[{"available":true,"c_guid":"f91870e7-ceac-443a-8007-c02341dd1585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook bejelentette, nem engedi, hogy egy haldokló francia férfi a közösségi oldalon élőben közvetítse saját halálát. Alain Cocq az után jelentette be szándékát, hogy Emmanuel Macron elutasította az eutanázia-kérelmét.","shortLead":"A Facebook bejelentette, nem engedi, hogy egy haldokló francia férfi a közösségi oldalon élőben közvetítse saját...","id":"20200905_Nem_engedi_a_Facebook_hogy_egy_haldoklo_eloben_kozvetitse_halalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f91870e7-ceac-443a-8007-c02341dd1585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6adc9d-8739-4959-8a4b-d6e7037e0b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_Nem_engedi_a_Facebook_hogy_egy_haldoklo_eloben_kozvetitse_halalat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:37","title":"Nem engedi a Facebook, hogy egy haldokló élőben közvetítse halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyetlen nap alatt több mint ezer zenész, zeneközeli háttérember és támogató írta alá azt a nyilatkozatot, amelyben a Színház- és Filmművészeti Egyetem önkényes átalakítása és autonómiájának erőszakos felszámolása ellen tiltakoznak.","shortLead":"Egyetlen nap alatt több mint ezer zenész, zeneközeli háttérember és támogató írta alá azt a nyilatkozatot, amelyben...","id":"20200904_Tobb_mint_ezer_zenesz_all_ki_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91da739-b8ec-4c25-a89e-1ad46875f5c9","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_Tobb_mint_ezer_zenesz_all_ki_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemert","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:25","title":"Presser, Bródy, Lovasi: több mint ezer zenész áll ki a Színművészetiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész pontosan 1 millió 793 ezren töltötték ki a kérdőiveket.","shortLead":"Egész pontosan 1 millió 793 ezren töltötték ki a kérdőiveket.","id":"20200905_Majdnem_ketmillio_embernek_volt_ideje_es_kedve_a_nemzeti_konzultaciora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8b178f-f030-439e-9b08-50e5679e98a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Majdnem_ketmillio_embernek_volt_ideje_es_kedve_a_nemzeti_konzultaciora","timestamp":"2020. szeptember. 05. 12:58","title":"Majdnem kétmillió embernek volt ideje és kedve a nemzeti konzultációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203a67ec-147f-4c42-a3dd-1b548e1535c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen kapcsolatba kerültek az Emmiben a koronavírusos helyettes államtitkárral. Kásler Miklós miniszter nem érintett. ","shortLead":"Többen kapcsolatba kerültek az Emmiben a koronavírusos helyettes államtitkárral. Kásler Miklós miniszter nem érintett. ","id":"20200904_koronavirus_karanten_Emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=203a67ec-147f-4c42-a3dd-1b548e1535c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc1a3a6-aeb7-46be-8d73-532c049b7aff","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_koronavirus_karanten_Emmi","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:33","title":"Összesen 14-en kerültek karanténba az Emmiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fffdcb9-e37f-403e-b275-21218979931a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium több pontos követeléslistával állt elő, mit tegyen a tárca a szerintük katasztrófával fenyegető második hullám előtt. Az Emmi szerint minden, aminek kellett, teljesült. ","shortLead":"A minisztérium több pontos követeléslistával állt elő, mit tegyen a tárca a szerintük katasztrófával fenyegető második...","id":"20200905_emmi_mok_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fffdcb9-e37f-403e-b275-21218979931a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca695d4-51e3-48a8-bdf9-cd3e47aba0eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_emmi_mok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:55","title":"Emmi: Nyitott kapukat dönget az orvosi kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kérdés, hogy ez most egy csúcs, vagy egy exponenciális fejlődés miatt ráömlik majd az egészségügyi ellátórendszerre.","shortLead":"A kérdés, hogy ez most egy csúcs, vagy egy exponenciális fejlődés miatt ráömlik majd az egészségügyi ellátórendszerre.","id":"20200905_kincses_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9560e6-99ef-45fe-a6e7-3848f91f3f0a","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_kincses_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 05. 17:21","title":"Kincses: Ijesztően terjed a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959c1d75-bf87-475b-bf85-053fc7c08d83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200905_Meghekkeltek_a_Nemzeti_Szinhazat_a_Szinmuveszeti_miatt_tiltakozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=959c1d75-bf87-475b-bf85-053fc7c08d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d679f7c-0fdb-44c2-a02f-a28813a0a16b","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Meghekkeltek_a_Nemzeti_Szinhazat_a_Szinmuveszeti_miatt_tiltakozok","timestamp":"2020. szeptember. 05. 20:52","title":"Meghekkelték a Nemzeti Színházat a Színművészeti miatt tiltakozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt több mint 50 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Egy nap alatt több mint 50 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","id":"20200905_Brutalis_szamokat_produkal_a_koronavirusjarvany_Braziliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05e2cec-bea4-48a0-8b2a-5ca67f968bf6","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Brutalis_szamokat_produkal_a_koronavirusjarvany_Braziliaban","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:59","title":"Brutális számokat produkál a koronavírus-járvány Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]