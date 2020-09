A napokban a Magyar Narancs hozott nyilvánosságra egy hangfelvételt, amin Simonka György, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszél az augusztus végi medgyesbodzási képviselő-testületi ülésen. A felvételen Simonka az ügyében készült vádirat gyengeségeiről és a vádat képviselő Központi Nyomozó Főügyészség munkatársairól beszélt.

Többek között azt mondta, hogy

elmondom és be is fogjuk bizonyítani, hogy a vádirat, az nullás! Ugyanis nincsenek meg a törvényi feltételei, hasra ütésszerűen olyan ügyészek csinálták – és ezt most a kamerába mondom –, akik azóta mind ki vannak rúgva.