Emberi_szinjatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f86c25d-d1bc-4678-8d25-a52f00518ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fec69b-7a15-42a5-8777-73c61d725e58","keywords":null,"link":"/360/20200902_Emberi_szinjatek","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:00","title":"Tavaly meghirdetett orbáni mesterterv része a Színművészeti bedarálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A korlátozás Nagykanizsán a krónikus belgyógyászati és az intenzívterápiás osztályt, valamint az újszülöttrészleget érinti, Orosházán viszont az egész intézményt. ","shortLead":"A korlátozás Nagykanizsán a krónikus belgyógyászati és az intenzívterápiás osztályt, valamint az újszülöttrészleget...","id":"20200902_latogatasi_tilalom_nagykanizsa_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54148f65-74fd-4ae9-ab27-862d03428616","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_latogatasi_tilalom_nagykanizsa_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:27","title":"A koronavírus miatt rendeltek el látogatási tilalmat a nagykanizsai és az orosházi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gumilövedékkel lőtték meg az eladót, vitték a kasszát.","shortLead":"Gumilövedékkel lőtték meg az eladót, vitték a kasszát.","id":"20200903_Nem_izlett_a_pizza_gazpisztollyal_jottek_vissza_rabolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7302d23-2fae-485c-96bd-a265c7d4402f","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Nem_izlett_a_pizza_gazpisztollyal_jottek_vissza_rabolni","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:05","title":"Nem ízlett a pizza, gázpisztollyal jöttek vissza rabolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár a járművek kibocsátásának csökkentésén már jó ideje dolgoznak a szakértők, ám ez nem elég. ","shortLead":"Bár a járművek kibocsátásának csökkentésén már jó ideje dolgoznak a szakértők, ám ez nem elég. ","id":"20200903_Az_aszfalt_is_jelentosen_szennyezi_a_varosok_levegojet_kulonosen_forro_nyari_napokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570776fe-a877-4763-9d2f-4a0c681b1db0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200903_Az_aszfalt_is_jelentosen_szennyezi_a_varosok_levegojet_kulonosen_forro_nyari_napokon","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:36","title":"Az aszfalt is jelentősen szennyezi a városok levegőjét, különösen forró, nyári napokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]