[{"available":true,"c_guid":"91ee2209-10b1-49a5-881d-a6dc8d02edfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közelgő esemény a Peugeot háza táján, hogy 210 éves lesz a márka. Ennek kapcsán, úgy tűnik komolyabb megújulással is készülnek.","shortLead":"Közelgő esemény a Peugeot háza táján, hogy 210 éves lesz a márka. Ennek kapcsán, úgy tűnik komolyabb megújulással is...","id":"20200906_Megujult_logot_kap_a_Peugeot_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ee2209-10b1-49a5-881d-a6dc8d02edfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc94b05-728f-464d-81a7-5da7559e1345","keywords":null,"link":"/cegauto/20200906_Megujult_logot_kap_a_Peugeot_is","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:21","title":"Megújult logót kap a Peugeot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2b4e1b-f49f-4bda-8f3b-93a648b15c1b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egymilliárd felett már nem is korrupció, mi úgysem tudnánk ennyi pénzt elkölteni – jött rá a Duma Aktuál. A stand-uposok rámutatnak, hogy a lottómilliárdosok sem tudnak mit kezdeni a nagy nyereménnyel, nem úgy, mint Mészáros Lőrinc, aki viszont \"virágoztatja fölfele\" az országot.","shortLead":"Egymilliárd felett már nem is korrupció, mi úgysem tudnánk ennyi pénzt elkölteni – jött rá a Duma Aktuál...","id":"20200907_Duma_Aktual_Mikor_maganugy_a_korrupcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb2b4e1b-f49f-4bda-8f3b-93a648b15c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7dc6e2-3a11-421b-8691-9d7fbbc9147f","keywords":null,"link":"/360/20200907_Duma_Aktual_Mikor_maganugy_a_korrupcio","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:00","title":"Duma Aktuál: Mikor magánügy a korrupció? Itt van néhány alibi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007ffd7b-bc20-4c59-b6be-97eb6ecf3124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ne telepedjen rá még a mainál is jobban a politika a magyarországi református egyházra” – ezt szeretnék azok a „lázadók”, akik nem támogatják a volt emberminiszter, Balog Zoltán püspökké választását.\r

","shortLead":"„Ne telepedjen rá még a mainál is jobban a politika a magyarországi református egyházra” – ezt szeretnék azok...","id":"20200907_Ellenjeloltet_kaphat_a_puspoknek_keszulo_Balog_Zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=007ffd7b-bc20-4c59-b6be-97eb6ecf3124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bacd1f-9825-481d-8b46-6074719f0c3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Ellenjeloltet_kaphat_a_puspoknek_keszulo_Balog_Zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:28","title":"Ellenjelöltet kaphat a püspöknek készülő Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38be151-5658-4852-bb13-386c44cae5ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szeptember közepéig lépnének életbe az uniós szankciók a fehérorosz tisztviselőkkel szemben, amelyek az ország belügyminiszterét is érintenék. Moszkva eközben azt jelentette be, hogy Aljakszandr Lukasenka elnököt az orosz fővárosba várják a napokban.","shortLead":"Szeptember közepéig lépnének életbe az uniós szankciók a fehérorosz tisztviselőkkel szemben, amelyek az ország...","id":"20200907_eu_szankciok_feheroroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d38be151-5658-4852-bb13-386c44cae5ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6a6ee6-9947-4bdf-9db9-187e1c961377","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_eu_szankciok_feheroroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:15","title":"31 fehérorosz tisztviselő ellen hozna szankciókat az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1807cf6e-ac46-45a6-bb8e-56621dc72019","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy romlanak a járványmutatók, előbb beutazási korlátozásokat léptetett életbe a kormány, majd lazított, miközben az iskolaév elindult; részletesen is megtudhattuk, miért zuhant akkorát a gazdaság a második negyedévben; a túlélésért küzd a turizmus. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Ahogy romlanak a járványmutatók, előbb beutazási korlátozásokat léptetett életbe a kormány, majd lazított, miközben...","id":"20200906_Es_akkor_jarvany_hatarzar_turizmus_recesszio_busz_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1807cf6e-ac46-45a6-bb8e-56621dc72019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664a122d-a36c-4906-87cb-472d0409f24a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200906_Es_akkor_jarvany_hatarzar_turizmus_recesszio_busz_usa","timestamp":"2020. szeptember. 06. 07:00","title":"És akkor Orbán senkit nem enged be az országba, csak ha szépen megkérik rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Biztonságban vannak az élesztő-, liszt- és vécépapírkészletek.","shortLead":"Biztonságban vannak az élesztő-, liszt- és vécépapírkészletek.","id":"20200906_felvasarlasi_laz_boltok_kereskedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac36e93-f7f2-49e1-8efc-28c7fc711286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200906_felvasarlasi_laz_boltok_kereskedelem","timestamp":"2020. szeptember. 06. 14:44","title":"Még nincs felvásárlási láz a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3452e82b-e35c-4271-96d6-7889337eef78","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még mindig túl korai lenne génszerkesztett babákat világra hozni, mivel a tudomány nem elég fejlett a csecsemők biztonságának garantálásához – állapította meg egy nemzetközi szakértőkből álló testület.","shortLead":"Még mindig túl korai lenne génszerkesztett babákat világra hozni, mivel a tudomány nem elég fejlett a csecsemők...","id":"20200907_genszerkesztett_babak_tanulmany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3452e82b-e35c-4271-96d6-7889337eef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68763b32-5c2d-4863-a094-e9b9e198457c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_genszerkesztett_babak_tanulmany","timestamp":"2020. szeptember. 07. 06:33","title":"Még nem tartunk ott, hogy biztonsággal belenyúljunk az emberi embriókba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs újabb koronavírustól elhunyt a kormányzati közlés szerint, a gyógyultak száma hattal nőtt.\r

\r

","shortLead":"Nincs újabb koronavírustól elhunyt a kormányzati közlés szerint, a gyógyultak száma hattal nőtt.\r

\r

","id":"20200906_495_uj_koronavirusfertozottet_talaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adafe0ec-2ed6-4f26-a7ec-d00158b4f76d","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_495_uj_koronavirusfertozottet_talaltak","timestamp":"2020. szeptember. 06. 09:37","title":"495 új koronavírus-fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]