[{"available":true,"c_guid":"1807cf6e-ac46-45a6-bb8e-56621dc72019","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy romlanak a járványmutatók, előbb beutazási korlátozásokat léptetett életbe a kormány, majd lazított, miközben az iskolaév elindult; részletesen is megtudhattuk, miért zuhant akkorát a gazdaság a második negyedévben; a túlélésért küzd a turizmus. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Ahogy romlanak a járványmutatók, előbb beutazási korlátozásokat léptetett életbe a kormány, majd lazított, miközben...","id":"20200906_Es_akkor_jarvany_hatarzar_turizmus_recesszio_busz_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1807cf6e-ac46-45a6-bb8e-56621dc72019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664a122d-a36c-4906-87cb-472d0409f24a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200906_Es_akkor_jarvany_hatarzar_turizmus_recesszio_busz_usa","timestamp":"2020. szeptember. 06. 07:00","title":"És akkor Orbán senkit nem enged be az országba, csak ha szépen megkérik rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530a99f6-a057-49d1-b334-e8f75b411bb9","c_author":"Papp Petra Anna","category":"tudomany","description":"Napra pontosan negyvenhárom éve tapossa csillagközi útját a Voyager-1, a hátán pedig az emberiség válogatáskazettáját viszi. Összeállítása során a tét olyan nagy volt, mint amilyen kicsi az esély, hogy valaha megtalálják. Pedig a kulturális és tudományos bemutatkozásunk keletkezési körülménye, ha akarták sem lehetett volna ennél emberibb.","shortLead":"Napra pontosan negyvenhárom éve tapossa csillagközi útját a Voyager-1, a hátán pedig az emberiség válogatáskazettáját...","id":"20200905_voyager1_golden_record_a_fold_hangjai_carl_sagan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=530a99f6-a057-49d1-b334-e8f75b411bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0994a5-577d-462f-bca6-4c16efd8c7a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_voyager1_golden_record_a_fold_hangjai_carl_sagan","timestamp":"2020. szeptember. 05. 20:00","title":"Emberiség best of lemez, amin nincs rajta a Beatles – 43 éve indult a Voyager-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf10759-06c1-426f-be6e-59151d973a26","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A tárgyalás az együttműködés lelke, az emberismeret alkalmazott tudománya. Chris Voss az FBI vezető nemzetközi túsztárgyalójaként több mint két évtizeden át válsághelyzetekben tökéletesítette tárgyalási technikáit. Az alábbiakban Tárgyalj úgy, mintha az életed múlna rajta című könyvéből olvashatnak egy részletet.","shortLead":"A tárgyalás az együttműködés lelke, az emberismeret alkalmazott tudománya. Chris Voss az FBI vezető nemzetközi...","id":"20200906_Targyaljunk_ugy_mintha_az_eletunk_mulna_rajta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaf10759-06c1-426f-be6e-59151d973a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b404257d-a48c-46b1-892a-96d75e952c0b","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200906_Targyaljunk_ugy_mintha_az_eletunk_mulna_rajta","timestamp":"2020. szeptember. 06. 19:15","title":"Tárgyaljunk úgy, mintha az életünk múlna rajta!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai és orosz kémek igyekeznek megszerezni a koronavírus-járvány elleni amerikai vakcinafejlesztések részleteit, és az elemzők szerint egyre inkább durvul a titkosszolgálatok közötti harc.

","id":"20200906_Egy_foto_a_tuntetesrol_kozos_kepen_a_magyar_szinjatszas_nagyasszonyai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6d1d6b8-10ed-4683-8f00-986867742b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46895a5-f4ef-466a-8b78-298c2c94e937","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_Egy_foto_a_tuntetesrol_kozos_kepen_a_magyar_szinjatszas_nagyasszonyai","timestamp":"2020. szeptember. 06. 19:47","title":"Egy fotó a tüntetésről: közös képen a magyar színjátszás nagyasszonyai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2b4e1b-f49f-4bda-8f3b-93a648b15c1b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egymilliárd felett már nem is korrupció, mi úgysem tudnánk ennyi pénzt elkölteni – jött rá a Duma Aktuál. A stand-uposok rámutatnak, hogy a lottómilliárdosok sem tudnak mit kezdeni a nagy nyereménnyel, nem úgy, mint Mészáros Lőrinc, aki viszont \"virágoztatja fölfele\" az országot.","shortLead":"Egymilliárd felett már nem is korrupció, mi úgysem tudnánk ennyi pénzt elkölteni – jött rá a Duma Aktuál...","id":"20200907_Duma_Aktual_Mikor_maganugy_a_korrupcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb2b4e1b-f49f-4bda-8f3b-93a648b15c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7dc6e2-3a11-421b-8691-9d7fbbc9147f","keywords":null,"link":"/360/20200907_Duma_Aktual_Mikor_maganugy_a_korrupcio","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:00","title":"Duma Aktuál: Mikor magánügy a korrupció? Itt van néhány alibi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]