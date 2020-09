Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac17a13c-fa70-46d7-9c0d-d41e98ed0387","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajon Soros Györggyel, Gyurcsány Ferenccel, Karácsony Gergellyel, vagy kivel tárgyalhatott Alföldi Róbert az Átrium pincéjében? A nézők még szavazhatnak is!","shortLead":"Vajon Soros Györggyel, Gyurcsány Ferenccel, Karácsony Gergellyel, vagy kivel tárgyalhatott Alföldi Róbert az Átrium...","id":"20200909_Alfoldi_Robert_video_pince_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac17a13c-fa70-46d7-9c0d-d41e98ed0387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4f9878-3309-435a-9830-79ceaf3c6e63","keywords":null,"link":"/elet/20200909_Alfoldi_Robert_video_pince_targyalas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 07:58","title":"Alföldi Róbert bemutatta a leleplező videót a pincében tartott „titkos tárgyalásáról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2591891f-01e6-49d4-b64b-9d012b9a8456","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az id Software fejlesztői újabb frissítést adtak ki az 1990-es évek elején megjelent Doom és Doom II játékokhoz, hogy ma játszva is jól nézzenek ki.","shortLead":"Az id Software fejlesztői újabb frissítést adtak ki az 1990-es évek elején megjelent Doom és Doom II játékokhoz...","id":"20200908_doom_doom_ii_id_software_bethesda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2591891f-01e6-49d4-b64b-9d012b9a8456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c1f6f2-a133-4c9b-ab2b-465acff1701f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_doom_doom_ii_id_software_bethesda","timestamp":"2020. szeptember. 08. 12:33","title":"27 év után kapott látványos frissítést a Doom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány miatt az ügyintézés jelentős része átterelődött az elektronikus csatornákra és telefonra.","shortLead":"A járvány miatt az ügyintézés jelentős része átterelődött az elektronikus csatornákra és telefonra.","id":"20200908_700_ezer_magyar_tunt_el_a_NAV_ablakaitol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bde3309-6860-4f92-9af4-73dda2f547ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_700_ezer_magyar_tunt_el_a_NAV_ablakaitol","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:35","title":"700 ezer magyar tűnt el a NAV ablakaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed2aa01-f0a7-4905-b1f0-ad3c53c4fe40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha megvalósulna Belénessy Csaba ötlete, akkor a kormánypárti színművészetit fizethetnék az adófizetők, míg azt, amelyikre valós igény van, a szülők, akik egyben ugyancsak adófizetők.","shortLead":"Ha megvalósulna Belénessy Csaba ötlete, akkor a kormánypárti színművészetit fizethetnék az adófizetők, míg azt...","id":"20200908_belenessy_szinmuveszeti_szfe_nyary","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ed2aa01-f0a7-4905-b1f0-ad3c53c4fe40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f3147ae-5483-4252-9547-7f7534a9a1ff","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_belenessy_szinmuveszeti_szfe_nyary","timestamp":"2020. szeptember. 08. 19:39","title":"Nyáry Krisztián segített értelmezni a KESMA-tanácsadó Színművészetire vonatkozó ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2199b95-35d9-4d24-a6e7-a45979369578","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Raman Haloucsenka csütörtökön kapta meg az új koronavírus ellen rohamtempóban kifejlesztett védőoltást.\r

","shortLead":"Raman Haloucsenka csütörtökön kapta meg az új koronavírus ellen rohamtempóban kifejlesztett védőoltást.\r

","id":"20200907_belarusz_miniszterelnok_orosz_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2199b95-35d9-4d24-a6e7-a45979369578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0758480b-2174-4459-9570-f00c181412b6","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_belarusz_miniszterelnok_orosz_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 07. 22:08","title":"A belarusz kormányfőnek beadták az orosz vakcinát, „kiválóan” érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba9d22d-7167-4eb0-85b2-2c27c19f47a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Nem rossz egy nem sportos kocsitól\" – mondta a Tesla vezére az ID.3-ról. A VW főnöke viszont úgy tűnik, nem mondta el jól a kocsi adatait, miközben az autóban beszélgettek.","shortLead":"\"Nem rossz egy nem sportos kocsitól\" – mondta a Tesla vezére az ID.3-ról. A VW főnöke viszont úgy tűnik, nem mondta el...","id":"20200908_Video_Elon_Musk_a_VW_vezerevel_kocsikazott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ba9d22d-7167-4eb0-85b2-2c27c19f47a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45df2100-1559-48f9-87d1-4bc86ec39292","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_Video_Elon_Musk_a_VW_vezerevel_kocsikazott","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:25","title":"Videó: Elon Musk a VW vezérével kocsikázott egyet a németek villanyautójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szerdán hivatalosan is bejelentette, mikor és mennyiért vásárolhatják meg a játékosok a gyártó legújabb konzolját, az Xbox Series X-et. ","shortLead":"A Microsoft szerdán hivatalosan is bejelentette, mikor és mennyiért vásárolhatják meg a játékosok a gyártó legújabb...","id":"20200909_xbox_series_x_megjelenes_ar_konzol_konzoljatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fd8845-e4d0-4f3c-874a-11e230fcdb4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_xbox_series_x_megjelenes_ar_konzol_konzoljatek","timestamp":"2020. szeptember. 09. 16:03","title":"Hivatalos: november 10-től kapható az új Xbox, a magyar árat is tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sokkal kevesebb koronavírus-fertőzött kerül most kórházba, mint tavasszal. Akik mégis bekerülnek itthon egy kórház koronavírusos osztályára, azokon a fertőzöttek számára hatásosnak gondolt, nemzetközileg ismert gyógyszerek közül többfélét is használnak. Már csak azt lenne jó megtudni, hogy tényleg azok győzik-e le a betegséget.","shortLead":"Sokkal kevesebb koronavírus-fertőzött kerül most kórházba, mint tavasszal. Akik mégis bekerülnek itthon egy kórház...","id":"20200908_covid_19_kezeles_koronavirus_gyogyszerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bc881a-d9ed-49cf-998e-e95b69b43318","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_covid_19_kezeles_koronavirus_gyogyszerek","timestamp":"2020. szeptember. 08. 06:30","title":"Milyen gyógyszerrel kezelik azt a koronavírusost, aki most itthon kórházba kerül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]