[{"available":true,"c_guid":"73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyobb a kereslet a házakra, mint a lakásokra.","shortLead":"Nagyobb a kereslet a házakra, mint a lakásokra.","id":"20200908_A_koronavirus_atbillentette_az_ingatlanpiacot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9142e3d-52b6-4596-8650-af95f3bb97a3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200908_A_koronavirus_atbillentette_az_ingatlanpiacot","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:45","title":"A koronavírus átbillentette az ingatlanpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyet végleg rendezné a Wizz Air, ezért pert indított.","shortLead":"Az ügyet végleg rendezné a Wizz Air, ezért pert indított.","id":"20200909_wizz_air_buzz_ryanair_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1301b7-da42-4585-8cae-2bd5f07b84c4","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_wizz_air_buzz_ryanair_birosag","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:50","title":"Nyert a Wizz Air, nem használhatja a Buzz márkanevet a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e823c62d-1982-43e0-80f4-fc99c3caf0d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Acer Predator X25 nevű monitora az Nvidia szerint másodpercenként 360-szor frissíti a képernyőt, hogy a játékosok minél folyamatosabb képet és zökkenőmentesebb átmeneteket lássanak.","shortLead":"Az Acer Predator X25 nevű monitora az Nvidia szerint másodpercenként 360-szor frissíti a képernyőt, hogy a játékosok...","id":"20200908_nvidia_acer_predator_x25_gamer_monitor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e823c62d-1982-43e0-80f4-fc99c3caf0d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f6e8bf-d8e4-4a01-9bea-80cf5d76d6b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_nvidia_acer_predator_x25_gamer_monitor","timestamp":"2020. szeptember. 08. 13:03","title":"Lehetetlen szemmel lekövetni az új Acer monitor képfrissítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az otthoni munkavégzésről világszerte megoszlanak a vélemények. 