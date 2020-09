Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máshol a fertőzöttek tünetmentes kontaktjait is ingyenesen tesztelik, de aki enyhe tünetekkel jelentkezik, azt is.","shortLead":"Máshol a fertőzöttek tünetmentes kontaktjait is ingyenesen tesztelik, de aki enyhe tünetekkel jelentkezik, azt is.","id":"20200903_Az_EUn_belul_Magyarorszagon_szinte_a_legmacerasabb_koronavirustesztet_csinaltatni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e79570-318c-4d9d-a923-cf667b2a671c","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Az_EUn_belul_Magyarorszagon_szinte_a_legmacerasabb_koronavirustesztet_csinaltatni","timestamp":"2020. szeptember. 03. 07:06","title":"Az EU-n belül Magyarországon szinte a legmacerásabb koronavírus-tesztet csináltatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még 2018-ban emelt vádat a megyei ügyészség Levelek fideszes polgármestere ellen – erősítette meg az ügyészség a 24.hu értesülését. A tárgyalás még tart, a falu vezetőjét tavaly újraválasztották, de nemrég lemondott.","shortLead":"Még 2018-ban emelt vádat a megyei ügyészség Levelek fideszes polgármestere ellen – erősítette meg az ügyészség a 24.hu...","id":"20200901_zaklatas_levelek_polgarmester_borsodi_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724880b2-d76c-4e20-8abf-457d59a79a24","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_zaklatas_levelek_polgarmester_borsodi_laszlo","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:28","title":"Zaklatás miatt emeltek vádat Levelek váratlanul lemondott polgármestere ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520b8bee-b9c8-4e11-a499-ab9f00838148","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Munk Veronika szerint lesz másik lapjuk, de az előfizetéses alapokon működik majd.","shortLead":"Munk Veronika szerint lesz másik lapjuk, de az előfizetéses alapokon működik majd.","id":"20200901_index_munk_veronika_hiroldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=520b8bee-b9c8-4e11-a499-ab9f00838148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce7f3b8-dea1-46a8-bd64-f1acb84630e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_index_munk_veronika_hiroldal","timestamp":"2020. szeptember. 01. 09:27","title":"Várhatóan fizetős lesz a távozó indexesek híroldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hét településen lesz időközi önkormányzati választás vasárnap. Több olyan szavazást is most tartanak meg, amit tavasszal kellett volna, de járványügyi veszélyhelyzet miatt el kellett halasztani.","shortLead":"Hét településen lesz időközi önkormányzati választás vasárnap. Több olyan szavazást is most tartanak meg, amit...","id":"20200903_idokozi_valasztas_kiszombor_vaja_zsadany_dobri_gyaloka_salgotarjan_dunaszentmiklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca46c02-8564-4fed-8c17-4bc194ba5271","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_idokozi_valasztas_kiszombor_vaja_zsadany_dobri_gyaloka_salgotarjan_dunaszentmiklos","timestamp":"2020. szeptember. 03. 05:36","title":"Vasárnap pótolnak több, tavasszal elmaradt időközi választást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Egy olyan gyerekről derült ki, hogy fertőzött, aki múlt héten részt vett egy közös táborozáson. Úgy tudjuk, a gyerek ma nem ment iskolába, a kontaktokat küldték haza. ","shortLead":"Egy olyan gyerekről derült ki, hogy fertőzött, aki múlt héten részt vett egy közös táborozáson. Úgy tudjuk, a gyerek ma...","id":"20200901_koronavirusfertozes_az_oktatasban_iskolakban_budavar_obuda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e7cd7d-048e-408f-8d86-18f5dbd77663","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_koronavirusfertozes_az_oktatasban_iskolakban_budavar_obuda","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:55","title":"Gyerekeket küldtek haza egy budai iskolából koronavírus-fertőzés gyanúja miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57e7f0a-4f73-4ca4-bb14-54c63813bbae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung az eddig homályban hagyott részleteket is elárulta a Galaxy Fold második generációs változatáról, és azt is megmondta, mennyit kell fizetni a Galaxy Z Fold2-ért.","shortLead":"A Samsung az eddig homályban hagyott részleteket is elárulta a Galaxy Fold második generációs változatáról, és azt is...","id":"20200901_samsung_galaxy_z_fold2_osszecsukhato_okostelefon_specifikacio_ar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b57e7f0a-4f73-4ca4-bb14-54c63813bbae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6150c42-8648-4e6a-a6c1-a842cff72b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_samsung_galaxy_z_fold2_osszecsukhato_okostelefon_specifikacio_ar","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:03","title":"Íme a Samsung új összecsukható telefonjának magyar ára, és minden részlet a Galaxy Z Fold2-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók már most több fertőzöttről beszélnek, és várhatóan a hivatalos számok is emelkednek majd.","shortLead":"A hallgatók már most több fertőzöttről beszélnek, és várhatóan a hivatalos számok is emelkednek majd.","id":"20200901_corvinus_golyatabor_18_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d25f76-4999-4e5e-a918-71799e3c81af","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_corvinus_golyatabor_18_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:37","title":"Legalább 18-an kapták el a koronavírust a Corvinus gólyatáborában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Honvédkórház teljes fekvőbetegosztályára érvényes a tiltás, de a bentlakásos szolgáltatást nyújtó telephelyekre is.","shortLead":"A Honvédkórház teljes fekvőbetegosztályára érvényes a tiltás, de a bentlakásos szolgáltatást nyújtó telephelyekre is.","id":"20200902_koronavirus_latogatasi_tilalom_honvedkorhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca43745-b4e0-43c3-b892-2149e28080ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_koronavirus_latogatasi_tilalom_honvedkorhaz","timestamp":"2020. szeptember. 02. 20:13","title":"Több magyar kórházban is látogatási tilalmat rendeltek el a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]