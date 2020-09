Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4b56cc5-48a0-4bc1-8f0d-4168a747204d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem mindenkinek való, de sokan bolondulnak érte: virágzanak az amúgy sem suttogásukról híres motorbiciklikre szándékosan üvöltő, high-tech kipufogót fejlesztő vállalkozások.","shortLead":"Nem mindenkinek való, de sokan bolondulnak érte: virágzanak az amúgy sem suttogásukról híres motorbiciklikre...","id":"20200908_Hangot_adnak_vagyaiknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4b56cc5-48a0-4bc1-8f0d-4168a747204d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e680294-8561-48b1-bb90-ff2e58d3f43a","keywords":null,"link":"/360/20200908_Hangot_adnak_vagyaiknak","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:00","title":"Lehet-e piaca egy olyan terméknek, amely még a használó életét is pokollá teszi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656b3457-5ac9-4773-81fe-9d178ed6d80e","c_author":"Zsámboki János","category":"360","description":"Biológus szerzőnk a genetikailag módosított szúnyogok bevetésének történetét a csavarlegyek kiirtásának históriájával kezdi. Utóbbi a korai „terméketlen rovar”-technológia első nagy sikere, ugyanennek korszerűsített változata célzottan vethető be egyes szúnyogfajok ellen, de tömeges elterjedését sok minden akadályozza. ","shortLead":"Biológus szerzőnk a genetikailag módosított szúnyogok bevetésének történetét a csavarlegyek kiirtásának históriájával...","id":"20200908_szunyogirtas_gmo_oxitec_biologiai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=656b3457-5ac9-4773-81fe-9d178ed6d80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e7f6074-0e5c-4768-9257-74e33bf38e44","keywords":null,"link":"/360/20200908_szunyogirtas_gmo_oxitec_biologiai","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:00","title":"Zsámboki János: Félnek tőle, de a génmódosított szúnyog a legjobb szúnyogirtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c21f559-3451-4e76-aa09-a63d1116fa4a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új utazási korlátozások miatt a következő időszakban legfeljebb napi 3000 utast várnak Ferihegyre – az ilyenkor szokásos 45-50 ezer helyett.","shortLead":"Az új utazási korlátozások miatt a következő időszakban legfeljebb napi 3000 utast várnak Ferihegyre – az ilyenkor...","id":"20200908_ferihegyi_repuloter_utasforgalom_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c21f559-3451-4e76-aa09-a63d1116fa4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30561a7-702d-4e87-b044-1d1b7b087809","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200908_ferihegyi_repuloter_utasforgalom_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 08. 19:17","title":"A zuhanó utasforgalom miatt lezárják a ferihegyi 2-es terminál egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f79e447-9fe7-4d1d-9a3b-061281d46ddd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Márciustól augusztusig csaknem 60 százalékkal maradt el a bevétel az ágazatban.","shortLead":"Márciustól augusztusig csaknem 60 százalékkal maradt el a bevétel az ágazatban.","id":"20200908_Csodhullamtol_tartanak_a_nemet_idegenforgalomban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f79e447-9fe7-4d1d-9a3b-061281d46ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3c520a-b098-455a-a5aa-91a7161acbc6","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_Csodhullamtol_tartanak_a_nemet_idegenforgalomban","timestamp":"2020. szeptember. 08. 21:54","title":"Csődhullámtól tartanak a német idegenforgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280961a9-60e7-4325-93e9-7cd3b21a6a2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 20 ezer diák használja az Egyesült Államokban az Edgenuity nevű rendszert, ami az online oktatást és számonkérést segíti. Kiderült, a tesztjein nagyon könnyű csalni.","shortLead":"Több mint 20 ezer diák használja az Egyesült Államokban az Edgenuity nevű rendszert, ami az online oktatást és...","id":"20200908_csalas_vizsga_teszt_edgenuity_mesterseges_intelligencia_kulcsszavak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=280961a9-60e7-4325-93e9-7cd3b21a6a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96e08b1-1c6f-4d47-9c13-8399c15909de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_csalas_vizsga_teszt_edgenuity_mesterseges_intelligencia_kulcsszavak","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:03","title":"Rájöttek, hogy tanár helyett gép javít – máris 100 százalékos lett a gyerek dolgozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b64f1c-46a5-45f1-af5b-f90de361ca8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész kiállt az egyetem autonómiájának megcsorbítása ellen tiltakozó diákok molinója elé.\r

","shortLead":"A színész kiállt az egyetem autonómiájának megcsorbítása ellen tiltakozó diákok molinója elé.\r

","id":"20200909_stohl_andras_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_tiltakozas_egyetemi_autonomia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60b64f1c-46a5-45f1-af5b-f90de361ca8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7904708f-94fd-48ce-bf10-ad6a56b2a380","keywords":null,"link":"/kultura/20200909_stohl_andras_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_tiltakozas_egyetemi_autonomia","timestamp":"2020. szeptember. 09. 12:12","title":"Stohl András is őrt állt a Színművészetinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4833ed0d-441a-4559-b8bb-6704922e3fff","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vásárlók 19 százaléka már ugyanannyit költ online, mint offline.","shortLead":"A vásárlók 19 százaléka már ugyanannyit költ online, mint offline.","id":"20200908_online_vasarlas_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4833ed0d-441a-4559-b8bb-6704922e3fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d298ce8f-0e04-4b75-835b-2f1ad6b0aaa3","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_online_vasarlas_kutatas","timestamp":"2020. szeptember. 08. 21:21","title":"Magyarországon 14 százalékkal nőhet idén az online üzletek forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lépésre biztonsági megfontolások miatt volt szükség, mert egy tesztalanynál súlyos egészégügyi probléma lépett fel. A fejlesztő AstraZeneca szerint egyedi esetről van szó, amint tudják folytatják a kipróbálást, az érintett ember pedig fel fog gyógyulni. Ebből a vakcinából szerződött le ötmillió adagra a magyar kormány.","shortLead":"A lépésre biztonsági megfontolások miatt volt szükség, mert egy tesztalanynál súlyos egészégügyi probléma lépett fel...","id":"20200909_koronavirus_oltoanyag_felfuggesztik_a_tesztelest_beteg_lett_egy_tesztalany_oxford_astrazeneca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfbd281-95a5-4526-bb98-b9453e232076","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_koronavirus_oltoanyag_felfuggesztik_a_tesztelest_beteg_lett_egy_tesztalany_oxford_astrazeneca","timestamp":"2020. szeptember. 09. 06:52","title":"Felfüggesztették az Oxfordban fejlesztett koronavírus-vakcina tesztelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]