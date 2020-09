Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1df18d77-056b-4f33-8e4e-1fdf66cb725e","c_author":"Ballai Vince - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Tesztelés nélkül kell otthon ülnie tünetmentes diákoknak 10 napot, mert kiderült, hogy koronavírusos volt valaki, akivel együtt táboroztak. A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke szerint ez nem egyedi eset, hanem a járványügyi protokollból következő orvosi döntés. A probléma nem csak a diákokat, a tanárokat is érintheti. A kormány szerint a protokoll jó, azon nem kell változtatni.","shortLead":"Tesztelés nélkül kell otthon ülnie tünetmentes diákoknak 10 napot, mert kiderült, hogy koronavírusos volt valaki...","id":"20200903_koronavirus_iskolak_ovodak_teszteles_kontaktuskutatas_tanitas_bezaras_diakok_tanarok_oktatok_emmi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1df18d77-056b-4f33-8e4e-1fdf66cb725e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0aecfe0-e875-487c-9718-6fa7d0ba0cad","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_koronavirus_iskolak_ovodak_teszteles_kontaktuskutatas_tanitas_bezaras_diakok_tanarok_oktatok_emmi","timestamp":"2020. szeptember. 03. 11:18","title":"Ha az orvosok betű szerint betartják az előírást, kiürülhetnek az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af06d3c-b5da-4a11-b4f5-6fd242fb13e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat kérte a bajnoki találkozók elhalasztását.","shortLead":"A csapat kérte a bajnoki találkozók elhalasztását.","id":"20200903_Tizen_koronavirusosak_az_OSC_vizilabdacsapatanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2af06d3c-b5da-4a11-b4f5-6fd242fb13e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68ddfc2-7453-4d7c-a5fa-4e6debd90768","keywords":null,"link":"/sport/20200903_Tizen_koronavirusosak_az_OSC_vizilabdacsapatanal","timestamp":"2020. szeptember. 03. 11:48","title":"Tízen koronavírusosak az OSC vízilabdacsapatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemdebár egyik kisegítő dolgozója produkált pozitív tesztet.","shortLead":"A Nemdebár egyik kisegítő dolgozója produkált pozitív tesztet.","id":"20200902_koronavirus_nemdebar_karanten_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f38c87d-f27a-412a-b9b1-20c91dc8cec8","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_koronavirus_nemdebar_karanten_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:59","title":"Koronavírus miatt zár be Budapest egyik kultikus kocsmája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alföldi szerint az a kuratórium diktatúrája, ha nem két egyenrangú fél tárgyal, amikor még eldöntetlenek a játékszabályok.","shortLead":"Alföldi szerint az a kuratórium diktatúrája, ha nem két egyenrangú fél tárgyal, amikor még eldöntetlenek...","id":"20200902_alfoldi_ratoti_nyilt_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567f26e7-3896-4383-9a56-0a1534d722a9","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_alfoldi_ratoti_nyilt_level","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:10","title":"Alföldi a Színművészetiről írt nyílt levelet Rátóti Zoltánnak: \"Neked kellett volna lépned\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Összesen 478 köznevelési és szakképzési intézményben teljesít szolgálatot iskolaőr szeptember 1-jével, 55 intézményben még nem töltötték be a pozíciót – derült ki a Köznevelési Államtitkárság, az ITM és az ORFK közös, szerdai sajtótájékoztatóján. A toborzás tovább zajlik, októberig pótolni szeretnék a hiányt. Az új iskolaőrök között van korábbi biztonsági őr, de kétdiplomás exnyomozó is. Ketten személyesen is bemutatkoztak.","shortLead":"Összesen 478 köznevelési és szakképzési intézményben teljesít szolgálatot iskolaőr szeptember 1-jével, 55 intézményben...","id":"20200902_iskolaorseg_iskolaorok_szolgalatba_alltak_oktatas_maruzsa_zoltan_poloskei_oktatasi_allamtitkarsag_orfk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f237d2f-d991-4e1a-958f-fa268be4bb79","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_iskolaorseg_iskolaorok_szolgalatba_alltak_oktatas_maruzsa_zoltan_poloskei_oktatasi_allamtitkarsag_orfk","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:00","title":"Nem jutott mindenhova iskolaőr, de októberig még pótolnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e3df7e-2b7d-4425-b920-4b21fcbc89eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig Szlovákián keresztül mentek, de most ott nem tudnak. Maradna a komp, de az pedig nagyon drága.","shortLead":"Eddig Szlovákián keresztül mentek, de most ott nem tudnak. Maradna a komp, de az pedig nagyon drága.","id":"20200902_letkes_hatar_szlovakia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25e3df7e-2b7d-4425-b920-4b21fcbc89eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bc7238-8bd8-44d9-a469-5e12e6bb608b","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_letkes_hatar_szlovakia","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:51","title":"Öt órával többet kell munkába utazniuk a letkésieknek a lezárt határ miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1a55f8-b018-426d-bc73-a03bf61d9453","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Furcsa külügyi káderpolitika derül ki a kedd esti Magyar Közlönyből.","shortLead":"Furcsa külügyi káderpolitika derül ki a kedd esti Magyar Közlönyből.","id":"20200902_Fel_even_belul_a_harmadik_magyar_nagykovet_van_Szloveniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb1a55f8-b018-426d-bc73-a03bf61d9453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74ee518-bbee-4973-b9f8-8e74b8ee33ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_Fel_even_belul_a_harmadik_magyar_nagykovet_van_Szloveniaban","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:41","title":"Fél éven belül a harmadik magyar nagykövet van Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a652db1-3373-4669-8140-b16bc990b358","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Párizsban élő Anton Molnár, az egyik legkeresettebb magyar festőművész kiállítása szeptember 13-ig látható a Pesti Vigadóban.","shortLead":"A Párizsban élő Anton Molnár, az egyik legkeresettebb magyar festőművész kiállítása szeptember 13-ig látható a Pesti...","id":"20200903_Vidam_lenduletes_szinek_a_Vigadoban_Anton_Molnar_kiallitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a652db1-3373-4669-8140-b16bc990b358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b64a7e-3116-4bbe-bd8b-5a2763b970b9","keywords":null,"link":"/kultura/20200903_Vidam_lenduletes_szinek_a_Vigadoban_Anton_Molnar_kiallitasa","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:48","title":"Vidám, lendületes színek a Vigadóban: Anton Molnár kiállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]