Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész pontosan 1 millió 793 ezren töltötték ki a kérdőiveket.","shortLead":"Egész pontosan 1 millió 793 ezren töltötték ki a kérdőiveket.","id":"20200905_Majdnem_ketmillio_embernek_volt_ideje_es_kedve_a_nemzeti_konzultaciora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8b178f-f030-439e-9b08-50e5679e98a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Majdnem_ketmillio_embernek_volt_ideje_es_kedve_a_nemzeti_konzultaciora","timestamp":"2020. szeptember. 05. 12:58","title":"Majdnem kétmillió embernek volt ideje és kedve a nemzeti konzultációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9845ed-9eb8-40ac-81d5-0448365b5d1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"#FREE SZFE feliratú fekete felsőben jelent meg a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon Mundruczó Kornél filmrendező, Wéber Kata forgatókönyvíró és Petrányi Viktória producer.

","shortLead":"#FREE SZFE feliratú fekete felsőben jelent meg a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon Mundruczó Kornél filmrendező...","id":"20200905_Mar_a_velencei_filmfesztivalon_is_tudnak_az_SZFEbotranyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b9845ed-9eb8-40ac-81d5-0448365b5d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2d1d30-1639-4404-b72d-18b7de0854e3","keywords":null,"link":"/kultura/20200905_Mar_a_velencei_filmfesztivalon_is_tudnak_az_SZFEbotranyrol","timestamp":"2020. szeptember. 05. 15:50","title":"Már a velencei filmfesztiválon is tudnak az SZFE-botrányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ede81f-e0a1-476c-97d0-c445f5271a25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aligha lesz a második leggazdagabb magyar Mészáros Beatrix. ","shortLead":"Aligha lesz a második leggazdagabb magyar Mészáros Beatrix. ","id":"20200904_Nem_csak_a_csaladbol_de_Meszaroscegcsoportbol_is_fokozatosan_kiszallt_a_feleseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38ede81f-e0a1-476c-97d0-c445f5271a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000cda84-c195-4e14-abee-95ea351c118c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200904_Nem_csak_a_csaladbol_de_Meszaroscegcsoportbol_is_fokozatosan_kiszallt_a_feleseg","timestamp":"2020. szeptember. 04. 18:59","title":"Az üzletben mintha már jó ideje válnának Mészárosék, most a házasságnak is vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9624aa29-4f19-49ff-8f17-36c41f857bd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia divatmárka 20 év után bezárja magyarországi üzleteit. ","shortLead":"A francia divatmárka 20 év után bezárja magyarországi üzleteit. ","id":"20200904_Promod_kivonul_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9624aa29-4f19-49ff-8f17-36c41f857bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7af73d4-45ad-4649-9d58-f8a0d64a7c9e","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Promod_kivonul_Magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:35","title":"Kivonul a Promod Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI/AP","category":"sport","description":"A magyar klasszis teniszező, Fucsovics Márton az elmúlt négy évben már az első körben kiesett, így egyéni csúcsot állított fel szombaton. ","shortLead":"A magyar klasszis teniszező, Fucsovics Márton az elmúlt négy évben már az első körben kiesett, így egyéni csúcsot...","id":"20200906_Kiesett_Fucsovics_a_US_Open_harmadik_fordulojaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434b78d2-f149-4872-86d2-3bd716e4e627","keywords":null,"link":"/sport/20200906_Kiesett_Fucsovics_a_US_Open_harmadik_fordulojaban","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:07","title":"Fucsovics Márton a US Open harmadik fordulójában esett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020a117c-326c-41ff-b220-0462774ea235","c_author":"HVG","category":"360","description":"SMS, mail, drón - a technológia minden vívmányát bevetik a szakemberek Ausztráliában.","shortLead":"SMS, mail, drón - a technológia minden vívmányát bevetik a szakemberek Ausztráliában.","id":"202036_sms_acapatol_szabadlabon_de_nyomkovetovel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=020a117c-326c-41ff-b220-0462774ea235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027d6c78-372c-4b01-a7a9-ad924b12919a","keywords":null,"link":"/360/202036_sms_acapatol_szabadlabon_de_nyomkovetovel","timestamp":"2020. szeptember. 04. 16:00","title":"Van olyan megoldás a cápatámadások ellen, amely az embereket és a cápákat is védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203a67ec-147f-4c42-a3dd-1b548e1535c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen kapcsolatba kerültek az Emmiben a koronavírusos helyettes államtitkárral. Kásler Miklós miniszter nem érintett. ","shortLead":"Többen kapcsolatba kerültek az Emmiben a koronavírusos helyettes államtitkárral. Kásler Miklós miniszter nem érintett. ","id":"20200904_koronavirus_karanten_Emmi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=203a67ec-147f-4c42-a3dd-1b548e1535c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc1a3a6-aeb7-46be-8d73-532c049b7aff","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_koronavirus_karanten_Emmi","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:33","title":"Összesen 14-en kerültek karanténba az Emmiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b45d921-86dd-45c3-b72b-b0e2088f4b7d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színházművészeti Intézet felmondási idejét töltő vezetője minden reggel büszke, hogy beengedik az egyetemre.","shortLead":"A Színházművészeti Intézet felmondási idejét töltő vezetője minden reggel büszke, hogy beengedik az egyetemre.","id":"20200905_Bagossy_Laszlo_Az_SZFEhallgatok_egy_kis_koztarsasagot_hoztak_letre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b45d921-86dd-45c3-b72b-b0e2088f4b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be095e6c-afe3-4d6f-8344-9c172dd00da7","keywords":null,"link":"/kultura/20200905_Bagossy_Laszlo_Az_SZFEhallgatok_egy_kis_koztarsasagot_hoztak_letre","timestamp":"2020. szeptember. 05. 12:27","title":"Bagossy László: Az SZFE-hallgatók egy kis köztársaságot hoztak létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]