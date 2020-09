Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"385139ff-8bd3-4199-807d-86ea37cef4a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók hálójába még 2019 nyarán akadt bele az a különleges macskacápa, amelynek semmilyen bőr nem borítja a testét. Most közöltek róla tanulmányt.","shortLead":"A kutatók hálójába még 2019 nyarán akadt bele az a különleges macskacápa, amelynek semmilyen bőr nem borítja a testét...","id":"20200902_bor_neluli_capa_macskacapa_fish_biology","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=385139ff-8bd3-4199-807d-86ea37cef4a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8503859-754a-407b-a762-a1ce337c5a47","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_bor_neluli_capa_macskacapa_fish_biology","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:03","title":"Bőr nélküli cápára bukkantak Szardíniánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2f913f-1524-4e47-8643-a5a926383485","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb szoftverboltban még 5-13 ezer forintos áron kapható a néhány éve megjelent Tom Clancy's The Division című videojáték, de pár kattintással most ingyen is az öné lehet.","shortLead":"A legtöbb szoftverboltban még 5-13 ezer forintos áron kapható a néhány éve megjelent Tom Clancy's The Division című...","id":"20200902_Tobb_ezer_forintot_sporolhat_most_ingyen_van_a_The_Division_videojatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c2f913f-1524-4e47-8643-a5a926383485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40744512-30aa-424a-a276-eb06cabe0581","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_Tobb_ezer_forintot_sporolhat_most_ingyen_van_a_The_Division_videojatek","timestamp":"2020. szeptember. 02. 20:23","title":"Több ezer forintot spórolhat most: ingyen van a The Division videojáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hét településen lesz időközi önkormányzati választás vasárnap. Több olyan szavazást is most tartanak meg, amit tavasszal kellett volna, de járványügyi veszélyhelyzet miatt el kellett halasztani.","shortLead":"Hét településen lesz időközi önkormányzati választás vasárnap. Több olyan szavazást is most tartanak meg, amit...","id":"20200903_idokozi_valasztas_kiszombor_vaja_zsadany_dobri_gyaloka_salgotarjan_dunaszentmiklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca46c02-8564-4fed-8c17-4bc194ba5271","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_idokozi_valasztas_kiszombor_vaja_zsadany_dobri_gyaloka_salgotarjan_dunaszentmiklos","timestamp":"2020. szeptember. 03. 05:36","title":"Vasárnap pótolnak több, tavasszal elmaradt időközi választást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Épp a délutáni csúcsforgalom elején.","shortLead":"Épp a délutáni csúcsforgalom elején.","id":"20200902_m3_lerobbant_metropotlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ce058f-f466-4b10-984c-15a93fa0bf12","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_m3_lerobbant_metropotlo","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:09","title":"Lerobbant egy metró, pótló jár az M3-as vonalának nagyrészén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak északkeleten eshet, veszélyjelzést nem is adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Már csak északkeleten eshet, veszélyjelzést nem is adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20200902_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc9d585-c2c6-49eb-865f-76b4a0e1e127","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_idojaras","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:01","title":"Kevés felhő, sok napsütés lesz szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvános a csendrendelet alól mentesített szórakozóhelyek listája.","shortLead":"Nyilvános a csendrendelet alól mentesített szórakozóhelyek listája.","id":"20200901_bulinegyed_szorakozohely_nyitvatartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78234417-0c63-459f-b73e-ce4dd94ed9b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_bulinegyed_szorakozohely_nyitvatartas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:38","title":"Százkét hely tarthat nyitva éjfél után a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b679568-82bc-428b-8c03-e90253d4a924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje már hallani arról, hogy lesz az idei egyik Samsung csúcstelefonnak, a Galaxy S20-nak egy picit gyengébb, viszont olcsóbb változata. A Samsung bolgár weboldalán már meg is jelent a Galaxy S20 FE neve, de vélhetően idő előtt, mert gyorsan le is vették a vonatkozó tartalmat.","shortLead":"Egy ideje már hallani arról, hogy lesz az idei egyik Samsung csúcstelefonnak, a Galaxy S20-nak egy picit gyengébb...","id":"20200901_samsung_olcsobb_galaxy_s20_fe_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b679568-82bc-428b-8c03-e90253d4a924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b6562e-2419-4192-9573-f9496597c945","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_samsung_olcsobb_galaxy_s20_fe_specifikacio","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:33","title":"99%, hogy hamarosan megjelenik az olcsóbb Samsung Galaxy S20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660063ab-b9a6-45fb-a6ac-8025086a3b04","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mérgező növények okozta baktériumfertőzés miatt pusztulhatott el az a 11 fiatal elefánt, amelyet a múlt héten találtak holtan Zimbabwéban a Hwange Nemzeti Park és a Viktória-vízesés közötti Pandamasue erdőben – közölte kedden a Zimparks, a zimbabwei nemzeti park- és vadvédelmi hatóság.","shortLead":"Mérgező növények okozta baktériumfertőzés miatt pusztulhatott el az a 11 fiatal elefánt, amelyet a múlt héten találtak...","id":"20200902_zimbabwe_elefant_pusztulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=660063ab-b9a6-45fb-a6ac-8025086a3b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1929c9-c562-4b7e-80de-e252e4d92190","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_zimbabwe_elefant_pusztulas","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:43","title":"Megvan, mi okozhatta 11 fiatal elefánt halálát Zimbabwéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]