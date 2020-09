Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22b25901-91b5-46b1-807a-1980edfd5eff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A programozóként dolgozó Neal Agarwal bedobta a 100 milliárd dolláros kérdést: ki tudja Bill Gates teljes vagyonát egy összegben elkölteni úgy, hogy csak meghatározott dolgokat vásárolhat?","shortLead":"A programozóként dolgozó Neal Agarwal bedobta a 100 milliárd dolláros kérdést: ki tudja Bill Gates teljes vagyonát...","id":"20200907_bill_gates_vagyona_neal_agarwal_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22b25901-91b5-46b1-807a-1980edfd5eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f980ff6-0a5c-4eee-aa90-e5f16d10070a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_bill_gates_vagyona_neal_agarwal_jatek","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:03","title":"El tudná költeni Bill Gates összes pénzét? Most kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5aed50-8a51-4a4e-8a47-2c47d1c8c4e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"O. Attila ügyét a külügyminisztérium is szemmel követi.","shortLead":"O. Attila ügyét a külügyminisztérium is szemmel követi.","id":"20200907_kisfilm_allatok_thaifold_buvaroktato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe5aed50-8a51-4a4e-8a47-2c47d1c8c4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8685e19-d5ff-446c-a9d3-eb2355de92a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_kisfilm_allatok_thaifold_buvaroktato","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:31","title":"Letartóztattak egy magyar búvároktatót Thaiföldön, mert ott járt, ahol nem lett volna szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A házhoz szállított sajttortától és fagyasztott csirkétől elkezdve az Antarktiszt átrepülő légi turizmusig: a legkülönfélébb ötletekkel próbálnak talpon maradni a légitársaságok.","shortLead":"A házhoz szállított sajttortától és fagyasztott csirkétől elkezdve az Antarktiszt átrepülő légi turizmusig...","id":"20200907_Mindent_bevetnek_a_tulelesert_kuzdo_legitarsasagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac919a40-3c50-4788-aea5-29269e79fa42","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_Mindent_bevetnek_a_tulelesert_kuzdo_legitarsasagok","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:56","title":"A legőrültebb ötleteket is bevetik a túlélésért küzdő légitársaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54a0d55-357b-4bdc-a668-35de1fcdc2f4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évezredek óta a legalacsonyabb volt a Bering-tenger felszínén lebegő jégmező kiterjedése a 2018-as és a 2019-es teleken – derült ki egy új tanulmányból.","shortLead":"Évezredek óta a legalacsonyabb volt a Bering-tenger felszínén lebegő jégmező kiterjedése a 2018-as és a 2019-es teleken...","id":"20200907_bering_tengeri_jeg_kiterjedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f54a0d55-357b-4bdc-a668-35de1fcdc2f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a466d7-4960-4d60-8d7d-11dd5b7c19c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_bering_tengeri_jeg_kiterjedese","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:03","title":"5500 éve nem volt ilyen kevés jég a Bering-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Berliner Ensemble pénteken közölte, nem lépnek fel a MITEM fesztiválon az SZFE-n történtek miatt.","shortLead":"A Berliner Ensemble pénteken közölte, nem lépnek fel a MITEM fesztiválon az SZFE-n történtek miatt.","id":"20200907_vdnyanszky_szfe_berliner_ensemble","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3244b248-8136-455a-9df4-511d11f1190c","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_vdnyanszky_szfe_berliner_ensemble","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:24","title":"Vidnyánszky a toleranciát emlegetve válaszolt a rendezvényét bojkottáló német színháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf85a8b-7621-4b56-82cd-5bad55ed4aa0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Várhidi Péter legutóbb Ózdon kapott kispadot, most Kaposvárra megy.","shortLead":"Várhidi Péter legutóbb Ózdon kapott kispadot, most Kaposvárra megy.","id":"20200907_Az_NB_IIben_folytatja_az_edzoskodest_a_korabbi_szovetsegi_kapitany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bf85a8b-7621-4b56-82cd-5bad55ed4aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ad8fba-fe61-44e6-ac9f-807db727106a","keywords":null,"link":"/sport/20200907_Az_NB_IIben_folytatja_az_edzoskodest_a_korabbi_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:58","title":"Az NB II-ben folytatja az edzősködést a korábbi szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f8cc5a-4148-450b-b980-d596d3e4ec6f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Linas Linkevicius szerint a fehérorosz válság kezelése az EU külpolitikájának hitelességét is aláássa.","shortLead":"Linas Linkevicius szerint a fehérorosz válság kezelése az EU külpolitikájának hitelességét is aláássa.","id":"20200906_A_litvan_kulugyminiszter_tetlenseggel_vadolta_az_Europai_Uniot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1f8cc5a-4148-450b-b980-d596d3e4ec6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528ab576-9063-4449-b874-c4b02847f659","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_A_litvan_kulugyminiszter_tetlenseggel_vadolta_az_Europai_Uniot","timestamp":"2020. szeptember. 06. 13:15","title":"A litván külügyminiszter tétlenséggel vádolja az Európai Uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány miatt az ügyintézés jelentős része átterelődött az elektronikus csatornákra és telefonra.","shortLead":"A járvány miatt az ügyintézés jelentős része átterelődött az elektronikus csatornákra és telefonra.","id":"20200908_700_ezer_magyar_tunt_el_a_NAV_ablakaitol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bde3309-6860-4f92-9af4-73dda2f547ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_700_ezer_magyar_tunt_el_a_NAV_ablakaitol","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:35","title":"700 ezer magyar tűnt el a NAV ablakaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]