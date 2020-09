Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"704e2798-5944-41fd-a9c0-0acd77f64bf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Freund Tamás a legkirívóbbnak azt nevezte, hogy miniszteri döntéssel egy, a testület által utolsónak rangsorolt pályázat is támogatást kapott. ","shortLead":"Freund Tamás a legkirívóbbnak azt nevezte, hogy miniszteri döntéssel egy, a testület által utolsónak rangsorolt...","id":"20200906_Az_MTA_uj_elnoke_is_megdobbentonek_nevezte_ahogy_Palkovicsek_belenyultak_a_tudomanyos_palyazati_eredmenyekbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=704e2798-5944-41fd-a9c0-0acd77f64bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c815eadb-55ed-4f96-9597-bc388d8ce5d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Az_MTA_uj_elnoke_is_megdobbentonek_nevezte_ahogy_Palkovicsek_belenyultak_a_tudomanyos_palyazati_eredmenyekbe","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:02","title":"Az MTA új elnöke is megdöbbentőnek nevezte, ahogy Palkovicsék belenyúltak a tudományos pályázati eredményekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egyvalakiről biztosan tudunk az országban, akinek kellemesen zárul a hete.","shortLead":"Egyvalakiről biztosan tudunk az országban, akinek kellemesen zárul a hete.","id":"20200906_lotto_hatoslotto_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bd86f7-eda5-443a-9de5-18d40af96100","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_lotto_hatoslotto_szamok","timestamp":"2020. szeptember. 06. 17:12","title":"674 millió forintot nyert valaki a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac48ed68-560e-4a11-9f32-aaf2e231ed04","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kihalás fenyegette szumátrai tigrisek egy példányát találták meg drótcsapdába esve Indonézia Riau tartományában, az állat kimúlt - közölte szerdán a helyi természetvédelmi hivatal.","shortLead":"A kihalás fenyegette szumátrai tigrisek egy példányát találták meg drótcsapdába esve Indonézia Riau tartományában...","id":"20200905_szumatrai_tigrisek_egy_peldanya_csapdaba_esve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac48ed68-560e-4a11-9f32-aaf2e231ed04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e376ff70-8ce9-431c-9b61-cf1893649ffa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_szumatrai_tigrisek_egy_peldanya_csapdaba_esve","timestamp":"2020. szeptember. 05. 14:03","title":"Csapdába esve találtak rá egy kihalás fenyegette szumátrai tigris tetemére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adcb0985-5c8a-460c-bef0-5e19505ccfca","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Honecker elődjének személyi kultuszából most az egyszer profitáltak a keletnémetek. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Honecker elődjének személyi kultuszából most az egyszer profitáltak a keletnémetek. Eljött a paradicsom című sorozatunk...","id":"20200905_Ulbricht_belyeg_idegenlegio_Horn_Gyula_1990_szeptember_6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adcb0985-5c8a-460c-bef0-5e19505ccfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a750f2ff-91e7-415e-a422-8d75775f8549","keywords":null,"link":"/360/20200905_Ulbricht_belyeg_idegenlegio_Horn_Gyula_1990_szeptember_6","timestamp":"2020. szeptember. 05. 17:00","title":"Ulbrichtot nyalni: kivételes lehetőség az NDK végnapjaiban – 1990. szeptember 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbda87db-71b4-47d5-8d17-7fe37e5d11d6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A cseh szövetség úgy döntött, hogy új csapatot állít ki.","shortLead":"A cseh szövetség úgy döntött, hogy új csapatot állít ki.","id":"20200905_A_pozitiv_esetek_ellenere_is_megtartjak_a_csehskot_meccset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbda87db-71b4-47d5-8d17-7fe37e5d11d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10038642-ed2a-4e34-bafd-86533e5ca267","keywords":null,"link":"/sport/20200905_A_pozitiv_esetek_ellenere_is_megtartjak_a_csehskot_meccset","timestamp":"2020. szeptember. 05. 15:35","title":"A pozitív esetek ellenére is megtartják a cseh-skót meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32576d5a-8b8e-4f08-a30b-5e67595af28c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy olvasói levélben vitatta Tamás Gáspár Miklós publicisztikáját. ","shortLead":"Egy olvasói levélben vitatta Tamás Gáspár Miklós publicisztikáját. ","id":"20200905_A_Szinmuveszetirol_tavozo_Nemeth_Gabor_ket_mondatban_uzent_TGMnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32576d5a-8b8e-4f08-a30b-5e67595af28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9076217e-1ed9-4e6f-ab94-f8b1ee4c27b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_A_Szinmuveszetirol_tavozo_Nemeth_Gabor_ket_mondatban_uzent_TGMnek","timestamp":"2020. szeptember. 05. 21:29","title":"Olvasói levélben reagált TGM publicisztikájára a volt rektori tanácsadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8460c3b0-ef5b-4c0e-8982-c1c0a80939fe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Karrierösszegző a Balázs Elemér Group tizedik teljes hosszúságú albuma. Az együtt játszás hangulatát a finom, érzéki témák kidolgozása, a gondosan felépített harmóniák adják.","shortLead":"Karrierösszegző a Balázs Elemér Group tizedik teljes hosszúságú albuma. Az együtt játszás hangulatát a finom, érzéki...","id":"202036_cd__unnepi_hangulat_balazs_elemer_group_celebration_2010","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8460c3b0-ef5b-4c0e-8982-c1c0a80939fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc145144-4ec8-4383-bb69-19d0a0e7b004","keywords":null,"link":"/360/202036_cd__unnepi_hangulat_balazs_elemer_group_celebration_2010","timestamp":"2020. szeptember. 05. 13:15","title":"Az együtt játszás öröme - Balázs Elemér Group: Celebration 20&10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6affbd08-219d-4479-a67f-5850eaa5f4d4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az Indiát évtizedeken át irányító, balközép Kongresszus Pártot hosszú idő után először vezetheti olyan valaki, aki nem a Gandhi család tagja. A példa nélküli lázadás jelzi az indiai liberális baloldal súlyos válságát is.","shortLead":"Az Indiát évtizedeken át irányító, balközép Kongresszus Pártot hosszú idő után először vezetheti olyan valaki, aki nem...","id":"202036__indiai_baloldal__eltunoben__gandhik_kora__a_nev_kotelez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6affbd08-219d-4479-a67f-5850eaa5f4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a134504-d1bc-450f-aeb6-bc7f147b251f","keywords":null,"link":"/360/202036__indiai_baloldal__eltunoben__gandhik_kora__a_nev_kotelez","timestamp":"2020. szeptember. 06. 16:00","title":"Az indiai baloldalt partvonalra szorította a hindu nacionalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]