Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7103489-bf74-4186-aefa-43e083b890ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz közleményben biztosított róla, hogy a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett indul újra az Országgyűlés.","shortLead":"A Fidesz közleményben biztosított róla, hogy a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett indul újra...","id":"20200907_koronavirus_orszaggyules_kocsis_mate","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7103489-bf74-4186-aefa-43e083b890ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4aa4f8-6886-4a36-a703-5688712f91b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_koronavirus_orszaggyules_kocsis_mate","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:48","title":"Ősszel is be kell járniuk a képviselőknek a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cc8a05-6ee2-4155-bcdc-ba2c2251abe7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapesti Fesztiválzenekar vezetője nem a szükséget, hanem a lehetőséget látta meg a járványszabályokban.","shortLead":"A Budapesti Fesztiválzenekar vezetője nem a szükséget, hanem a lehetőséget látta meg a járványszabályokban.","id":"20200907_Fischer_Ivan_maszkjat_latva_nehez_nem_nevetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6cc8a05-6ee2-4155-bcdc-ba2c2251abe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e018522-41c5-4f95-a1c1-17e1aeb8ff25","keywords":null,"link":"/elet/20200907_Fischer_Ivan_maszkjat_latva_nehez_nem_nevetni","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:23","title":"Fischer Iván maszkját látva nehéz nem nevetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI/AP","category":"sport","description":"A magyar klasszis teniszező, Fucsovics Márton az elmúlt négy évben már az első körben kiesett, így egyéni csúcsot állított fel szombaton. ","shortLead":"A magyar klasszis teniszező, Fucsovics Márton az elmúlt négy évben már az első körben kiesett, így egyéni csúcsot...","id":"20200906_Kiesett_Fucsovics_a_US_Open_harmadik_fordulojaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434b78d2-f149-4872-86d2-3bd716e4e627","keywords":null,"link":"/sport/20200906_Kiesett_Fucsovics_a_US_Open_harmadik_fordulojaban","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:07","title":"Fucsovics Márton a US Open harmadik fordulójában esett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296556fa-dc72-411e-855a-b2ed749ebb00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új eszközt is bemutatott a Samsung a virtuális Life Unstoppable eseményén. Egy olyan töltőt is láthattunk, amelyre egyszerre három eszköz is tehető, és ezek vezeték nélkül tölthetők.","shortLead":"Több új eszközt is bemutatott a Samsung a virtuális Life Unstoppable eseményén. Egy olyan töltőt is láthattunk, amelyre...","id":"20200906_samsung_wireless_charger_trio_vezetek_nelkuli_toltopad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=296556fa-dc72-411e-855a-b2ed749ebb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22deb126-3da7-4f8b-ab86-c1034a2277b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_samsung_wireless_charger_trio_vezetek_nelkuli_toltopad","timestamp":"2020. szeptember. 06. 10:03","title":"Három eszközt tölthet egyszerre vezeték nélkül a Samsung újdonságával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat megyére adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Hat megyére adtak ki figyelmeztetést.","id":"20200906_vihar_idojaras_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2142b2d3-026b-4a6b-9a18-dd079381b0b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_vihar_idojaras_omsz","timestamp":"2020. szeptember. 06. 20:08","title":"Érkezik a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f8cc5a-4148-450b-b980-d596d3e4ec6f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Linas Linkevicius szerint a fehérorosz válság kezelése az EU külpolitikájának hitelességét is aláássa.","shortLead":"Linas Linkevicius szerint a fehérorosz válság kezelése az EU külpolitikájának hitelességét is aláássa.","id":"20200906_A_litvan_kulugyminiszter_tetlenseggel_vadolta_az_Europai_Uniot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1f8cc5a-4148-450b-b980-d596d3e4ec6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528ab576-9063-4449-b874-c4b02847f659","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_A_litvan_kulugyminiszter_tetlenseggel_vadolta_az_Europai_Uniot","timestamp":"2020. szeptember. 06. 13:15","title":"A litván külügyminiszter tétlenséggel vádolja az Európai Uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6479236a-5743-4619-a693-6f36622c7258","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 11 méter mély aknában több koporsót is találtak a régészek Egyiptomban. A szarkofágok 2500 évesek, még senki nem nyitotta fel őket.","shortLead":"Egy 11 méter mély aknában több koporsót is találtak a régészek Egyiptomban. A szarkofágok 2500 évesek, még senki nem...","id":"20200907_szarkofag_koporso_egyiptom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6479236a-5743-4619-a693-6f36622c7258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756c2743-a3bd-41a1-b8a2-11daf92ed060","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_szarkofag_koporso_egyiptom","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:03","title":"2500 éves, még érintetlen szarkofágokat ástak ki Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4e56df-5c25-4a16-9ba1-7455b218e8da","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Büky Orsolya munkája először veszi számba alaposan a többszörös földművelésügyi miniszter Andrássy úti rezidenciáján felhalmozott irathagyatékot. ","shortLead":"Büky Orsolya munkája először veszi számba alaposan a többszörös földművelésügyi miniszter Andrássy úti rezidenciáján...","id":"202036_folyoirat__rugalmas_forraskezeles_buky_orsolya_recepcio_es_forrasertek_homan_balint_es_adaranyihagyatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f4e56df-5c25-4a16-9ba1-7455b218e8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a30752c-4ba4-4020-9eb2-10dca33b40d7","keywords":null,"link":"/360/202036_folyoirat__rugalmas_forraskezeles_buky_orsolya_recepcio_es_forrasertek_homan_balint_es_adaranyihagyatek","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:15","title":"Huszadik századi kortörténeti látlelet: Hóman Bálint és a Darányi-hagyaték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]