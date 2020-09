Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbb54c2a-c0c5-4c98-b37f-df08895c9652","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Egy bírósági döntés nem a társadalmi elvárások, hanem a bizonyítékok mentén \"szerveződik\", viszont vérig sértheti a társadalom igazságérzetét. Ez a helyzet a napokban a Kuciak-gyilkosság feltételezett megrendelőinek ügyében hozott ítélettel is. ","shortLead":"Egy bírósági döntés nem a társadalmi elvárások, hanem a bizonyítékok mentén \"szerveződik\", viszont vérig sértheti...","id":"20200908_Szeretettel_Pozsonybol_Kuciak_gyilkossag_felmento_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbb54c2a-c0c5-4c98-b37f-df08895c9652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d929d2b-052d-4218-86be-6108e9487760","keywords":null,"link":"/360/20200908_Szeretettel_Pozsonybol_Kuciak_gyilkossag_felmento_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 08. 19:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Kiverte a biztosítékot a Kuciak-gyilkosság ügyében hozott felmentő ítélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c2fb76-e10a-42e0-961d-bdbecac49867","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tiszteli és csodálja a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak a bátorságát. ","shortLead":"Tiszteli és csodálja a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak a bátorságát. ","id":"20200908_John_Lithgow_tenyeren_is_ott_van_az_SZFE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7c2fb76-e10a-42e0-961d-bdbecac49867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7547720c-34eb-4733-bfbc-4d8ea7b6aa86","keywords":null,"link":"/kultura/20200908_John_Lithgow_tenyeren_is_ott_van_az_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:37","title":"John Lithgow tenyerén is ott van az SZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a878a6cb-bf15-4293-a611-e2e999c1ff6c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár az agrártermelők a többi ágazathoz képest jóval kisebb károkat szenvedtek el a koronavírus-járvány miatt, a határok lezárása és a kereskedelmi útvonalak megváltozása a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozásokat is arra kényszeríti, hogy fejlesztésekkel és beruházásokkal meneküljenek a válság elől.","shortLead":"Bár az agrártermelők a többi ágazathoz képest jóval kisebb károkat szenvedtek el a koronavírus-járvány miatt, a határok...","id":"202036__valsagallo_eleskamra__harom_virus__hatarsatu__csur_es_csavar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a878a6cb-bf15-4293-a611-e2e999c1ff6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd535ddf-b306-461c-8548-be67cde217b2","keywords":null,"link":"/360/202036__valsagallo_eleskamra__harom_virus__hatarsatu__csur_es_csavar","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:00","title":"A járvány a hazai élelmiszeripart is rékényszeríti a robotizációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ff893b-a351-45d3-96fb-57910d30b5a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sokan fordítják otthoni wellnessre a járványhelyzet miatt elmaradó a hajóutakra és álomszigeti nyaralásokra szánt pénzt.","shortLead":"Sokan fordítják otthoni wellnessre a járványhelyzet miatt elmaradó a hajóutakra és álomszigeti nyaralásokra szánt pénzt.","id":"20200908_koronavirus_lakberendezesi_piac_hajout_helyett_jakuzzi_otthoni_wellness","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13ff893b-a351-45d3-96fb-57910d30b5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc9e24d-7199-4629-bae6-14fb7149d9ba","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200908_koronavirus_lakberendezesi_piac_hajout_helyett_jakuzzi_otthoni_wellness","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:29","title":"Jakuzzira költöttek a luxusút helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07248ede-0322-4bef-a170-b9da34636289","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt nem tudták megtartani a kitűzött tárgyalásokat, így a bizonyítási eljárás csak most kezdődhetett meg.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt nem tudták megtartani a kitűzött tárgyalásokat, így a bizonyítási eljárás csak most...","id":"20200908_hableany_setahajo_baleset_bizonyitasi_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07248ede-0322-4bef-a170-b9da34636289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4aee461-9e70-413c-a513-ea7af8b5f2a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_hableany_setahajo_baleset_bizonyitasi_eljaras","timestamp":"2020. szeptember. 08. 13:59","title":"Hableány-baleset: megkezdődött a bizonyítási eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a72cd5e-3c4f-4c77-b403-849a4dacabf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A típusnak már az extrák nélküli hazai alapára is bőven meghaladja az 55 millió forintot.","shortLead":"A típusnak már az extrák nélküli hazai alapára is bőven meghaladja az 55 millió forintot.","id":"20200909_nincs_feljebb_magyarorszagon_a_mercedesmaybach_gls_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a72cd5e-3c4f-4c77-b403-849a4dacabf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfb3cd0-ef72-4ab3-bf1f-6e60f3ab49eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_nincs_feljebb_magyarorszagon_a_mercedesmaybach_gls_divatterepjaro","timestamp":"2020. szeptember. 09. 06:41","title":"Nincs feljebb: Magyarországon a Mercedes-Maybach GLS divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20f9b37-f65a-411b-a2fc-967749dcacb1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tizenkét évvel ezelőtti autóipari recessziót három év alatt ledolgozta az ágazat, de a Moody's hitelminősítő szerint a mostani válság előtti számok eléréséhez több idő kell majd.","shortLead":"A tizenkét évvel ezelőtti autóipari recessziót három év alatt ledolgozta az ágazat, de a Moody's hitelminősítő szerint...","id":"20200909_A_Moodys_szerint_tul_van_a_sokkon_az_autoipar_de_hosszu_lesz_a_felepules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b20f9b37-f65a-411b-a2fc-967749dcacb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10dccc1-f137-4fa7-a62e-c1c3ca0eb17d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_A_Moodys_szerint_tul_van_a_sokkon_az_autoipar_de_hosszu_lesz_a_felepules","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:58","title":"Túl van a sokkon az autóipar, de messze még az évi 95 millió eladott autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f04baf-01b1-460d-b2a5-d26656fed46a","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Az egyik fiatal érintkezett az osztálytársaival is, de jelenleg otthon van.","shortLead":"Az egyik fiatal érintkezett az osztálytársaival is, de jelenleg otthon van.","id":"20200907_Ket_diak_es_egy_tanar_kapta_el_a_koronavirust_az_Ujbudai_Jozsef_Attila_Gimnaziumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6f04baf-01b1-460d-b2a5-d26656fed46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37d3377-5f32-4d6a-9562-53d63f156fab","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Ket_diak_es_egy_tanar_kapta_el_a_koronavirust_az_Ujbudai_Jozsef_Attila_Gimnaziumban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:01","title":"Két diák és egy tanár kapta el a koronavírust az Újbudai József Attila Gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]