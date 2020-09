Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"492079b6-8197-4085-b57f-0b5bd59411d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha marad a teljesítményalapú finanszírozás, de egyre kevesebben akarnak a járványhelyzet miatt fogorvoshoz menni, komoly pénzügyi bajok lehetnek az alapellátásban.","shortLead":"Ha marad a teljesítményalapú finanszírozás, de egyre kevesebben akarnak a járványhelyzet miatt fogorvoshoz menni...","id":"20200909_fogorvos_jarvany_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=492079b6-8197-4085-b57f-0b5bd59411d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d86892-093e-4a9d-8f98-9da3931109ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200909_fogorvos_jarvany_egeszsegugy","timestamp":"2020. szeptember. 09. 10:11","title":"Nagy bajba kerülhetnek a fogorvosok a járvány második hulláma alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lépésre biztonsági megfontolások miatt volt szükség, mert egy tesztalanynál súlyos egészégügyi probléma lépett fel. A fejlesztő AstraZeneca szerint egyedi esetről van szó, amint tudják folytatják a kipróbálást, az érintett ember pedig fel fog gyógyulni. Ebből a vakcinából szerződött le ötmillió adagra a magyar kormány.","shortLead":"A lépésre biztonsági megfontolások miatt volt szükség, mert egy tesztalanynál súlyos egészégügyi probléma lépett fel...","id":"20200909_koronavirus_oltoanyag_felfuggesztik_a_tesztelest_beteg_lett_egy_tesztalany_oxford_astrazeneca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfbd281-95a5-4526-bb98-b9453e232076","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_koronavirus_oltoanyag_felfuggesztik_a_tesztelest_beteg_lett_egy_tesztalany_oxford_astrazeneca","timestamp":"2020. szeptember. 09. 06:52","title":"Felfüggesztették az Oxfordban fejlesztett koronavírus-vakcina tesztelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3aa195-e6da-4656-b5e2-6e9f36f902f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ankara a halálbüntetést 2004-ben az európai uniós csatlakozás reményével törölte az alkotmányból, ehelyett lépett életbe a sokszoros életfogytiglan.","shortLead":"Ankara a halálbüntetést 2004-ben az európai uniós csatlakozás reményével törölte az alkotmányból, ehelyett lépett...","id":"20200907_1368_ev_bortont_kapott_az_isztambuli_merenylet_elkovetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a3aa195-e6da-4656-b5e2-6e9f36f902f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"902ee33c-2469-4b8c-af2a-b02887eb55ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_1368_ev_bortont_kapott_az_isztambuli_merenylet_elkovetoje","timestamp":"2020. szeptember. 07. 21:18","title":"1368 év börtönt kapott az isztambuli merénylet elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ff893b-a351-45d3-96fb-57910d30b5a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sokan fordítják otthoni wellnessre a járványhelyzet miatt elmaradó a hajóutakra és álomszigeti nyaralásokra szánt pénzt.","shortLead":"Sokan fordítják otthoni wellnessre a járványhelyzet miatt elmaradó a hajóutakra és álomszigeti nyaralásokra szánt pénzt.","id":"20200908_koronavirus_lakberendezesi_piac_hajout_helyett_jakuzzi_otthoni_wellness","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13ff893b-a351-45d3-96fb-57910d30b5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc9e24d-7199-4629-bae6-14fb7149d9ba","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200908_koronavirus_lakberendezesi_piac_hajout_helyett_jakuzzi_otthoni_wellness","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:29","title":"Jakuzzira költöttek a luxusút helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eredeti éves hiánycél 616 százalékát értük el augusztus végéig.","shortLead":"Az eredeti éves hiánycél 616 százalékát értük el augusztus végéig.","id":"20200909_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6640064a-1ba3-4f1e-a0df-cda87db7bf47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200909_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:55","title":"2261 milliárd forintnál jár az államháztartás idei hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15820601-dfbd-4156-bc89-288796aa5a43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Golf kombi változatával együtt bemutatkozott a népszerű típus szabadidő-autó kivitele is. ","shortLead":"A Golf kombi változatával együtt bemutatkozott a népszerű típus szabadidő-autó kivitele is. ","id":"20200909_itt_uj_vw_golf_alltrack_eros_dizelmotor_es_osszkerekhajtas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15820601-dfbd-4156-bc89-288796aa5a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704be05f-45d4-45ac-96e1-3974d6641e99","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_itt_uj_vw_golf_alltrack_eros_dizelmotor_es_osszkerekhajtas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:21","title":"Itt az új VW Golf Alltrack: erős dízelmotor és összkerékhajtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e64910-9d5c-4729-880f-53bdfc003e77","c_author":"Baumit","category":"brandcontent","description":"Az egészség a legfontosabb érték az ember számára. A személyes egészség nem csak attól függ, hogy mit eszünk, vagy hogy eleget mozgunk-e. Az egészség attól is függ, hogy egészséges-e az a környezet, amelyben az ember napja legnagyobb részét tölti – házának vagy lakásának belső terében. Ez pedig szoros kapcsolatban áll azokkal a terekkel, ahol élünk, és ez az a tényező, amit megfelelő építésmódokkal és építőanyagok használatával optimálissá lehet tenni. ","shortLead":"Az egészség a legfontosabb érték az ember számára. A személyes egészség nem csak attól függ, hogy mit eszünk, vagy...","id":"20200811_Tudjuk_hogy_otthon_jo_de_hogyan_lehetne_meg_jobb_baumit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91e64910-9d5c-4729-880f-53bdfc003e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a9d546-fade-44c9-b4e6-82e0f197c85e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200811_Tudjuk_hogy_otthon_jo_de_hogyan_lehetne_meg_jobb_baumit","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:30","title":"Az egészséges otthon aranyszabályai: ezekre figyeljen Ön is!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7844fdf5-2159-4061-894d-9c07223da8c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő szerint a régi Vidnyánszky Attila most ott tüntetne a fiatalok között.","shortLead":"A színésznő szerint a régi Vidnyánszky Attila most ott tüntetne a fiatalok között.","id":"20200907_Kovacs_Patricia_rafert_az_SZFEre_a_reform_de_az_eljaras_minosithetetlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7844fdf5-2159-4061-894d-9c07223da8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d989b9ca-e4bd-4dd3-a52f-e7daf1010f80","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_Kovacs_Patricia_rafert_az_SZFEre_a_reform_de_az_eljaras_minosithetetlen","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:02","title":"Kovács Patrícia: ráfért az SZFE-re a reform, de az eljárás minősíthetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]