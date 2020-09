Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d10fd0dc-b224-4fd2-b24c-52f70024bdff","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Mégsem közelíti meg Magyarország gazdasági fejlettsége és életszínvonala 2030-ra Ausztriáét – vett vissza korábbi vágyaiból a jegybank elnöke, aki még a minap is abban reménykedett, hogy a járványt visszaesés nélkül át lehet vészelni. ","shortLead":"Mégsem közelíti meg Magyarország gazdasági fejlettsége és életszínvonala 2030-ra Ausztriáét – vett vissza korábbi...","id":"202036__melypont__elszallo_koltsegvetes__pango_beruhazasok__csapasok_es_csapkodasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d10fd0dc-b224-4fd2-b24c-52f70024bdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c288cec0-8108-4767-8118-1761ddef8ea2","keywords":null,"link":"/360/202036__melypont__elszallo_koltsegvetes__pango_beruhazasok__csapasok_es_csapkodasok","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:00","title":"Elszálló költségvetés, pangó beruházások: mélyponton a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több furcsaság is szerepel abban a tanulmányban, amely a kedden forgalomba került orosz koronavírus-vakcina hatásosságát taglalja – állítják a dokumentumot ellenőrző nemzetközi kutatók. A bírálók egy érzékletes hasonlata szerint a benne szereplő adatok nagyjából azt a képet mutatják, mint ha valaki egy dobókockával többször is pontosan ugyanazt a számsort dobná ki.","shortLead":"Több furcsaság is szerepel abban a tanulmányban, amely a kedden forgalomba került orosz koronavírus-vakcina...","id":"20200908_orosz_vakcina_hatasvizsgalat_tanulmany_lancet_koronavirus_oltoanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab31df81-c471-48f3-856c-82e490490de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_orosz_vakcina_hatasvizsgalat_tanulmany_lancet_koronavirus_oltoanyag","timestamp":"2020. szeptember. 08. 18:03","title":"Több szakértő szerint meghamisíthatták az orosz koronavírusvakcina-kísérletek eredményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9828259-412c-4406-89a4-0d6e45fb16ab","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A világhírű zeneszerző és színházi impresszárió arról számolt be a brit parlamenti képviselőknek, hogy a távolságtartás szabályai mellett nem lehet üzemeltetni a színházakat.



","shortLead":"A világhírű zeneszerző és színházi impresszárió arról számolt be a brit parlamenti képviselőknek, hogy a távolságtartás...","id":"20200909_Lloyd_Webber_A_szinhazak_eljutottak_addig_a_pontig_ahonnan_mar_nem_lehet_helyrehozni_a_karokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9828259-412c-4406-89a4-0d6e45fb16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69aa488c-39a2-4e9f-9990-f38b94c4e4e0","keywords":null,"link":"/elet/20200909_Lloyd_Webber_A_szinhazak_eljutottak_addig_a_pontig_ahonnan_mar_nem_lehet_helyrehozni_a_karokat","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:44","title":"Lloyd Webber: A színházak eljutottak addig a pontig, ahonnan már nem lehet helyrehozni a károkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"14 érdeklődő közül négy adott be jelentkezést, a BKK közülük választja ki, kiktől kér ajánlatot.","shortLead":"14 érdeklődő közül négy adott be jelentkezést, a BKK közülük választja ki, kiktől kér ajánlatot.","id":"20200908_Majdnem_annyian_jelentkeztek_a_Lanchid_felujitasara_mint_ahany_milliardot_a_kormany_ad_ra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d26f343-43d0-44a2-bb68-81c381ce4d71","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200908_Majdnem_annyian_jelentkeztek_a_Lanchid_felujitasara_mint_ahany_milliardot_a_kormany_ad_ra","timestamp":"2020. szeptember. 08. 17:42","title":"Majdnem annyian jelentkeztek a Lánchíd felújítására, mint ahány milliárdot a kormány ad rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy garázdaság miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt biztonsági őr vert meg egy vendéget Siófokon.","shortLead":"Egy garázdaság miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt biztonsági őr vert meg egy vendéget Siófokon.","id":"20200909_biztonsagi_or_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea824b2c-bdc2-4d49-9b86-9e806325a760","keywords":null,"link":"/elet/20200909_biztonsagi_or_birosag","timestamp":"2020. szeptember. 09. 10:41","title":"Bíróság elé állt a vendéget leütő biztonsági őr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64d2740-4909-497b-bd3a-13969a9af36f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Le Monde-ban és a Süddeutsche Zeitungban is kiemelt téma az autonóm SZFE-ért vívott küzdelem.","shortLead":"A Le Monde-ban és a Süddeutsche Zeitungban is kiemelt téma az autonóm SZFE-ért vívott küzdelem.","id":"20200908_le_monde_Suddeutsche_Zeitung_szemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d64d2740-4909-497b-bd3a-13969a9af36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e83b013-7072-422a-a329-fb70448a66c8","keywords":null,"link":"/360/20200908_le_monde_Suddeutsche_Zeitung_szemle","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:30","title":"A Színművészetin a világ szeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f32237a-505a-4473-907a-6badf7697916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség büntetőeljárást indított, gyanúsított még nincs az ügyben.","shortLead":"A rendőrség büntetőeljárást indított, gyanúsított még nincs az ügyben.","id":"20200907_kigyulladt_holegballon_muszaki_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f32237a-505a-4473-907a-6badf7697916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcdcfd4-7e23-4a52-9efd-131f90d1c842","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_kigyulladt_holegballon_muszaki_vizsgalat","timestamp":"2020. szeptember. 07. 22:28","title":"Néhány hónapja vizsgálták át a hétvégén kigyulladt hőlégballont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár már megtehetné, egyelőre nem hagyja el az otthonát.","shortLead":"Bár már megtehetné, egyelőre nem hagyja el az otthonát.","id":"20200908_vajna_timea_koronavirus_kulfold_parti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b53358-7963-44a8-9528-5139c8a217b3","keywords":null,"link":"/elet/20200908_vajna_timea_koronavirus_kulfold_parti","timestamp":"2020. szeptember. 08. 05:34","title":"Vajna Tímea külföldi partin kapta el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]