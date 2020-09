Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8460c3b0-ef5b-4c0e-8982-c1c0a80939fe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Karrierösszegző a Balázs Elemér Group tizedik teljes hosszúságú albuma. Az együtt játszás hangulatát a finom, érzéki témák kidolgozása, a gondosan felépített harmóniák adják.","shortLead":"Karrierösszegző a Balázs Elemér Group tizedik teljes hosszúságú albuma. Az együtt játszás hangulatát a finom, érzéki...","id":"202036_cd__unnepi_hangulat_balazs_elemer_group_celebration_2010","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8460c3b0-ef5b-4c0e-8982-c1c0a80939fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc145144-4ec8-4383-bb69-19d0a0e7b004","keywords":null,"link":"/360/202036_cd__unnepi_hangulat_balazs_elemer_group_celebration_2010","timestamp":"2020. szeptember. 05. 13:15","title":"Az együtt játszás öröme - Balázs Elemér Group: Celebration 20&10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A filozófus szerint a szeptember 8-i tárgyalással a Színművészeti lemondott vezetői legitimálják Vidnyánszky Attilát és a kuratóriumot.","shortLead":"A filozófus szerint a szeptember 8-i tárgyalással a Színművészeti lemondott vezetői legitimálják Vidnyánszky Attilát és...","id":"20200905_TGM_szfe_szinmuveszeti_szenatus_vidnyanszky","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0042d5d5-5c47-4263-b89a-f483068af41a","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_TGM_szfe_szinmuveszeti_szenatus_vidnyanszky","timestamp":"2020. szeptember. 05. 18:48","title":"TGM: A Színiakadémia vezetői elfelejtettek logikusan gondolkodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755b139d-0e9e-4817-979f-df0a3529ab53","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két személyautó frontálisan összeütközött az 5-ös úton Dabas térségében. ","shortLead":"Két személyautó frontálisan összeütközött az 5-ös úton Dabas térségében. ","id":"20200906_Karambol_miatt_lezartak_az_5os_utat_Dabasnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=755b139d-0e9e-4817-979f-df0a3529ab53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074ef36d-a951-4eb0-99ac-10eed2f5d1a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Karambol_miatt_lezartak_az_5os_utat_Dabasnal","timestamp":"2020. szeptember. 06. 13:07","title":"Karambol miatt lezárták az 5-ös utat Dabasnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7720086-f85e-48b2-a80a-0d445d44bc84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ismert üzletember, Palotás János elmondta, cseppet sem neheztel azokra a vállalkozókra, akik olyan céget hoztak létre, ahol a mindenkori hatalom a megrendelő. Ez a Fülke, a hvg.hu podcastja.","shortLead":"Az ismert üzletember, Palotás János elmondta, cseppet sem neheztel azokra a vállalkozókra, akik olyan céget hoztak...","id":"20200905_Palotas_Janos_Ismerek_jo_par_NERvallalkozot_de_tanacsot_soha_nem_adok_nekik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7720086-f85e-48b2-a80a-0d445d44bc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca84532-c15e-4d78-b46b-a7fb106a6bdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200905_Palotas_Janos_Ismerek_jo_par_NERvallalkozot_de_tanacsot_soha_nem_adok_nekik","timestamp":"2020. szeptember. 05. 12:30","title":"Palotás János: \"Ismerek jó pár NER-vállalkozót, de tanácsot soha nem adok nekik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aafcd69-8e8c-47c3-80be-497d4f682df6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy repülőtér építése közben bukkantak a gigantikus mamuttemetőre.","shortLead":"Egy repülőtér építése közben bukkantak a gigantikus mamuttemetőre.","id":"20200904_mamut_csontvaz_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aafcd69-8e8c-47c3-80be-497d4f682df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2689f39d-9b9d-4e0b-bdf4-f33f3089863e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_mamut_csontvaz_repuloter","timestamp":"2020. szeptember. 04. 19:42","title":"Kétszáz mamutcsontvázat találtak Mexikóváros mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápoltak száma is emelkedik.","shortLead":"A kórházban ápoltak száma is emelkedik.","id":"20200905_510_uj_fertozott_van_itthon_elhunyt_harom_beteg_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1892768-297f-48e6-b410-0acfea3f5a18","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_510_uj_fertozott_van_itthon_elhunyt_harom_beteg_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:21","title":"510 új fertőzött van itthon, elhunyt három beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef30ec8-f3f1-4b63-a405-63014bba728a","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Kilenc hónapja van ellenzéki polgármestere a 22 éve nagyon fideszes Mohácsnak. Szeptember végén új választás lesz a drogokkal, szegénységgel és unalommal küzdő városban. Helyszíni riport.","shortLead":"Kilenc hónapja van ellenzéki polgármestere a 22 éve nagyon fideszes Mohácsnak. Szeptember végén új választás lesz...","id":"20200905_O_sem_teljesen_tisztessegsen_nyert_de_a_Fidesz_meg_tisztessegtelenebbul_szokott__valasztasra_keszul_Mohacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ef30ec8-f3f1-4b63-a405-63014bba728a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a58762-dfbd-449a-95f9-c383e4226706","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_O_sem_teljesen_tisztessegsen_nyert_de_a_Fidesz_meg_tisztessegtelenebbul_szokott__valasztasra_keszul_Mohacs","timestamp":"2020. szeptember. 05. 07:00","title":"\"Ő sem teljesen tisztességesen nyert, de a Fidesz még tisztességtelenebbül szokott\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI/AP","category":"sport","description":"A magyar klasszis teniszező, Fucsovics Márton az elmúlt négy évben már az első körben kiesett, így egyéni csúcsot állított fel szombaton. ","shortLead":"A magyar klasszis teniszező, Fucsovics Márton az elmúlt négy évben már az első körben kiesett, így egyéni csúcsot...","id":"20200906_Kiesett_Fucsovics_a_US_Open_harmadik_fordulojaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434b78d2-f149-4872-86d2-3bd716e4e627","keywords":null,"link":"/sport/20200906_Kiesett_Fucsovics_a_US_Open_harmadik_fordulojaban","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:07","title":"Fucsovics Márton a US Open harmadik fordulójában esett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]