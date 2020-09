Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f326c593-0940-421d-bb97-57300e9c865d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedd délután kiküldte szokásos őszi sajtóeseményére szóló meghívóit az Apple.","shortLead":"Kedd délután kiküldte szokásos őszi sajtóeseményére szóló meghívóit az Apple.","id":"20200908_apple_meghivo_iphone_12_bemutato_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f326c593-0940-421d-bb97-57300e9c865d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd58413-ad68-4690-a1a7-2c867436b3ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_apple_meghivo_iphone_12_bemutato_2020","timestamp":"2020. szeptember. 08. 17:32","title":"Hivatalos: az Apple szeptember 15-én bejelent valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány eset alapján nem zárható ki teljesen, hogy valaki kétszer is átessen a koronavírus-fertőzésen. A jelenség ugyanakkor továbbra sem nevezhető gyakorinak.","shortLead":"Néhány eset alapján nem zárható ki teljesen, hogy valaki kétszer is átessen a koronavírus-fertőzésen. A jelenség...","id":"20200908_koronavirus_jarvany_covid_19_ujrafertozodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbe81ab-9070-427a-9c73-a8f2f6db93f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_koronavirus_jarvany_covid_19_ujrafertozodes","timestamp":"2020. szeptember. 08. 08:03","title":"Megfertőzhet kétszer a koronavírus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat megyére adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Hat megyére adtak ki figyelmeztetést.","id":"20200906_vihar_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2142b2d3-026b-4a6b-9a18-dd079381b0b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_vihar_idojaras_omsz","timestamp":"2020. szeptember. 06. 20:08","title":"Érkezik a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53c75a5-c97a-4200-9590-a119c7e8cc49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportkocsi új tuningváltozatának nyomatéka jelentősen meghaladja az 1000 Nm-t. ","shortLead":"A sportkocsi új tuningváltozatának nyomatéka jelentősen meghaladja az 1000 Nm-t. ","id":"20200908_850_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_porsche_911_turbo_sben_manhart_tr_850","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a53c75a5-c97a-4200-9590-a119c7e8cc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aedfc04-4f60-4d7a-99e1-d4f22003ea48","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_850_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_porsche_911_turbo_sben_manhart_tr_850","timestamp":"2020. szeptember. 08. 06:41","title":"850 lóerő talán már elég lesz a Porsche 911 Turbo S-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beed40c4-4f22-4e42-a7d1-074ea00ce1c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmrendező a cseh újhullám egyik legismertebb alakja volt.","shortLead":"A filmrendező a cseh újhullám egyik legismertebb alakja volt.","id":"20200906_Elhunyt_Jiri_Menzel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beed40c4-4f22-4e42-a7d1-074ea00ce1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ae4cb4-e6ad-4f42-85c8-6361b1de457b","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_Elhunyt_Jiri_Menzel","timestamp":"2020. szeptember. 06. 23:35","title":"Elhunyt Jirí Menzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Spoiler: mindhárman közölték, hogy nem tárgyaltak. ","shortLead":"Spoiler: mindhárman közölték, hogy nem tárgyaltak. ","id":"20200908_Gyurcsany_Alfoldi_es_Karacsony_titkos_targyalasa_utan_nyomoz_a_kormanysajto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8ec36d-4d41-4054-9d6d-de1268d3febd","keywords":null,"link":"/elet/20200908_Gyurcsany_Alfoldi_es_Karacsony_titkos_targyalasa_utan_nyomoz_a_kormanysajto","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:45","title":"Gyurcsány, Alföldi és Karácsony „titkos tárgyalása” után nyomoz a kormánysajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6553ea5-1609-4939-84d5-7667207416c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár már messze nem olyan népszerűek az akciókamerák, mint pár évvel ezelőtt, azért még mindig vannak szegmensek, ahol szívesen használják ezeket az eszközöket. Számukra lehet jó hír egy újabb GoPro modell érkezése.","shortLead":"Bár már messze nem olyan népszerűek az akciókamerák, mint pár évvel ezelőtt, azért még mindig vannak szegmensek, ahol...","id":"20200908_gopro_hero9_black_ket_szines_kijelzovel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6553ea5-1609-4939-84d5-7667207416c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4694d7-7e05-4e12-8597-32a61fc32871","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_gopro_hero9_black_ket_szines_kijelzovel","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:03","title":"Kis meglepetéssel érkezhet az egyik megfizethető GoPro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007ffd7b-bc20-4c59-b6be-97eb6ecf3124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ne telepedjen rá még a mainál is jobban a politika a magyarországi református egyházra” – ezt szeretnék azok a „lázadók”, akik nem támogatják a volt emberminiszter, Balog Zoltán püspökké választását.\r

","shortLead":"„Ne telepedjen rá még a mainál is jobban a politika a magyarországi református egyházra” – ezt szeretnék azok...","id":"20200907_Ellenjeloltet_kaphat_a_puspoknek_keszulo_Balog_Zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=007ffd7b-bc20-4c59-b6be-97eb6ecf3124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bacd1f-9825-481d-8b46-6074719f0c3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Ellenjeloltet_kaphat_a_puspoknek_keszulo_Balog_Zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:28","title":"Ellenjelöltet kaphat a püspöknek készülő Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]